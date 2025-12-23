Факторинг для бизнеса: как Контур.Факторинг помогает выйти из кассового разрыва

Коротко о главном:
Факторинг — финансирование на сумму поставки под уступку дебиторской задолженности. Он предполагает обмен будущей выручки на деньги и помогает ликвидировать кассовый разрыв — недостаток средств на покрытие операционных расходов.
К преимуществам факторинга относят возможность получить финансирование сразу после поставки, расширение клиентской базы, получение стабильного потока финансирования, а также снижение вероятности неплатежа со стороны заказчика.
Сервис Контур.Факторинг — это площадка для подбора фактора, оформления факторинговых сделок в электронном виде и работы с партнерами в одном окне.
Что такое кассовый разрыв, причины и последствия
Кассовый разрыв — это временная нехватка средств на покрытие операционных расходов. К операционным расходам относят оплату аренды и поставок, заработную плату сотрудников, страховые взносы, траты на обслуживание техники и логистику, выплату процентов по кредитам и т. д.
Кассовые разрывы — это не дефицит денежных средств и не показатель убыточности. Они возникают из-за рассогласования денежных потоков, при этом у бизнеса есть прибыль и активы. Появление кассовых разрывов чаще всего говорит о том, что в управлении финансами есть просчеты, но иногда это следствие влияния негативных внешних факторов. К основным причинам возникновения кассовых разрывов относят:
ошибки при планировании бюджета бизнеса;
отсутствие учета;
несовпадение сроков поступлений и оплаты расходов;
незапланированные траты;
высокую долю дебиторки;
переход на другой налоговый режим;
падение спроса и кризисные явления в экономике.
Последствия могут быть крайне серьезными — расторжение контрактов, штрафы и пени, потеря сотрудников из-за невыплаты зарплаты, снижение производственных мощностей и разрушение деловой репутации. В результате бизнес упускает прибыль, а расходы растут. Это усугубляет положение компании, приводя к новым кассовым разрывам.
Что делать, если кассовый разрыв уже произошел
Кассовый разрыв всегда лучше предотвратить. Для этого следует избегать нескольких решений. В первую очередь — получение срочного займа под процент: да, в краткосрочной перспективе заем способен решить проблему, но в итоге он повлечет еще большее увеличение расходов и новые сложности. Еще одна ошибка — попытка продавать имущество (например, технику, офисы, производственные помещения) по заниженной стоимости.
Лучшее, что может сделать компания при возникновении кассового разрыва — временно минимизировать расходы и найти финансирование. Сокращение расходов должно быть разумным: отказаться можно от необязательных трат (например, от представительских расходов) и заморозить второстепенные (например, отложить покупку нового оборудования).
Часто имеет смысл обратиться к тем, кто вам должен: если у компании есть контрагенты, просрочившие оплату, потребуйте погасить задолженность. Иногда владельцы бизнеса используют для устранения разрыва и свои средства. Но эти способы подходят не всем.
Проверенный инструмент устранения кассового разрыва — факторинг. Он представляет собой финансирование на сумму поставки под уступку дебиторской задолженности. За поставки с отсрочкой платежа поставщику платит не покупатель, а фактор — факторинговая компания или банк.
Деньги, полученные благодаря факторингу, можно сразу направить на покрытие операционных расходов и тем самым ликвидировать кассовый разрыв.
В чем преимущества факторинга
Привлечение внешнего финансирования зачастую — единственный способ выхода из кассового разрыва. Но если кредитование имеет много «подводных камней», то факторинг, как правило, выигрывает по большинству параметров.
Чем факторинг отличается от кредита:
Условие
Факторинг
Кредитование
Срок действия
Бессрочный
Фиксированный срок
Периодичность финансирования
На постоянной основе (периодичность зависит от наличия поставок)
Единоразово
Лимит финансирования
Ограничивается суммами поставок и лимитами на дебитора
Зависит от платежеспособности поставщика
Структура баланса
Не отражается как кредитное обязательство
Отражается как кредитное обязательство
Документы для оформления
Минимальный пакет документов
Обширный перечень документов
Обеспечение
Уступаемые денежные требования
Нужен залог
Погашение
Дата фактической оплаты покупателем
Фиксированная дата
Внешний контроль
Отсутствует
Целевое использование
Факторинг, в отличие от бизнес-кредита, не учитывается в долговой нагрузке. Его наличие не влияет на деловую репутацию поставщика и кредитную историю.
К преимуществам факторинга относят:
возможность получить деньги без отсрочки — сразу после поставки;
минимизацию риска неплатежа со стороны заказчика;
расширение клиентской базы за счет клиентов, работающих с отсрочкой платежа;
получение стабильного финансирования.
Вопреки распространенному мнению, что факторинг предназначен только для крупных компаний, этот инструмент в действительности использует бизнес различного масштаба. Воспользоваться инструментом могут не только юрлица, но и ИП.
Забыть о кассовых разрывах поможет Контур.Факторинг. Сервис позволяет легко настроить факторинг для вашего бизнеса: лимит — от 1 млн рублей, ставка как по кредиту, но без кредитных обременений — от 0,05% в день.
Как работает сервис
Контур.Факторинг — площадка для подбора фактора, оформления факторинговых сделок в электронном виде и работы с партнерами в одном окне. Сервис подойдет для всех видов факторинга: с регрессом, без регресса и закупочного.
Возможности сервиса для поставщиков:
загрузка поставок вручную или пересылка документов из Диадока/Коруса;
досрочное получение денежных средств за поставки;
выбор лучшего предложения — в сервисе 60+ факторинговых компаний;
ускорение сделок с помощью технологий.
Возможности для дебитора:
использование единого сервиса для всех поставщиков и факторов;
контроль сделок на всех этапах;
автоматическая верификация поставок.
Контур.Факторинг — часть экосистемы для бизнеса Контур: в сервисе есть все крупнейшие российские факторы.
Как начать работу с площадкой
Для настройки поставщику нужно:
Отправить заявку на подключение.
Выбрать тарифный план.
Выбрать фактора и подписать договор.
Получить денежные средства на свой счет. Повторное использование инструмента доступно в несколько кликов.
Конкретный перечень документов зависит от финансового агента. В большинстве случаев в пакет документации, который предоставляет поставщик, входят учредительные документы, договор или информация о планируемых контрактах, а также бухгалтерские документы.
Дебитору предоставлять документы не нужно. Исключение — закупочный факторинг, для которого потребуются договор поставки и карта выписки счета 60.
Обратите внимание: площадка интегрирована с ЭДО. При работе с ней вы сможете автоматически загружать документы из систем ЭДО непосредственно в сервисе и формировать реестры в пару кликов.
Почему бизнес выбирает Контур.Факторинг:
Можно подобрать лучшие условия или работать с уже привычным фактором.
Минимум согласований и быстрые сделки благодаря юридически значимому ЭДО.
Интуитивно понятный сервис и круглосуточная поддержка.
В отличие от кредитования, факторинг ориентирован на многократное применение. Настраиваете инструмент один раз и пользуетесь им для получения финансирования многократно.
Факторинг для бизнеса
Сравнивайте условия 60+ факторов и выбирайте наиболее выгодные. Подключим за 1 день
Ответы на частые вопросы
Кто принимает участие в факторинговой сделке?
В сделке участвуют три стороны — сам поставщик, покупатель (дебитор) и факторинговая компания.
В чем смысл обмена будущей выручки на деньги для факторинговой компании?
Факторинговая компания выплачивает поставщику средства за отгруженный товар или оказанные услуги до того, как покупатель произведет оплату. За это фактор получает вознаграждение в виде комиссии. Такой инструмент позволяет бизнесу ускорить оборот денег и поддерживать ликвидность без оформления классического кредита.
Договор можно заключить не только при поставке товаров, но и при оказании услуг?
Да, для факторинговых сделок подходят договоры оказания услуг.
Чем факторинг с регрессом отличается от факторинга без регресса?
При факторинге с регрессом факторинговая компания вправе требовать недостающие деньги с поставщика. Если заключается договор без регресса, то даже при появлении сложностей с погашением задолженности факторинговая компания будет разбираться с покупателем самостоятельно.
