Факторинг для бизнеса: как Контур.Факторинг помогает выйти из кассового разрыва

Что такое кассовый разрыв, причины и последствия

Кассовый разрыв — это временная нехватка средств на покрытие операционных расходов. К операционным расходам относят оплату аренды и поставок, заработную плату сотрудников, страховые взносы, траты на обслуживание техники и логистику, выплату процентов по кредитам и т. д.

Кассовые разрывы — это не дефицит денежных средств и не показатель убыточности. Они возникают из-за рассогласования денежных потоков, при этом у бизнеса есть прибыль и активы. Появление кассовых разрывов чаще всего говорит о том, что в управлении финансами есть просчеты, но иногда это следствие влияния негативных внешних факторов. К основным причинам возникновения кассовых разрывов относят:

ошибки при планировании бюджета бизнеса;

отсутствие учета;

несовпадение сроков поступлений и оплаты расходов;

незапланированные траты;

высокую долю дебиторки;

переход на другой налоговый режим;

падение спроса и кризисные явления в экономике.

Последствия могут быть крайне серьезными — расторжение контрактов, штрафы и пени, потеря сотрудников из-за невыплаты зарплаты, снижение производственных мощностей и разрушение деловой репутации. В результате бизнес упускает прибыль, а расходы растут. Это усугубляет положение компании, приводя к новым кассовым разрывам.