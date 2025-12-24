Какие задачи решает сервис Контур.Декларант для бизнеса

Самое главное:
Все перемещаемые через границу товары должны проходить таможенное декларирование. С этой целью в информационную систему ФТС подают электронную таможенную декларацию (ТД).
ТД может подать как сама компания-декларант, так и представитель.
Подготовить и подать ТД самостоятельно реально. Для этого потребуются компьютер или ноутбук с выходом в интернет, квалифицированная электронная подпись (КЭП) и сервис электронного декларирования.
Контур.Декларант — сервис для таможенного декларирования товаров, предназначенный для участников ВЭД и представителей. С помощью сервиса можно заполнять и отправлять декларации во все таможенные органы (ТО) в электронном виде, а также решать ряд других задач.
Что нужно знать о таможенном декларировании
Таможенное декларирование — это передача сведений о перемещаемых через границу товарах таможенным органам. Оно происходит путем подачи в ТО декларации — документа, содержащего информацию о товаре и способе его перемещения, о внешнеторговой сделке, декларанте, платежах, а также другие данные.
Декларирование обеспечивает контроль за перемещением товаров через границы государств. Процедура помогает следить за соблюдением международных и национальных норм, взимать пошлины и налоги и предотвращать незаконный оборот товаров.
Этапы декларирования
Наименование этапа
Содержание
Этап I. Сбор документов
Собираем документы, которые потребуются для декларирования — контракт, сертификаты, инвойсы, транспортные и банковские документы, а также другие документы, относящиеся к поставке товара
Этап II. Подготовка декларации
Составляем ТД: в ней указываются все сведения о товаре, включая его наименование, количество, стоимость, страну происхождения и так далее. ТД заполняют по утвержденной форме
Этап III. Подача ТД
Подаем ТД в информационную систему ТО. Если документ оформлен верно и без ошибок прошел форматно-логический контроль в информационной системе ТО, то ТД автоматически присваивается регистрационный номер
Этап IV. Проверка ТД
ТО проверяют полноту и достоверность предоставленных сведений. На этом этапе возможны проведение осмотра или досмотра товара, также сотрудники таможни могут запросить дополнительную документацию
Этап V. Принятие решения ТО
После успешной проверки ТД инспектор принимает решение о выпуске товаров
Подать декларацию может как представитель от имени и по поручению декларанта, так и сам декларант. Но если в первом случае каждая подача — это дополнительные расходы (стоимость отправки через брокера начинается от 10 000 рублей), то при самостоятельном декларировании бизнес может сэкономить.
Например, при работе через сервис Контур.Декларант вы сможете самостоятельно заполнять ТД и отправлять их во все ТО в электронном виде. А чтобы упростить этот процесс, в сервисе предусмотрено множество полезных возможностей — от подсказок и актуальных справочников и классификаторов до экспертного сопровождения при выпуске первой декларации. Экспертное сопровождение предоставляется как отдельная услуга. При этом в тарифе «Персональный» включено одно первичное сопровождение, а в тарифе «Максимальный» — два первичных сопровождения.
Также в сервисе доступен онлайн-чат. Во время работы с ТД пользователь может задать вопрос специалисту Центра поддержки, не покидая рабочую область документа, и получить ответ в режиме реального времени.
Контур.Декларант: возможности сервиса и кому подойдет
Контур.Декларант — сервис для декларирования товаров. У сервиса много возможностей: он помогает сформировать электронную таможенную декларацию (ЭДТ) на ввозимые и вывозимые товары, а также подготовить электронную декларацию таможенной стоимости товаров (ЭДТС) и формализовать дополнительные документы, на основании которых заполнены сведения в ЭДТ. Также пользователи сервиса могут:
Упростить заполнение документации за счет удобных инструментов — загрузки файлов, навигации по печатной форме, синхронизации сведений, фильтров и других.
Размещать и отправлять формализованные документы в Единый архив документов декларанта (ЕАДД).
Автоматически проверять корректность заполнения ЭДТ и ЭДТС и отправлять их на форматно-логический контроль.
Отправлять ЭДТ с описью архивных номеров дополнительных документов.
Получать авторасчет суммы таможенных платежей по их видам: таможенные сборы, пошлины, налоги.
Создавать и отправлять дополнительные документы для совершения таможенных операций.
Вносить изменения и дополнения в ЭДТ и отправлять корректировки декларации на товары.
Взаимодействовать с инспектором в электронной форме путем обмена авторизованными сообщениями в ходе проверки ЭДТ.
А чтобы сделать работу еще удобней, прямо в Контур.Декларанте пользователи могут посмотреть требования, которые установлены законодательством при декларировании конкретного товара. Во встроенном справочном модуле есть информация о запретах и ограничениях, ставках платежей, техническом регулировании, классификации, необходимости маркировки и о других требованиях к каждому коду ТН ВЭД.
Для кого предназначен сервис
С решением работают участники ВЭД и представители. Компании-декларанты могут декларировать свои товары самостоятельно, причем следить за нововведениями не нужно: все последние изменения уже учтены в сервисе. Также Контур.Декларант подскажет, как заполнить декларацию и рассчитает платежи.
Представителям интерфейс сервиса позволяет работать в одном пространстве с ТД нескольких клиентов. Доступно оперативное отслеживание изменений по каждой ТД, внесение дополнений и так далее. Чтобы подключить нового клиента достаточно отправить заявку и получить идентификатор участника ВЭД для организации прямо из сервиса.
В сервисе предусмотрена еще одна полезная опция — возможность совместной работы в одном рабочем пространстве с коллегами. А для представителей предусмотрено открытие доступа к сервису для клиентов, чтобы сделать работу максимально прозрачной.
Почему бизнес выбирает Контур.Декларант
Один сервис для решения различных задач. Пользователи могут сформировать, отправить и отслеживать ТД. Также Контур.Декларант подскажет, как заполнить декларацию, подготовить дополнительные документы и рассчитать платежи.
Безопасность. Контур.Декларант работает с соблюдением всех установленных ФТС требований к хранению, шифрованию и передаче данных. Архив находится в зашифрованном виде на защищенных серверах.
Работа с любого компьютера или ноутбука. Пользователи сервиса не привязаны к рабочему месту: главное — это подключенный к интернету ноутбук или компьютер.
Актуальные требования к товарам. В Контур.Декларанте всегда отражается только достоверная информация про коды ТН ВЭД, ставки пошлин, запреты и ограничения.
Справочники и полные классификаторы — в стоимости продукта. Также пользователи могут сформировать индивидуальные справочники на основе информации, которая была введена ранее.
Удобный архив. Обратиться к выпущенным ТД пользователи могут в любой момент. Благодаря этому нет проблем с уточнением сведений или использованием выпущенных деклараций как шаблонов.
Начать работу с основной версией сервиса легко — можно попробовать демоверсию или оплатить подходящий тариф онлайн. Наши специалисты помогут выбрать тариф с учетом объемов декларирования, чтобы вы могли выстроить процесс без лишних затрат. Чтобы подписать ТД, потребуется КЭП: если ее нет, подпись можно заказать прямо из сервиса. А с API Контур.Декларанта декларации и другие документы можно формировать и заполнять напрямую из привычной учетной системы.
Часто задаваемые вопросы
Декларирование и таможенное оформление — это одно и то же?
Термин «таможенное оформление» применялся ранее (в период действия Таможенного кодекса). Сейчас он считается устаревшим. На смену таможенному оформлению пришло декларирование.
При работе через специальный сервис бумажный архив не нужен?
Да, архив хранится в зашифрованном виде на защищенном сервере. Хранить бумажные экземпляры не требуется.
Что такое код ТН ВЭД?
Код ТН ВЭД — это классификационный код по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Он представляет собой десятизначный цифровой идентификатор и помогает отличать одни товары от других. При таможенном декларировании все товары без исключения подлежат классификации по ТН ВЭД.
Какие виды ТД существуют?
Видов ТД несколько: их выбор зависит от заявленной процедуры и лица, перемещающего товары. Есть декларация на товары, транзитная, пассажирская таможенная и декларация на транспортное средство.
