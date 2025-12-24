Какие задачи решает сервис Контур.Декларант для бизнеса

ТО проверяют полноту и достоверность предоставленных сведений. На этом этапе возможны проведение осмотра или досмотра товара, также сотрудники таможни могут запросить дополнительную документацию

Подаем ТД в информационную систему ТО. Если документ оформлен верно и без ошибок прошел форматно-логический контроль в информационной системе ТО, то ТД автоматически присваивается регистрационный номер

Составляем ТД: в ней указываются все сведения о товаре, включая его наименование, количество, стоимость, страну происхождения и так далее. ТД заполняют по утвержденной форме

Собираем документы, которые потребуются для декларирования — контракт, сертификаты, инвойсы, транспортные и банковские документы, а также другие документы, относящиеся к поставке товара

Подать декларацию может как представитель от имени и по поручению декларанта, так и сам декларант. Но если в первом случае каждая подача — это дополнительные расходы (стоимость отправки через брокера начинается от 10 000 рублей), то при самостоятельном декларировании бизнес может сэкономить.

Например, при работе через сервис Контур.Декларант вы сможете самостоятельно заполнять ТД и отправлять их во все ТО в электронном виде. А чтобы упростить этот процесс, в сервисе предусмотрено множество полезных возможностей — от подсказок и актуальных справочников и классификаторов до экспертного сопровождения при выпуске первой декларации. Экспертное сопровождение предоставляется как отдельная услуга. При этом в тарифе «Персональный» включено одно первичное сопровождение, а в тарифе «Максимальный» — два первичных сопровождения.

Также в сервисе доступен онлайн-чат. Во время работы с ТД пользователь может задать вопрос специалисту Центра поддержки, не покидая рабочую область документа, и получить ответ в режиме реального времени.