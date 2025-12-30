Как бухгалтеру зарабатывать больше в 2026 году и при чем здесь Контур

Самое главное:
Партнерские программы (ПП) помогают зарабатывать на рекомендациях. Компании привлекают внешних партнеров для продвижения своих товаров и услуг за вознаграждение.
Стандартная схема заработка выглядит так: партнер привлекает нового клиента, компания-продавец продает ему товар или услугу и выплачивает вознаграждение.
Участие в программе может стать источником стабильного заработка, а чтобы начать зарабатывать, вложения не нужны. Например, при партнерстве с Контуром компания берет на себя разработку, продажи сервисов и поддержку клиентов.
Стать партнером просто: для этого достаточно пройти регистрацию. После успешной регистрации можно сразу приступить к работе.
Что такое партнерская программа
Партнерская программа — это модель сотрудничества, при которой компания-продавец платит вознаграждение партнерам за привлечение клиентов, совершивших целевое действие. Целевая аудитория ПП — это потенциальные клиенты компании-продавца.
Стандартная схема работы следующая. Партнер проходит регистрацию в ПП и получает уникальный реферальный идентификатор или ссылку. Так компания отслеживает, какие клиенты пришли по рекомендации участника ПП. Когда клиент совершит целевое действие (купит товар, скачает приложение, заполнит форму и так далее), это будет зафиксировано системой, а партнер получит вознаграждение.
Продвигать товары или услуги можно разными способами — например, через социальные сети, таргетированную рекламу и контент-маркетинг. А также при помощи нетворкинга на мероприятиях и в процессе работы со своими клиентами.
Преимущества партнерских программ для увеличения дохода
Быстрый старт. Для начала работы достаточно подобрать ПП и пройти регистрацию.
Отсутствие вложений (или минимальные затраты). Партнер продвигает готовое решение, используя доступные маркетинговые инструменты. Вкладывать деньги в создание продукта не нужно.
Неограниченный доход. Уровень заработка зависит от активности участника ПП.
Простой способ получения дополнительного дохода. Зарабатывать на ПП можно, даже если у партнера есть собственный бизнес или он работает по найму.
Без ограничений по географии. Работать и привлекать клиентов возможно из любой точки мира.
Один из факторов успеха — выбор правильной партнерской программы. Значение имеют спрос на продвигаемый товар или услугу на рынке, а также репутация компании и условия сотрудничества. Например, с реферальной программой Контура можно зарабатывать на рекомендациях сервисов Контура. Присоединиться к программе могут физические и юридические лица/ИП (за исключением лиц, применяющих АУСН/НПД) из любой точки мира.
Как начать зарабатывать с Контуром
Реферальная программа Контура — это ПП, участники которой получают вознаграждение за привлечение новых клиентов. Партнеры рекомендуют сервисы Контура с помощью реферальных ссылок и других инструментов. Продажу и техподдержку Контур берет на себя.
Уникальность партнерской программы Контура заключается в том, что рекомендовать можно свыше 70 сервисов для бизнеса и бухгалтерии. Это не только открывает возможности для заработка, но и повышает лояльность клиентов. Среди решений, которые рекомендуют участники ПП Контура:
Контур.Экстерн. Отчетность, учeт, кадры, ЭДО, полезные материалы и новости об изменениях. Экстерн помогает избавиться от рутины и сократить риск ошибок и штрафов. Сервис подойдет для любого бизнеса независимо от сферы и масштаба.
Контур.Диадок. Электронный документооборот с контрагентами. Позволяет обмениваться счетами-фактурами, актами, накладными и другими документами без дублирования на бумаге.
Контур.Эльба. Онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса. Сервис подойдет для ИП и ООО на УСН и патенте.
Контур.Маркет. Товарный учет и локальное ПО для работы на кассе. Позволяет отчитываться сразу в несколько госсистем в простом интерфейсе. Решения для малого и среднего бизнеса в рознице, общепите и сфере услуг.
Контур.Фокус. Комплексная проверка контрагентов и клиентов, управление комплаенс-рисками. Сервис используют сотрудники службы безопасности и отдела закупок, юристы, аудиторы, бухгалтеры, собственники бизнеса, сотрудники финмониторинга и другие специалисты.
И это — только малая часть сервисов, которые могут рекомендовать партнеры Контура. Размер вознаграждения — до 50% от оплаты нового клиента.
Доступные формы партнерства:
Физическое лицо
Юридическое лицо или ИП
Партнерам-физлицам доступен упрощенный способ получения вознаграждения и нужен только расчетный свет в банке.
Из итоговой суммы вознаграждения удерживается 13% НДФЛ
Для участия в программе юрлицам и ИП нужен расчетный счет в банке и квалифицированная электронная подпись для подписания документов для получения вознаграждения (ее нужно получить самостоятельно).
Как стать партнером:
Пройдите регистрацию и заполните анкету. Выберите форму партнерства и не забудьте ознакомиться с условиями агентского договора. После прохождения регистрации партнеру присваивают индивидуальный партнерский код и предоставляют доступ в кабинет партнера. Также становятся доступны полезные инструменты для продвижения сервисов.
Начните продвижение. Для рекомендаций сервисов Контура используйте удобные инструменты кабинета партнера и отслеживайте статистику переходов, анализируя эффективность источников привлечения.
Получите вознаграждение. Вознаграждение начисляется ежемесячно за новые сервисы, купленные по вашей рекомендации.
А еще у Контура есть дополнительное вознаграждение за приведенных в реферальную программу трех и более партнеров: 2% от их дохода постоянно.
Рекомендуйте Контур за вознаграждение
Рассказывайте новым клиентам о сервисах Контура и получайте до 50 % от их оплат. Продажи и техподдержка — на нас
Как продвигать сервисы Контура
Участники партнерской программы могут рекомендовать сервисы как лично, так и онлайн. Для этого доступны различные инструменты кабинета:
Отправка заявки за клиента. Если клиент заинтересован в покупке сервиса, можно отправить заявку за него из своего кабинета. После отправки заявки с клиентом свяжется менеджер: он проконсультирует его по подключению и выставит счет.
Баннеры. Для размещения в блоге или на сайте Контур подготовил баннеры сервисов.
Реферальные ссылки. В реферальную ссылку встроен индивидуальный код партнера, при помощи которого фиксируются переходы и покупки привлеченных вами клиентов. Ссылки можно отправить клиенту напрямую. Также они подходят для размещения на собственных ресурсах.
Виджеты. Чтобы клиенты могли оставить заявку на вашем сайте, Контур разработал специальные виджеты. Заявка отправится с кодом партнера.
Также в кабинете есть другие инструменты, включая ссылки на онлайн-оплату, коммерческие предложения, QR-код, видеопрезентации сервисов. Во все инструменты кабинета уже встроен индивидуальный код партнера.
Преимущество продвижения сервисов Контура заключается и в том, что это хорошо известные и востребованные сервисы со сформировавшейся репутацией. А благодаря разнообразию решений можно охватить широкий круг потенциальных клиентов.
Чек-лист «Как выбрать партнерскую программу для стабильного заработка»
Что нужно сделать
Подберите нишу: работать лучше с товарами или услугами, в которых вы разбираетесь и которые вам интересны
✅
Убедитесь, что товар или услуга соответствует ожиданиям аудитории
✅
Удостоверьтесь, что компания сотрудничает с физлицами или юрлицами (в зависимости от вашего статуса)
✅
Изучите правила сотрудничества с партнерами, убедитесь в их прозрачности
✅
Оцените условия выплат, размер вознаграждения (проценты или фиксированная ставка) и минимальные пороги для выплат
✅
Узнайте, как компания поддерживает партнеров (например, какие инструменты есть для продвижения)
✅
Убедитесь, что для старта работы не нужны вложения
✅
Оцените качество поддержки партнеров (обучающие материалы, поддержку менеджеров, доступ к аналитике и так далее)
✅
Зарегистрируйтесь и протестируйте программу
✅
