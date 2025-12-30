Как бухгалтеру зарабатывать больше в 2026 году и при чем здесь Контур

Что такое партнерская программа

Партнерская программа — это модель сотрудничества, при которой компания-продавец платит вознаграждение партнерам за привлечение клиентов, совершивших целевое действие. Целевая аудитория ПП — это потенциальные клиенты компании-продавца.

Стандартная схема работы следующая. Партнер проходит регистрацию в ПП и получает уникальный реферальный идентификатор или ссылку. Так компания отслеживает, какие клиенты пришли по рекомендации участника ПП. Когда клиент совершит целевое действие (купит товар, скачает приложение, заполнит форму и так далее), это будет зафиксировано системой, а партнер получит вознаграждение.

Продвигать товары или услуги можно разными способами — например, через социальные сети, таргетированную рекламу и контент-маркетинг. А также при помощи нетворкинга на мероприятиях и в процессе работы со своими клиентами.