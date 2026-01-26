Правила регистрации иностранцев в гостиницах: порядок, документы и обязательства перед МВД

Любой объект временного размещения — от классического отеля до санатория или туристической базы — обязан сообщать МВД о каждом приезде и выезде иностранного гражданина. Это касается и длительных поездок, и кратких остановок. Даже несколько часов проживания считаются основанием для регистрации.

Регистрация начинается с проверки документов. Иностранец предъявляет паспорт и миграционную карту, полученную на границе. Если въезд в Россию осуществляется по визе, она также входит в обязательный комплект. На основании этих данных сотрудник гостиницы оформляет уведомление о прибытии по форме, утвержденной приказом МВД от 10.12.2020 № 856.

Срок передачи сведений — в течение одного рабочего дня, следующего за днем прибытия в место пребывания. Уведомление можно отправить:

лично в подразделении МВД России;

через Единый портал госуслуг;

почтовым отправлением через «Почту России»;

через многофункциональный центр (МФЦ);

с использованием электронных средств связи, в том числе через партнерские сервисы-посредники, такие как Контур.Отель (тариф «ФМС»)

Важная деталь — отрывная часть уведомления о прибытии. Ее необходимо обязательно отдать иностранному гостю. Она служит подтверждением регистрации по месту пребывания и может потребоваться при проверках, а также при последующей постановке на учет по новому адресу.