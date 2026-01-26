Самое главное:
Гостиницы и другие места временного пребывания гостей обязаны уведомлять МВД о прибытии и убытии иностранных граждан.
Уведомление о прибытии подают в течение одного рабочего дня, о убытии — до 12:00 следующего дня, без исключений.
Основные нарушения связаны с просрочками, ошибками в документах и несвоевременным снятием гостей с учета.
«ФМС» в Контур.Отель автоматизирует учет, помогает сформировать уведомления, проверяет гостей по РКЛ и снижает риски для гостиниц и других объектов размещения.
Правила регистрации иностранцев в гостиницах: порядок, документы и обязательства перед МВД
Любой объект временного размещения — от классического отеля до санатория или туристической базы — обязан сообщать МВД о каждом приезде и выезде иностранного гражданина. Это касается и длительных поездок, и кратких остановок. Даже несколько часов проживания считаются основанием для регистрации.
Регистрация начинается с проверки документов. Иностранец предъявляет паспорт и миграционную карту, полученную на границе. Если въезд в Россию осуществляется по визе, она также входит в обязательный комплект. На основании этих данных сотрудник гостиницы оформляет уведомление о прибытии по форме, утвержденной приказом МВД от 10.12.2020 № 856.
Срок передачи сведений — в течение одного рабочего дня, следующего за днем прибытия в место пребывания. Уведомление можно отправить:
лично в подразделении МВД России;
через Единый портал госуслуг;
почтовым отправлением через «Почту России»;
через многофункциональный центр (МФЦ);
с использованием электронных средств связи, в том числе через партнерские сервисы-посредники, такие как Контур.Отель (тариф «ФМС»)
Важная деталь — отрывная часть уведомления о прибытии. Ее необходимо обязательно отдать иностранному гостю. Она служит подтверждением регистрации по месту пребывания и может потребоваться при проверках, а также при последующей постановке на учет по новому адресу.
Уведомление МВД об убытии иностранного гражданина
Когда иностранец выезжает из гостиницы, нужно оформить уведомление об убытии по форме, утвержденной приказом МВД от 14.09.2020 № 641.
Срок подачи здесь более жесткий. Если на регистрацию приезда дается один рабочий день, то уведомление об убытии нужно отправить не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем фактическим выездом иностранца.
На практике у некоторых администраторов сохраняется убеждение, что снимать иностранца с учета необязательно.
Однако с точки зрения миграционного законодательства гостиница обязана снять гостя с учета — для этого необходимо подать соответствующее уведомление об убытии. Если документ не отправлен, это нарушение правил учета. В результате гостиница рискует получить штраф даже в тех ситуациях, когда по факту иностранец давно покинул объект. Уведомление об убытии — это такой же обязательный элемент, как регистрация прибытия.
Отчетность в МВД для гостиниц
Ответственность принимающей стороны: какие нарушения считаются критичными
Любой объект временного размещения — гостиница, хостел, санаторий, туристическая база, кемпинг или пансионат — считается принимающей стороной. Он обязан соблюдать правила миграционного учета иностранных граждан и порядок регистрации россиян по месту пребывания. Контроль осуществляет МВД.
Нарушениями считаются несвоевременная подача уведомлений о прибытии или убытии, а также фиктивная регистрация, когда человек поставлен на учет, но фактически не проживает.
Ответственность предусмотрена как для юридических лиц, так и для должностных. Ниже — сводные штрафы, действующие для гостиниц и других средств размещения.
Вид нарушения
Нормативная статья
Штраф для юрлица
Штраф для должностного лица
Неуведомление о прибытии или убытии, нарушение сроков
400 000–500 000 рублей
40 000–50 000 рублей
Представление заведомо ложных сведений при миграционном учете (в том числе фиктивная постановка на учет гостя, который фактически не проживает)
350 000–800 000 рублей
35 000–50 000 рублей
Оказание услуг нарушителю
400 000–500 000 рублей
35 000–50 000 рублей
Возможности сервиса: полный цикл миграционного и регистрационного учета
Программа Контур.Отель — онлайн-система для управления отелями, гостиницами, санаториями и медучреждениями. Одна из его функций — передача сведений о российских и иностранных гостях в МВД. Принимающая сторона получает единый инструмент, который позволяет вести учет российских и иностранных граждан, формировать документы и направлять их с использованием средств связи и электросвязи.
Основные возможности сервиса:
Подготовка и отправка уведомлений. Данные гостя вводятся администратором один раз, после чего система помогает корректно оформить требуемый комплект документов — уведомления о прибытии, снятии с учета, регистрационные анкеты. Массовая отправка документов экономит время и снижает нагрузку на персонал в периоды высокой загрузки.
Печать форм. Формирует печатные уведомления для иностранных граждан, анкеты россиян, журналы регистрации, а также регистрационные карты для заселения. Это удобно для объектов, которые одновременно используют электронный и бумажный формат.
Напоминание о снятии гостей с учета. Программа напоминает об окончании проживания гостей и при выборе выезжающих создает уведомление об убытии с соблюдением требований приказа МВД № 641.
Экспертная поддержка. Специалисты техподдержки помогают с заполнением данных, дают рекомендации по работе с документами, объясняют порядок взаимодействия с МВД.
Импорт данных из внутренней системы объекта. Данные о гостях можно загружать в формате XML или CSV. Это сокращает время на ручной ввод и снижает вероятность ошибок.
Экономия ресурсов. Сведения передаются сведения передаются через интернет — гостинице не нужно отправлять сотрудников в МВД.
Проверка гостей в реестре контролируемых лиц. Система сверяет данные с РКЛ и показывает статус гостя, чтобы гостиница могла принимать решение о заселении.
Интеграция с учетной системой гостиницы. Позволяет загружать данные о гостях из внутренней учетной системы объект. Так регистрация становится быстрее, снижается вероятность ошибок при ручном вводе.
Подведем итоги: как «ФМС» в Контур.Отеле снижает риски при работе с МВД
Большинство нарушений в сфере миграционного учета иностранных гостей связано не с намеренными действиями, а с человеческим фактором: не туда внесли данные, не успели отправить уведомление, забыли снять гостя с учета. «ФМС» в Контур.Отеле поможет минимизировать риски за счет автоматизации, подсказок и встроенных проверок.
Во-первых, система позволяет избежать повторный ввод данных. Администратор один раз заполняет карточку гостя, после чего сервис помогает сформировать все необходимые уведомления — о прибытии и убытии, для россиян и иностранцев. Массовая отправка документов позволяет гостинице работать без дедлайнов «вручную» и не держать в голове сроки учета.
Во-вторых, помогает соблюдать обязательные сроки. Контур.Отель создает уведомления сразу после регистрации гостя и предлагает отправить их любым способом, предусмотренным законодательством — в том числе через портал Госуслуг, МФЦ или с использованием средств связи и электросвязи и др.— это снижает риск просрочек. При выезде система помогает сформировать уведомление о снятии с учета и напоминает об этом шаге.
Дополнительная защита — автоматическая сверка данных с Реестром контролируемых лиц МВД. При заселении система проверяет гостя, показывает статус и тем самым снижает вероятность штрафов за нарушение требований МВД.
В результате снижает нагрузку на персонал и минимизирует число ошибок — в том числе тех, которые приводят к штрафам по ст. 18.9 и 19.27 КоАП.
«ФМС» в Контур.Отеле снижает риск штрафов и помогает объектам размещения своевременно передавать сведения в МВД. Сервис формирует уведомления, поддерживает их отправку способами, предусмотренными миграционным законодательством, проверяет гостей по РКЛ и экономит время персонала. Решение подходит всем средствам временного размещения — от гостиниц и хостелов до санаториев и медицинских стационаров.
Частые вопросы
Да. Обязанность действует независимо от срока проживания. Уведомление о прибытии подается в течение одного рабочего дня с момента заселения. При выезде иностранца также требуется оформить уведомление о снятии с учета.
Нужно ли сообщать о выезде иностранца, если он уже уехал и больше не вернется?
Да. Уведомление об убытии — обязательная процедура. Его нужно отправить до 12:00 следующего рабочего дня за днем убытия.
Как «ФМС» в Контур.Отеле помогает избежать просрочек?
Система помогает формировать уведомления о прибытии и о снятии с учета и напоминает о гостях, у которых закончился срок пребывания.
Нужно ли вводить данные гостя в сервис несколько раз?
Нет. Информация достаточно внести один раз. На ее основе формируются все типы уведомлений — и для иностранцев, и для граждан РФ.
Можно ли передавать сведения в МВД через Госуслуги?
Да. Сервис поддерживает работу через ЕПГУ с использованием API-ключа. Отель получает возможность отправлять уведомления онлайн.
Что делать, если у администратора ошибка в уведомлении?
В сервисе предусмотрены шаблоны и подсказки, которые помогают заметить ошибку еще до отправки и снизить риски.
Если же уже поступил протокол об ошибке из МВД, нужно исправить данные и отправить уведомление повторно.
Проверяет ли сервис, можно ли заселять человека?
Да. Контур.Отель проверяет гостей по Реестру контролируемых лиц МВД и показывает статус гостя. Эта функция поможет принять решение о возможности размещения гостя и оказания ему услуг, не допустить незаконного размещения.
Что делать объектам размещения, не имеющим возможности передавать сведения в МВД в электронной форме?
Доступен тариф с формированием бумажных уведомлений. Их нужно распечатать и передать в территориальное подразделение МВД.
