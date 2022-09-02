Обучение для бухгалтеров

Портрет современного бухгалтера. Кто переучивается на профессию и уходит из нее?

Бухгалтер — востребованная и нужная профессия. Часто это второе лицо в организации. И несмотря на то, что простым работникам и даже руководителям не всегда понятен круг обязанностей бухгалтера, кроме выплаты зарплаты и сдачи отчетности, их ценят и уважают. Но путь к профессии и дальнейшим горизонтам у каждого бухгалтера свой.

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Портрет современного бухгалтера. Кто переучивается на профессию и уходит из нее?

Какими качествами обладает современный бухгалтер

Бухгалтер — это не специальность, а призвание, как бы пафосно это не звучало. Тем более, что получить бухгалтерские знания и навыки можно не только в вузе. 

Получить профессию можно даже онлайн. Skillbox готовит бухгалтеров с нуля, дает только востребованные знания и навыки, без воды. Учиться можно даже если вы пока работаете на другой должности и ищите новые карьерные пути. 

Но не каждый человек, научившись рисовать «самолетики», изучив принцип двойной записи и освоив 1С, становится бухгалтером. И дело не в том, что бухгалтерия требует огромного внимания, усидчивости, знания плана счетов, учетных программ, налогового и трудового законодательства. Это по умолчанию. А в том, что важно:

  • Уметь не опускать руки перед трудностями, которые регулярно встречаются на бухгалтерском пути.
  • Чувствовать ответственность, но не бояться ее.
  • Не мандражировать, получив требование от налоговой, а знать, что с ним делать и как на него ответить.
  • Уметь общаться с контролирующими органами.
  • Выстроить и координировать работу вокруг. Причем это относится не только к подчиненным бухгалтерам, но и к другим работникам, от которых зависит своевременность документооборота.
  • Уметь переводить с бухгалтерского языка на человеческий, объяснять и доносить мысли до руководства.

Те, кто сочетает в себе эти качества, не ленятся работать и полюбили эту нелегкую профессию, достигают успеха независимо от того, с какой позиции стартовали.

Кто переучивается на бухгалтера?

В зависимости от масштаба организации бухгалтер может:

  • вести один участок (в крупных компаниях на одном фронте работ «сидит» целая группа бухгалтеров);
  • вести бухгалтерский учет и все финансовые дела компании в полном объеме (часто нескольких юрлиц одновременно);
  • совмещать ведение бухгалтерского и кадрового учетов, а также иные обязанности.

Бухгалтер на участке — стартовая позиция в бухгалтерской карьерной лестнице дипломированного бухгалтера. Однако в бухгалтерию приходят не только после профильных ВУЗов, но и после программ дополнительного профессионального образования. Как правило, это те, кто уже имеют работу, отдаленно связанную с финансами, но хочет познакомиться с бухгалтерией ближе. Часто бухгалтерами становятся:

  • помощники бухгалтера;
  • секретари;
  • офис-менеджеры;
  • кадровики;
  • кассиры;
  • операционисты, операторы ПК. 

Бывает, что в компаниях обязанности распределены таким образом, что границы профессий размыты, а работник совмещает несколько направлений. Например, когда:

  • на кассира возложены некоторые бухгалтерские обязанности;
  • кадровик рассчитывает зарплату персоналу;
  • на складе отсутствует отдельный бухгалтер, а учетом поступлений и расходований занимаются складские работники;
  • секретаря приобщают к бухгалтерии через помощь главному бухгалтеру и т. д.

Но собственных знаний и примера старшего коллеги не всегда хватает, чтобы во всем разобраться самостоятельно. Вот тут то и возникает необходимость пройти бухгалтерские курсы, учиться профессии.

Также получают бухгалтерское допобразование технари и математики, решившие применять технические и математические знания и умения в финансах. В основном такие работники глубже уходят в финансовый анализ, аналитику, инвестиции, менеджмент. Но знания полученные в рамках курсов по бухучету — база, минимум, который позволяет овладеть финансовой терминологией, научиться отличать дебет от кредита, актив от пассива, читать отчетность, формировать и выгружать отчеты из бухгалтерских программ.

Для тех, кто только знакомится с бухучетом и экономикой предприятия, Skillbox подготовил программы обучения:

На кого переучиваются бухгалтеры?

Профессия бухгалтера среди прочих, связанных с деньгами, универсальна. Бухгалтеры строят карьеру не только в бухгалтерии, но и часто уходят в смежные финансово-экономические направления.

О том, как бухгалтеру построить карьеру в финансах мы рассказали в статье «Как бухгалтеру стать финансистом. Гайд по переходу на новый уровень».

Бухгалтеру на любой ступени карьерной лестницы важно быть в курсе изменений законодательства. Правила расчета налогов, ведения бухучета, формирования отчетности меняются даже не каждый год,а буквально каждый месяц. Регулярно выходят новые комментарии чиновников Минфина, Роструда, ФНС и других ведомств, которые ложатся в основу применения спорных норм. Вот только уследить за всеми бухгалтерскими новостями крайне сложно.

Вовлеченный и чувствующий на себе ответственность бухгалтер регулярно проходит курсы повышения квалификации, посещает тематические семинары и практикумы.

А бухгалтерам уровня middle и главбухам, которые стремятся к повышению профессиональной компетенции, карьерному росту и саморазвитию Skillbox предлагает получить профессию:

 

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