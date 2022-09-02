Портрет современного бухгалтера. Кто переучивается на профессию и уходит из нее?

Какими качествами обладает современный бухгалтер
Бухгалтер — это не специальность, а призвание, как бы пафосно это не звучало. Тем более, что получить бухгалтерские знания и навыки можно не только в вузе.
Получить профессию можно даже онлайн. Skillbox готовит бухгалтеров с нуля, дает только востребованные знания и навыки, без воды. Учиться можно даже если вы пока работаете на другой должности и ищите новые карьерные пути.
Но не каждый человек, научившись рисовать «самолетики», изучив принцип двойной записи и освоив 1С, становится бухгалтером. И дело не в том, что бухгалтерия требует огромного внимания, усидчивости, знания плана счетов, учетных программ, налогового и трудового законодательства. Это по умолчанию. А в том, что важно:
- Уметь не опускать руки перед трудностями, которые регулярно встречаются на бухгалтерском пути.
- Чувствовать ответственность, но не бояться ее.
- Не мандражировать, получив требование от налоговой, а знать, что с ним делать и как на него ответить.
- Уметь общаться с контролирующими органами.
- Выстроить и координировать работу вокруг. Причем это относится не только к подчиненным бухгалтерам, но и к другим работникам, от которых зависит своевременность документооборота.
- Уметь переводить с бухгалтерского языка на человеческий, объяснять и доносить мысли до руководства.
Те, кто сочетает в себе эти качества, не ленятся работать и полюбили эту нелегкую профессию, достигают успеха независимо от того, с какой позиции стартовали.
Кто переучивается на бухгалтера?
В зависимости от масштаба организации бухгалтер может:
- вести один участок (в крупных компаниях на одном фронте работ «сидит» целая группа бухгалтеров);
- вести бухгалтерский учет и все финансовые дела компании в полном объеме (часто нескольких юрлиц одновременно);
- совмещать ведение бухгалтерского и кадрового учетов, а также иные обязанности.
Бухгалтер на участке — стартовая позиция в бухгалтерской карьерной лестнице дипломированного бухгалтера. Однако в бухгалтерию приходят не только после профильных ВУЗов, но и после программ дополнительного профессионального образования. Как правило, это те, кто уже имеют работу, отдаленно связанную с финансами, но хочет познакомиться с бухгалтерией ближе. Часто бухгалтерами становятся:
- помощники бухгалтера;
- секретари;
- офис-менеджеры;
- кадровики;
- кассиры;
- операционисты, операторы ПК.
Бывает, что в компаниях обязанности распределены таким образом, что границы профессий размыты, а работник совмещает несколько направлений. Например, когда:
- на кассира возложены некоторые бухгалтерские обязанности;
- кадровик рассчитывает зарплату персоналу;
- на складе отсутствует отдельный бухгалтер, а учетом поступлений и расходований занимаются складские работники;
- секретаря приобщают к бухгалтерии через помощь главному бухгалтеру и т. д.
Но собственных знаний и примера старшего коллеги не всегда хватает, чтобы во всем разобраться самостоятельно. Вот тут то и возникает необходимость пройти бухгалтерские курсы, учиться профессии.
Также получают бухгалтерское допобразование технари и математики, решившие применять технические и математические знания и умения в финансах. В основном такие работники глубже уходят в финансовый анализ, аналитику, инвестиции, менеджмент. Но знания полученные в рамках курсов по бухучету — база, минимум, который позволяет овладеть финансовой терминологией, научиться отличать дебет от кредита, актив от пассива, читать отчетность, формировать и выгружать отчеты из бухгалтерских программ.
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На кого переучиваются бухгалтеры?
Профессия бухгалтера среди прочих, связанных с деньгами, универсальна. Бухгалтеры строят карьеру не только в бухгалтерии, но и часто уходят в смежные финансово-экономические направления.
О том, как бухгалтеру построить карьеру в финансах мы рассказали в статье «Как бухгалтеру стать финансистом. Гайд по переходу на новый уровень».
Бухгалтеру на любой ступени карьерной лестницы важно быть в курсе изменений законодательства. Правила расчета налогов, ведения бухучета, формирования отчетности меняются даже не каждый год,а буквально каждый месяц. Регулярно выходят новые комментарии чиновников Минфина, Роструда, ФНС и других ведомств, которые ложатся в основу применения спорных норм. Вот только уследить за всеми бухгалтерскими новостями крайне сложно.
Вовлеченный и чувствующий на себе ответственность бухгалтер регулярно проходит курсы повышения квалификации, посещает тематические семинары и практикумы.
А бухгалтерам уровня middle и главбухам, которые стремятся к повышению профессиональной компетенции, карьерному росту и саморазвитию Skillbox предлагает получить профессию: