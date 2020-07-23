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SkillFactory

Слаженная команда: кто заставил ее работать?

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Смотрели фильмы «Война невест» или «Свадебный переполох»? Помните, как там виртуозно выходят из непростых ситуаций устроители свадеб? То торт не тот привезли, то жениха после мальчишника не найти. Смотришь и думаешь — а смог бы я так?

Есть одна профессия, где можно раскрыть свой организаторский талант и получить не меньше эмоций — project manager.

Опять «продаван» какой-то?

А вот и нет! Менеджер проектов не занимается собственно продажей, его функция — организация всех этапов создания и внедрения продукта (это может быть конкретный товар, услуга, бизнес-идея).

Он вносит баланс в работу всех участников разработки, регулирует использование ресурсов — времени, денег, просчитывает риски. И все это ради достижения конечного результата — продукта, который будет востребован потребителями.

Если конкретно, то в обязанности project-менеджера входит:

  • Понимание потребностей клиентов. Если речь об IT, то это, например, наличие необходимого функционала в приложении или программе.

Бухгалтеры часто говорят — «не хватает такой-то кнопки» или «сюда бы еще функцию печати». Почему бы, оценив изнутри, что именно вы хотите, не поучаствовать в развитии нужных сервисов в качестве руководителя процесса?

  • Формулирование четких задач, разбивка на этапы, подзадачи и их делегирование исполнителям. При этом менеджер проекта — координирует работу и следит за соблюдением дедлайнов.
  • Видит лес за деревьями, т.е. весь проект целиком, а не только составляющие. Планирование ведется не для галочки, а ради реальных целей, к которым идет вся команда (компания).
  • Адекватно оценивает риски. Все идеально бывает только в сказке, реально — отделы между собой соперничают за внимание руководства, разработчики нервничают из-за возможных уязвимостей, маркетинг пинает всех и вся — у них уже полным ходом идет пиар-компания. Огня в костер может подлить и заказчик — сорвать сроки согласования правок, например.

Project-менеджер готов ко всем перипетиям и у него имеется план, как исправить потенциальные неприятности.

Уже интересно? А что-нибудь напоминает? Главбух каждый день координирует работу отделов компании — не только бухгалтерии, но и других. Знает, что от его «продукта» — отчетности ждут пользователи — участники общества, ФНС, контрагенты. как добиться слаженности — организовать документооборот, разработать учетную политику. Он видит организацию как единое целое. Можно сказать, что в своем роде бухгалтер тоже project-менеджер.

Заинтересовало, хочу узнать больше

Чтобы перейти в новую профессию необходимо в первую очередь желание. Ну и финансовый стимул, куда без него. Зарплата менеджера проектов среднего уровня составляет примерно 120000 рублей, даже новички могут рассчитывать на доход в 75000.

Чтобы устроиться на работу в достойную компанию, нужно правильно преподнести себя в резюме. Что особенно в нем заинтересует эйчаров:

  • Личная информация о кандидате. себе. Что вы за человек, какие у вас увлечения, хобби, почему вам интересна эта профессия и конкретное место работы.
  • Уровень владения английским языком. Знание на уровне носителя конечно не обязательны, но базовые знания, а тем более навыки общения приветствуются.
  • Пройденные курсы, в том числе онлайн-проекты.
  • На знание технологий и инструментов ведения проектов.

Кому могут быть полезны эти навыки (кроме, бухгалтеров, разумеется)? Руководителям отделов, директорам организаций, менеджерам других направлений, которые решили пройти переквалификацию, всем тем, кто хочет получить новые, а главное практически применимые знания (да, их использование не ограничено project-менеджментом).

Работа проект-менеджера всегда связана с чем-то новым, интересным, а работодателями выступают лидеры рынка. технологий, массмедиа, производители, дистрибьюторы. Крупные игроки, которым есть, что вам предложить в обмен на знания.

Еще и учиться надо?!

Возможно вы — самородок, чей талант дремал глубоко внутри и вдруг вырвался наружу, но, скорее всего, вам надо получить уверенность в своих силах и необходимые навыки до того, как начинать рассылку резюме.

Начните курс Project Manager в IT от SkillFactory. Что даст обучение:

  • Наработку навыков переговоров, общения с командой и лидерства.
  • Понимание технологий и методик управления проектами. Расскажем, что скрывается за «страшными» названиями PMbok, PRINCE2, Agile.
  • Работу в симуляторе управления.
  • Познакомитесь с инструментами project-менеджера — PM: Jira, Gant Charts, Kanban Flow, Tig.
  • Освоите основы бизнес-аналитики и управления рисками.

Кроме того, с вами будут работать специалисты в этой области, а значит практики с опытом, а не просто теоретики. Вам также предстоит отработать навыки коммуникации в ролевых играх (ой, ну не о том вы сейчас подумали!).

И, конечно, не придется бросаться на амбразуру (читай — нового работодателя) без поддержки — поможем составить грамотное резюме, подготовиться к собеседованию, подобрать подходящие вакансии. Во время обучения вы будете работать над проектом и в итоге сможете добавить его в свое портфолио!

Готовы к штурму новой карьерной вершины?

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