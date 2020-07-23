Слаженная команда: кто заставил ее работать?

Смотрели фильмы «Война невест» или «Свадебный переполох»? Помните, как там виртуозно выходят из непростых ситуаций устроители свадеб? То торт не тот привезли, то жениха после мальчишника не найти. Смотришь и думаешь — а смог бы я так?

Есть одна профессия, где можно раскрыть свой организаторский талант и получить не меньше эмоций — project manager.

Опять «продаван» какой-то?

А вот и нет! Менеджер проектов не занимается собственно продажей, его функция — организация всех этапов создания и внедрения продукта (это может быть конкретный товар, услуга, бизнес-идея).

Он вносит баланс в работу всех участников разработки, регулирует использование ресурсов — времени, денег, просчитывает риски. И все это ради достижения конечного результата — продукта, который будет востребован потребителями.

Если конкретно, то в обязанности project-менеджера входит:

Понимание потребностей клиентов. Если речь об IT, то это, например, наличие необходимого функционала в приложении или программе.

Бухгалтеры часто говорят — «не хватает такой-то кнопки» или «сюда бы еще функцию печати». Почему бы, оценив изнутри, что именно вы хотите, не поучаствовать в развитии нужных сервисов в качестве руководителя процесса?

Формулирование четких задач , разбивка на этапы, подзадачи и их делегирование исполнителям. При этом менеджер проекта — координирует работу и следит за соблюдением дедлайнов.

Видит лес за деревьями , т.е. весь проект целиком, а не только составляющие. Планирование ведется не для галочки, а ради реальных целей, к которым идет вся команда (компания).

Адекватно оценивает риски . Все идеально бывает только в сказке, реально — отделы между собой соперничают за внимание руководства, разработчики нервничают из-за возможных уязвимостей, маркетинг пинает всех и вся — у них уже полным ходом идет пиар-компания. Огня в костер может подлить и заказчик — сорвать сроки согласования правок, например.

Project-менеджер готов ко всем перипетиям и у него имеется план, как исправить потенциальные неприятности.

Уже интересно? А что-нибудь напоминает? Главбух каждый день координирует работу отделов компании — не только бухгалтерии, но и других. Знает, что от его «продукта» — отчетности ждут пользователи — участники общества, ФНС, контрагенты. как добиться слаженности — организовать документооборот, разработать учетную политику. Он видит организацию как единое целое. Можно сказать, что в своем роде бухгалтер тоже project-менеджер.

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Чтобы перейти в новую профессию необходимо в первую очередь желание. Ну и финансовый стимул, куда без него. Зарплата менеджера проектов среднего уровня составляет примерно 120000 рублей, даже новички могут рассчитывать на доход в 75000.

Чтобы устроиться на работу в достойную компанию, нужно правильно преподнести себя в резюме. Что особенно в нем заинтересует эйчаров:

Личная информация о кандидате. себе. Что вы за человек, какие у вас увлечения, хобби, почему вам интересна эта профессия и конкретное место работы.

Уровень владения английским языком. Знание на уровне носителя конечно не обязательны, но базовые знания, а тем более навыки общения приветствуются.

Пройденные курсы, в том числе онлайн-проекты.

На знание технологий и инструментов ведения проектов.

Кому могут быть полезны эти навыки (кроме, бухгалтеров, разумеется)? Руководителям отделов, директорам организаций, менеджерам других направлений, которые решили пройти переквалификацию, всем тем, кто хочет получить новые, а главное практически применимые знания (да, их использование не ограничено project-менеджментом).

Работа проект-менеджера всегда связана с чем-то новым, интересным, а работодателями выступают лидеры рынка. технологий, массмедиа, производители, дистрибьюторы. Крупные игроки, которым есть, что вам предложить в обмен на знания.

Еще и учиться надо?!

Возможно вы — самородок, чей талант дремал глубоко внутри и вдруг вырвался наружу, но, скорее всего, вам надо получить уверенность в своих силах и необходимые навыки до того, как начинать рассылку резюме.

Начните курс Project Manager в IT от SkillFactory. Что даст обучение:

Наработку навыков переговоров, общения с командой и лидерства.

Понимание технологий и методик управления проектами. Расскажем, что скрывается за «страшными» названиями PMbok, PRINCE2, Agile.

Работу в симуляторе управления.

Познакомитесь с инструментами project-менеджера — PM: Jira, Gant Charts, Kanban Flow, Tig.

Освоите основы бизнес-аналитики и управления рисками.

Кроме того, с вами будут работать специалисты в этой области, а значит практики с опытом, а не просто теоретики. Вам также предстоит отработать навыки коммуникации в ролевых играх (ой, ну не о том вы сейчас подумали!).

И, конечно, не придется бросаться на амбразуру (читай — нового работодателя) без поддержки — поможем составить грамотное резюме, подготовиться к собеседованию, подобрать подходящие вакансии. Во время обучения вы будете работать над проектом и в итоге сможете добавить его в свое портфолио!

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