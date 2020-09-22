Как потерять работу и больше никогда не найти новую: топ-5 вредных советов

Куда не посмотри, везде миллионы статей о том, как найти работу, как стать востребованным специалистом, как повысить зарплату... Но зачем всё это надо в кризисные времена, когда так важно сохранить психику здоровой?

Мы собрали для вас топ-5 способов это сделать.

1.Ничего не принимайте близко к сердцу

Начальство делится очередной неинтересной историей с отдыха? Долой натянутые улыбки и вежливое кивание в ответ. В конце концов, вы просто подчиненный, а не свободные уши.

Без объяснений понижают зарплату? Ну и что? Люди вон и похуже живут. Десятком тысяч больше, десятком меньше. Какая разница!

Будьте не просто честны, будьте равнодушны. В конце концов, живем один раз. Живем здесь и сегодня. И работа — не самое главное в жизни.

2.Не гонитесь за знаниями

Не выходит квартальный отчет, не понимаете, как заполнить очередную декларацию? В базу не вбиваются документы? Выдохните. Успокойтесь. С кем не бывает! Не знать чего-то в жизни — не преступление. А большинство современных обучающих курсов только отнимают время, давая совсем немного пользы. Нет компетенций? То есть как это нет? Вы ведь диплом не в переходе купили!

Главное — найти выход из ситуации. Что, разве программист с базой не разберётся?

3.Не тратьте время на поиски себя

Что это за выражение такое — найти своё место в жизни? Деньги вам на работе платят, это самое главное. Диплом вы уже получили, профессия есть. Так что непонятно, в чём может быть проблема.

4.Не ищите обоснования своим поступкам

В конце концов, вы ведь специалист в своей сфере. Имеете полное право действовать интуитивно. И даже если что-то пошло не так, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так что никаких претензий к вам быть не должно. Вы поступили именно так, а не иначе, потому что чувствовали, что именно эта стратегия вам подходит. А саму стратегию можно и сохранить в секрете.

5.Не допускайте постоянных новшеств в вашей жизни

Какая к черту автоматизация бухгалтерии, зачем вам электронная подпись? Кому вообще нужны эти перемены? Раньше вон вообще на счётах продажи считали — и ничего, жили же как-то. Главное — не технологии, а человек!

Применили хотя бы три пункта в жизни? Браво, вы восхитительны. Работу вы скорее всего уже потеряли, а если нет — то во всяком случае, очень близки к этому. Но если это всё-таки не ваш путь, то...

Совет № 6 (применять при острой непереносимости всех предыдущих)

Забудьте всё то, что мы выше написали.

Вдохновляйтесь. Учитесь. Пробуйте новое. Повышайте профессионализм. Дружите с технологиями.

И если уже всё это — про вас, то самое время освоить профессию менеджера продукта. Вместо вредных советов мы собрали для вас 5 самых важных фактов об этой профессии.

Это насыщенная профессия. Product-менеджер — универсал. Он знает всё о производстве продукта, понимает его экономику, управляет коммуникациями по продукту и его продвижению. Это доступная профессия. Здесь нет ничего, чему нельзя было бы научиться, если вам действительно понравится. Сюда можно перейти практически из любой другой сферы. И уметь программировать/ разрабатывать что-то самому совсем необязательно. Это новая на рынке труда профессия. Она появилась относительно недавно — в 2011-2012 годах — и поэтому постоянно развивается. В помощь вам всегда будет открытое профессиональное сообщество «продактов», которые вместе с вами учатся на собственном опыте и готовы делиться им с другими. Это высокооплачиваемая профессия. Средняя зарплата на рынке может доходить до 130 000 (!) рублей. Это востребованная профессия. Входит в топ-5 самых востребованных на ближайшие годы.