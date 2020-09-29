За что вас уволят из бухгалтерии

Как понять, что вы кандидат на выбывание, заранее, и что с этим делать.

Пример из жизни. Главбух начисляла себе зарплату большую, чем положено, а также выдавала деньги директору. На основании отчета аудиторов по результатам проверки ее уволили по инициативе работодателя за утрату доверия. Но главбух пошла в суд, и по решению суда ее восстановили в должности и выплатили компенсацию за вынужденные прогулы. Апелляционное определение Волгоградского областного суда по делу № 33-12212/2017 от 21.07.2017

Как понять, что скоро уволят именно вас?

Вы стали участником очень странной истории, смахивающей на незаконную

То есть совершили очевидно неблаговидные с точки зрения закона вещи. Уменьшили налоговую базу, сделали нужные директору проводки в программах, приняли и провели документы от фирмы-однодневки — и так далее. Но самое плохое в этой ситуации то, что ваши действия не были согласованы со всем руководством (или хоть с кем-то из руководства).

Нужно ли говорить, что вас ждёт после ближайшей проверки?

В компании поменялся собственник (или в бухгалтерии главбух)

По поводу и первого, и второго всё тоже довольно очевидно: новая метла метёт по-новому. Каждому главбуху нужна команда проверенных и лояльных подчиненных, и если в вашей лояльности возникнут сомнения — вы уже становитесь кандидатом на замену.

Если же главбух — это вы, то вы и без нас помните, что главбух — второй человек в компании после гендира, и если по какой-то причине вы не сможете наладить отношения с новым собственником — исход будет плачевен.

Кстати, о собственнике. В соответствии со ст. 75 ТК РФ новый собственник вправе уволить главного бухгалтера без объяснения мотивов.

На предприятии началась оптимизация / автоматизация / режим экономии

Вариаций у этого пункта довольно много, но исход один: вашу работу теперь может выполнять кто-то из коллег или вовсе аутсорсер.

Что после этого делать?

Итак, вы оказались за бортом своей компании. Что дальше?

Первый вариант — оспорить своё увольнение, как героиня примера в самом начале статьи. Второй — найти более широкое применение своим навыкам.

Что вы точно умеете?

Общаться с людьми и находить компромиссы (банки, налоговики, поставщики и т.д. и т.п. наверняка не прошли бесследно).

Собирать и систематизировать данные (а как иначе разбираться в учете и правильно составлять отчетность?).

Анализировать информацию и устанавливать причинно-следственные связи (куда без этого в делах с законом).

Ставить задачи и выполнять их (себе уж точно, а если вы главбух — то и подчиненным, конечно, тоже).

Из всего этого складывается крутая и нужная рынку профессия — системный аналитик. Крутая — потому что действительно интересная и высокооплачиваемая (зарплаты — от 100-120 тысяч рублей). Востребованная — потому что бизнесу нужно переживать кризисы и выходить на новые горизонты с помощью не абстрактных консультантов, а реальных специалистов, которые могут быть настоящим двигателем процессов.

Всю эту статью мы написали для того, чтобы вы сделали это заранее — когда увольнение ещё только замаячило на горизонте.

Если ваши глаза уже загорелись, то самое время попробовать — выбрать хорошие курсы, пройти их и получить сертификат, с которым можно смело устраиваться на работу.