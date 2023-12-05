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Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества

Найти программиста 1С — задача со звездочкой. Разбираемся в методах поиска и в том, нужно ли нанимать разработчика в штат.
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Где найти программиста 1С: лайфхаки по поиску специалиста и оформлению сотрудничества
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Зарплаты 1С-программистов входят в 10 самых высоких по стране среди представителей разных языков программирования. И динамика роста заработка тоже высокая — 27% в I полугодии 2023 года по сравнению с 2022. Вывод — спрос на специалистов явно превышает предложение.

Способствует этому и активная замена иностранных продуктов на отечественные. Из-за этого многие компании обращаются к решениям 1С и нуждаются в соответствующих IT-специалистах.

Но прежде чем начать поиск разработчика, нужно разобраться, на каких условиях лучше организовать сотрудничество.

Штатный или внештатный сотрудник

Программы 1С — гибкие решения, которые можно адаптировать под многие бизнес-процессы и при этом не изменять типовую архитектуру. Однако для этого нужен специалист, который знает программу от и до — грамотный консультант или аналитик 1С. Такие сотрудники устанавливают типовую конфигурацию, обучают пользователей, а также определяют, когда требуется дорабатывать программу. Это уже задача программиста 1С, которому консультант ставит техническое задание.

Без квалифицированного консультанта или другого сотрудника, который хорошо разбирается в программе и может сформулировать, какой конечный результат нужно получить, есть риск ненужных доработок. Иногда вместо того, чтобы использовать встроенные средства администрирования интерфейса, вносят изменения в код программы. Как минимум, измененную конфигурацию сложнее обновлять — а для некоторых 1С, например, 1С:Бухгалтерии или 1С:ЗУП, это очень важно, так как часто меняется законодательство и формы документов.

Подытожим. Штатный программист 1С нужен:

  • Если в компании есть люди, которые хорошо разбираются в конфигурации и могут ставить грамотные ТЗ.

  • Есть регулярные задачи для программирования и доработки системы 1С, и они требуют постоянного внимания специалиста. Например, разработка сложных отчетов, интеграция с другими системами и т.д.

Кому лучше искать специалиста для проектного сотрудничества

Есть компании, в которых количество пользователей 1С невелико. Задач для программиста 1С тоже не так много. А еще бывает, что организация меняет программное обеспечение или внедряет новый бизнес-процесс — то есть нужно выполнить большой объем работы в короткий срок.

Нанимать штатного разработчика в таких случаях невыгодно. Лучше предпочесть внештатного специалиста, который работает на почасовой ставке — так вы оплачиваете только фактическое время его работы.

Где найти программиста на временную работу

На биржах фрилансеров и в Telegram-чатах

Специалиста можно найти на биржах freelance.habr.com, fl.ru и других подобных сайтах или в открытых Telegram-каналах с вакансиями. 

Лайфхак. Биржи — это отличное место, чтобы найти программиста под конкретную задачу. Это обойдется дешевле других вариантов сотрудничества. Если специалист зарекомендует себя хорошо, то в дальнейшем можно привлекать его для выполнения других задач. В любом случае не пренебрегайте заключением договора с таким специалистом — можно оформить ГПД как с самозанятым или физлицом.

Лайфхак. Читайте отзывы, которые оставляют другие заказчики, и попросите фрилансера поделиться портфолио или выполнить небольшое тестовое задание, чтобы убедиться в его компетентности.

Профессия 1С-программист

Научитесь создавать и внедрять решения для бизнеса на платформе 1С

В компаниях-франчайзи 1С

В штате организации-подрядчика, чье качество услуг подтвердила сама фирма «1С», обычно есть и консультанты, и программисты. Они могут реализовать сложное внедрение и масштабный проект и дают гарантию на свои услуги.

Лайфхак. Выбору франчайзи нужно уделить время. Изучите рынок и узнайте о потенциальных подрядчиках как можно больше — от количества сертификатов до кейсов и отзывов.

Где искать программиста в штат

Специалиста в штат нанимают по классическому трудовому договору, а если компания борется за лучшие кадры, то кроме официального оформления, скорее всего, нужно будет предоставить сотруднику какие-либо бонусы: премии, ДМС, бесплатное обучение, гибкий график и т.д.

На сайтах с вакансиями

Самый очевидный способ — агрегаторы hh или habr. Здесь большой выбор кандидатов, это массовые ресурсы с понятными инструментами поиска. 

Лайфхак. Если ищете программиста начального (junior) уровня, можно смело идти на hh. На свою вакансию вы наверняка получите множество откликов от выпускников вузов или курсов. На habr более узкопрофильное сообщество, и там проще найти middle и senior-специалистов.

Лайфхак. Не нужно просто ждать откликов от кандидатов. Мониторьте базу кандидатов самостоятельно. Особенно если можете предложить конкурентоспособную зарплату — возможно, вам удастся переманить специалиста, который сейчас не находится в активном поиске работы.

Лайфхак. Описывайте вакансию подробно и привлекательно: какие проекты и задачи ожидают будущего сотрудника, какие дополнительные бенефиты вы предлагаете.

В агентствах по подбору персонала

Рекрутинговые агентства, которые специализируются на подборе IT-кадров, обычно имеют налаженные связи и неплохую базу кандидатов. Они находят подходящих специалистов, проводят отбор резюме и первичное собеседование. А вот hard skills — непосредственно технические компетенции — уже оценивает работодатель.

Лайфхак. Ознакомьтесь с отзывами об агентстве и проверьте, что входит в комплекс услуг — некоторые компании гарантируют замену сотрудников, с которыми не получилось договориться.

Лайфхак. Формулируйте требования к кандидату как можно более четко и конкретно, так как рекрутер не знает внутреннюю «кухню» компании-заказчика.

В вузе или на курсах программирования

Сотрудничать с вузами, колледжами и онлайн-школами — тоже продуктивный способ, который поможет найти молодых, мотивированных и перспективных 1С-программистов.

Лайфхак: обучение в онлайн-школе или на курсах обычно более концентрированное и короткое, нежели учеба в вузе, так что, скорее всего, именно там вы быстрее найдете нужного сотрудника. На курсах могут учиться люди с профильным образованием или смежным опытом в IT — их будет проще адаптировать к специфике компании и рабочим задачам.

На курсе «Профессия 1С-программист» студенты осваивают новую профессию за 9,5 месяцев при неспешном прохождении, совмещая с основной учебой или работой — но через полгода после начала курса уже могут работать по специальности. 

В социальных сетях и Telegram-каналах

Соцсети, Telegram-каналы и другие профильные ресурсы — платформы, где разработчики проявляют свой опыт и навыки, устанавливают связи с коллегами и работодателями. Можно также обратиться к Telegram-каналам, которые публикуют вакансии в сфере 1С, например:

Вырастить специалиста в своей компании

Почему бы и нет? С одной стороны, вы увеличиваете лояльность и мотивацию сотрудника, так как даете ему возможность расти. С другой, создаете команду под свои задачи. Скорее всего, такой вариант подойдет компаниям, в которых уже есть опытные программисты и необходимо увеличить штат разработчиков. 

Если ваш сотрудник пройдет курсы обучения программированию на 1С, то в будущем сможет выполнять широкий круг задач:

  • тестировать систему, выявлять и устранять недочеты и ошибки;

  • настраивать обмен с другими программами;

  • дорабатывать конфигурацию 1С под задачи предприятия;

  • администрировать типовые и нетиповые конфигурации;

  • поддерживать 1С разных версий;

  • автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы с помощью решений 1С.

Лайфхак. Подходящих кандидатов можно найти в бухгалтерии или среди консультантов 1С, если таковые есть в компании. Так как IT-специальности сейчас очень популярны, вполне возможно, что кто-либо из сотрудников хочет стать 1С-программистом и готов инвестировать время и усилия в обучение.

Лайфхак. Для успешного освоения профессии программиста 1С необходимо дать сотруднику возможность практиковаться и получать опыт решения реальных задач. Привлекайте сотрудника к проектам по автоматизации бизнес-процессов или разработке новых функциональных возможностей для системы 1С еще во время обучения.

Курс «Профессия 1С-программист» от Skillfactory на 80% состоит из практики в разных форматах: тренажеры, тесты, проекты и домашние задания. Можно тренироваться на кейсах компаний и делать проекты для реальных заказчиков.

После обучения у программиста в портфолио будет 6 проектов, которые максимально приближены к задачам реального бизнеса — это тот опыт, который поможет пройти собеседование.

Также мы подготовим вас к экзамену компании 1С. После окончания курса вы будете готовы сдать экзамен и получить сертификат «1С Профессионал». 

Профессия 1С-программист

Научитесь создавать и внедрять решения для бизнеса на платформе 1С

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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