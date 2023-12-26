Топ востребованных навыков среди бухгалтеров и финансистов в 2024 году

В мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, профессии бухгалтера и финансиста остаются актуальными. Но требования к навыкам меняются. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно иметь современные навыки, которые необходимы сейчас и пригодятся в будущем.

Выбор профессии и развитие карьеры зависят не только от образования и опыта, но и от набора навыков, которыми обладает человек. Есть два типа навыков: hard skills и soft skills.

Hard skills или «твердые» навыки — это профессиональные навыки, которые непосредственно связаны с выполняемой работой, это знания и умения в определенной области.

Soft skills или «мягкие» навыки — это социальные навыки, которые помогают человеку эффективно взаимодействовать с другими людьми, а также управлять своими эмоциями и поведением.

Hard skills бухгалтера

Знания бухгалтерского и налогового учета и законодательства в этой области

Самый очевидный навык — база профессии. Даже начинающий бухгалтер должен уметь составлять бухгалтерские проводки, знать стандарты бухучета и план счетов. Кроме того, бухгалтерам и финансистам нужно быть в курсе всех изменений и разбираться в нормативных актах, чтобы выполнять свою работу в соответствии с требованиями законов.

Более опытные специалисты приобретают специфические навыки. Например, специализируются на сложных вопросах налогового учета или разбираются в МСФО — это тоже один из востребованных навыков будущего года, ведь Минфин следует курсу на сближение российских и международных стандартов бухгалтерского учета.

Умение работать с первичными документами и отчетами

Бухгалтер работает со множеством различных документов: актами, счетами, накладными, платежками. Ему нужно четко понимать, как их оформлять, когда они обязательно нужны и когда можно обойтись без них, как хранить документы.

Навыки работы с программами бухгалтерского учета

Знание программ бухгалтерского учета, таких как 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом — один из важнейших навыков в настоящем и будущем для успешного выполнения работы. Важно также уметь работать с электронными таблицами и базами данных, чтобы быстро и эффективно обрабатывать информацию.

Компании активно автоматизируют свои бизнес-процессы, а уверенное владение программой позволит уменьшить число ошибок, ускорит работу, позволит автоматически получать данные, которые до этого собирались вручную.

Глубокие знания программы позволяют выделиться на фоне других бухгалтеров, рассчитывать на повышение оклада, а также увеличивают ценность специалиста для работодателя. Можно «прокачать» знания еще больше и освоить навык 1С-программирования.

В 2024 году такой навык однозначно будет востребованным, так как 1С остается самой популярной учетной программой в России и странах СНГ.

Знание программирования дает бухгалтеру возможность поправить нужные формы, написать какую-либо обработку, чтобы ускорить работу без помощи стороннего специалиста.

Кроме того, у него будет больше возможностей для развития карьеры. Причем кроме разработки, он может работать еще и консультантом 1С. Программировать консультанту не обязательно, но он обязательно должен хорошо разбираться в программе, чтобы помогать в этом другим пользователям. По сути, консультант 1С — промежуточное звено между бухгалтерами и программистами.

1С предоставляет широкие возможности настройки. При доработке она станет инструментом, который заточен под нужды конкретной компании. Но для этого нужно знать, какие именно задачи можно решить при помощи технологий.

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Знание управленческого учета

Управленческий учет дает информацию о прибыльности различных продуктов или услуг, помогает определить, какие области требуют улучшения, и позволяет лучше контролировать затраты.

Бухгалтеру важно знать управленческий учет, чтобы предоставлять руководителям и собственникам информацию, благодаря которой они принимают обоснованные решения. Специалисты, которые понимают управленческий учет, становятся более ценными сотрудниками.

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Знание бюджетирования и анализа финансовых показателей

Знание бюджетирования помогает финансисту составлять и контролировать бюджет компании — это основа для принятия стратегических решений и управления ресурсами.

Анализ финансовых показателей, таких как прибыль, рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, позволяет оценить текущее состояние компании, ее конкурентоспособность и перспективы развития. На основе этих данных специалист может предложить и реализовать стратегии по улучшению финансовых результатов компании и снижению рисков.

Soft skills бухгалтера и финансиста

Способность к обучению

Бухгалтерский учет — это динамичная область. Законы, правила и технологии постоянно обновляются, и бухгалтеру нужно быть в курсе этих изменений, чтобы оставаться компетентным.

Способность к обучению также важна для адаптации к новым методам работы и решения задач. Постоянное обучение и повышение квалификации помогают оставаться востребованным специалистом в быстро меняющейся среде.

Благодаря способности к обучению бухгалтер может быстро освоить новую профессию и открыть для себя новые карьерные возможности. Курс «Профессия 1С-программист» от Skillfactory на 80% состоит из практики в разных форматах: тренажеры, тесты, проекты и домашние задания. После обучения вы добавите в портфолио 6 проектов, которые максимально приближены к задачам реального бизнеса. Также вас подготовят к экзамену компании 1С.

Усидчивость и внимательность

Бухгалтеру важно быть усидчивым, так как его работа, в целом, достаточно монотонная. Вряд ли она подойдет творческому специалисту, который привык трудиться, когда есть вдохновение. Бухгалтерская работа требует предельного внимания к деталям и способности концентрироваться на мелочах, так как даже небольшие ошибки могут привести к серьезным последствиям.

Коммуникативные навыки

Способность работать в команде, сотрудничать и общаться с коллегами и руководством — важный навык для успешного специалиста. Бухгалтер и финансист должны уметь разговаривать с людьми, формулировать мысли, уметь из разрозненного набора информации генерировать обоснованные суждения о финансовых показателях, так как они напрямую влияют на решения руководства. Кроме руководителей и собственников, эти специалисты постоянно общаются с другими сотрудниками, контрагентами, проверяющими органами.

К тому же развитые коммуникативные навыки помогают расширять сеть деловых контактов, развивать нетворкинг.

Управление временем

Бухгалтерская работа часто включает в себя множество задач, которые нужно выполнить в короткие сроки: подготовить отчеты, обработать платежи и многое другое. Если бухгалтер не сможет организовать свое время эффективно, он не успеет выполнить все задачи вовремя.

Аналитические навыки

Бухгалтер и финансист должны обладать способностью анализировать и интерпретировать финансовые данные, чтобы принимать обоснованные решения. Их рабочие задачи так или иначе связаны с математикой — начислить зарплату, рассчитать НДС, свести баланс и прочее. Поэтому у таких специалистов должна быть склонность к работе с цифрами. Но чтобы склонность стала навыком, ее необходимо развивать.

Такой навык помогает бухгалтерам и специалистам финансовых служб эффективно и легко осваивать IT-технологии и профессии в этой сфере. В том числе и профессию 1С-программиста — одну из самых востребованных IT-профессий в России.

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