Как ИИ может ускорить найм сотрудников, не подвергая их данные угрозе

Число утечек персональных данных в России все время растет: новости об очередных инцидентах выходят так часто, что уже перестают вызывать удивление. Чаще всего жертвами утечек становятся клиенты компаний. Но иногда под ударом оказываются и их сотрудники. Такие случаи уже происходили.

В этом тексте рассказываем, как с помощью ИИ можно ускорить процесс найма сотрудников в несколько раз, не подвергая их данные ненужным рискам, как ИИ может осуществлять проверку документов соискателей на подлинность и почему в таких целях ни в коем случае нельзя прибегать к сервисам распознавания.

Покой нам только СНИЛС

В крупных компаниях и организациях команды кадровиков ежедневно трудоустраивают десятки, а то и — если речь идет, к примеру, о ритейлерах — сотни новых сотрудников. Для оформления одного сотрудника в штат кадровому специалисту приходится обработать кипу бумаг.

Даже самый стандартный комплект документов выглядит внушительно:

паспорт — причем кадровика интересует не только основной разворот, но и данные, содержащиеся в штампе о регистрации по месту жительства;

СНИЛС;

свидетельство ИНН;

документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

трудовая книжка — если это не работа по совместительству и если трудовая есть в бумажном виде.

Кроме того, новый сотрудник предоставляет выписку из банка с реквизитами своего счета для начисления зарплаты.

Часто, но не всегда нужно принести еще и диплом об образовании. Работникам определенных сфер — торговли, образования, медицины и общепита — может понадобиться медицинская книжка. Если работа связана с вождением — удостоверение водителя и т.д.



Еще длиннее список требуемых документов будет в том случае, если на работу устраивается иностранный гражданин. Тогда ему понадобятся паспорт, рабочая виза или разрешение на ведение какой-либо деятельности в России, миграционная карта, действующий в России полис медицинского страхования и — в зависимости от типа работы — другие документы.

На ручную обработку одного комплекта документов у сотрудника отдела кадров может уходить в среднем от 30 минут до 1 часа. А теперь посчитайте, сколько нужно кадровиков, чтобы трудоустроить 100 человек в день?

Как обычно вносятся данные

Есть несколько основных способов, как специалисты отдела кадров могут вносить данные в систему:

Вручную . Главный минус такого способа — это процесс небыстрый. Ведь сотруднику нужно не только перепечатать данные из перечисленных выше документов, но и несколько раз проверить корректность информации.

При помощи онлайн-сервисов, в которых работа штатного кадровика по вводу документов при приеме на работу новых сотрудников передается на внешний ресурс. В этом случае изображения документов передаются на обработку по сети интернет в сервис, где данные вводятся с привлечением ручного труда сторонними операторами. В этом случае в процессах обработки и обеспечения сохранности персональных данных ваших сотрудников участвует внешняя компания, что может послужить причиной утечки.

При помощи систем распознавания на базе ИИ. Алгоритмы машинного обучения распознают документы, а затем вносят всю необходимую информацию в CRM систему компании. В этом случае данные сотрудников никуда не передаются, а вся обработка ведется во внутреннем контуре организации.

Чем именно может помочь искусственный интеллект

Именно такие решения на базе ИИ и разрабатывает наша компания Smart Engines. В основе решения лежат программные продукты Smart ID Engine и Smart Document Engine, которые могут быть интегрированы в мобильные и серверные приложения.

Smart ID Engine 2.0 выполняет задачу распознавания паспорта РФ и проверки его подлинности, а также других удостоверяющих личность документов — в совокупности почти 3 тыс. документов 220 стран и юрисдикций. Кроме того, технология может проверить паспорта граждан РФ и стран СНГ на подлинность.

Smart Document Engine распознает свыше 70 различных видов документов и форм, включая диплом об образовании и другие.

Программные решения компании Smart Engines имеют ряд очень важных преимуществ:

Программные продукты отлично справляются с задачей распознавания сканов и фотографий;

Они поддерживают произвольные ракурсы съемки . Это значит, что пользователи могут фотографировать и/или показывать документы камере телефона как им удобно;

Используемые в ПО алгоритмы вычислительно эффективной зрительной памяти позволяют распознавать документы на фотографиях, сделанных пользователями при различном освещении (вплоть до темноты);

Наши решения полностью исключают риск утечки данных в процессе распознавания. Данные НЕ передаются, НЕ сохраняются, НЕ требуется доступ в интернет, вся обработка ведется в локальной оперативной памяти.

Smart ID Engine Распознавание и аутентификация документов, удостоверяющих личность Заказать продукт

Инструмент для кадрового аудита

Кроме того, Smart Document Engine может использоваться для решения еще одной задачи — проведения как внешнего, так и внутреннего кадрового аудита. С его помощью можно оцифровать:

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма Т-1).

Личная карточка работника (форма Т-2).

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (форма Т-6).

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (форма Т-8).

Успешные кейсы

Вот лишь несколько примеров успешного применения систем Smart Engines в кадровых процессах:

Вот уже на протяжении пяти лет крупнейшая продовольственная сеть «Мария-Ра» — она стала нашим первым клиентом в сфере ритейла — использует программное решение Smart ID Engine. В рамках сотрудничества с ТС «Мария-Ра» для автоматизации ввода данных из сканов и фотографий паспорта РФ и СНИЛС была выбрана серверная реализация продукта, которой на распознавание 1 документа требуется менее 1 секунды.

В прошлом году для автоматизации процесса приема на работу новых сотрудников в системе «1С» начала использовать сеть супермаркетов «Да!» (принадлежит компании ООО «Фреш Маркет»). Автоматическое распознавание данных паспорта РФ, СНИЛС и ИНН выполняется менее чем за 3 секунды.

Сотрудник левой категории

Трудоустройство сотрудника с поддельными документами — неумышленно или, возможно, при сговоре работодателя и соискателя — может иметь серьезные последствия не только для самого сотрудника, но и для работодателя.

Если вы допустили к работе человека без необходимой квалификации и произошло какое-то ЧП, то работодателя могут привлечь к ответственности. Кроме того, для компании найм сотрудника с поддельными документами может обернуться финансовыми потерями.

Поэтому нужно внимательно проверять документы соискателя и удостовериться в том, что они подлинные.

С этой задачей отлично справляется ИИ. Так, например, система мультиспектральной проверки Smart Engines проверяет на подлинность не только паспорта РФ, но и паспорта граждан СНГ. Решение извлекает данные из документа и проверяет его на подлинность в трех диапазонах — оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном.

Вместо заключения

Таким образом, обрабатывать кадровые документы с помощью искусственного интеллекта гораздо быстрее и удобнее. Однако нужно помнить о том, что в этих документах содержатся персональные данные. И с ними нужно обращаться очень осторожно.

Поэтому вместо заключения мы решили напомнить вам о законе об оборотных штрафах за утечки персональных данных, принятом в первом чтении Госдумой в январе этого года.

Поправки в законодательство предполагают, что если утечка коснется:

от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов, то штраф для юрлиц составит от 3 до 5 млн руб. ;

от 10 тыс. до 100 тыс. субъектов — от 5 до 10 млн рублей ;

более 100 тыс. — от 10 до 15 млн руб.

В случае повторных утечек будут введены оборотные штрафы:

для граждан — в размере от 400 тыс. до 600 тыс. руб.,

для должностных лиц — от 2 млн до 4 млн руб.,

для юридических лиц — от 0,1% до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.

Напомним, что сейчас максимальный размер штрафа для юридических лиц составляет до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения — до 300 тыс. рублей.

Поэтому рекомендуем проверить и убедиться, что персональные данные ваших сотрудников (а заодно и клиентов) никогда не покидают контур компании и хранятся в безопасности.

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