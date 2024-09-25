Как сократить затраты на интернет-продвижение

Вообще интернет-продвижение — очень динамичная сфера. Тренды регулярно сменяют друг друга, а новые инструменты помогают добиваться большего эффекта при меньших затратах. И если бизнес своевременно не будет реагировать на изменения, это сделает его неконкурентоспособным.

Практика показывает, что даже внушительный бюджет на рекламу не всегда гарантирует эффективное интернет-продвижение. Знакомая многим предпринимателям ситуация: расходы на рекламу стабильно высокие, а продажи или не растут, или идут вниз. И здесь важно не пропустить точку невозврата. Понять, что с расходами на продвижение нужно срочно что-то делать, помогает несколько «тревожных звоночков» :

Урезаем расходы без ущерба для бизнеса

Итак, вы понимаете, что ни увеличивать бюджет, ни сохранять его на прежнем уровне больше не получится. С чего начать? В первую очередь проанализируйте те пути продвижения, которые используются на данный момент. Оцените, сколько клиентов приходит с каждого рекламного канала, рассчитайте стоимость их привлечения и определите те способы, которые не приносят ожидаемых результатов. Компания «СофтПлюс31» занимается продажей программного обеспечения. Акцент при продвижении она делала на рекламе в социальных сетях и размещении на стендах в бизнес-центрах города. Но анализ показал, что большинство клиентов удается привлекать на профильных мероприятиях. Этот не слишком затратный способ оказался наиболее эффективным. Также компания решила увеличивать свое присутствие в специализированных медиа: как оказалось, конкуренты активно используют для продвижения контент-маркетинг, и это приносит впечатляющие результаты. Конечно, универсального рецепта не существует: на выбор приоритетных каналов продвижения влияет множество факторов. Но в любом случае всегда можно выявить те инструменты, которые обеспечивают максимальный эффект при относительно небольших вложениях (а иногда и практически бесплатно).

Работайте с микроблогерами

Сейчас даже крупные бренды, которые вполне могут позволить себе сотрудничество с блогерами-миллионниками, часто размещают рекламу в микроблогах. И, как правило, такое сотрудничество оказывается эффективным: у микроблогеров более высокое качество аудитории. Их рекомендациям доверяют. Снижение расходов на работу с лидерами мнений — а разместить рекламу у микроблогера, конечно же, гораздо дешевле — может, наоборот, увеличить ваши продажи.

Заведите блог компании

Собственный блог на популярной площадке — еще один способ привлечь целевую аудиторию (при условии, что вы публикуете контент там, где точно есть ваши клиенты). Главное — размещать действительно интересные и полезные материалы, а не подходить к ведению блога формально. Контент-маркетинг набирает все большую популярность, и эта тенденция точно будет сохраняться. Люди устали от навязчивой рекламы, поэтому выбирают «экологичный» маркетинг, построенный на доверии и заботе о клиентах. Забирайте бесплатный гайд «Как собрать отзывы клиентов» Собирайте отзывы, улучшайте качество товаров и услуг и зарабатывайте больше! Заполните форму, вышлем гайд вам на e-mail: Отправить

Продвигайте бизнес через отзывы

Доказанный факт: рекомендации и впечатления ваших клиентов помогают продавать. Люди в большей степени склонны доверять мнению реальных покупателей, а не традиционной рекламе, поэтому активно ищут отзывы перед покупкой практически любых продуктов — и дорогостоящих товаров и услуг, и даже товаров повседневного спроса. При этом для бизнеса этот способ продвижения — один из самых доступных. А чтобы отзывы максимально работали на увеличение продаж, вы можете добавить их сразу на свой сайт. Виджеты SmartWidgets соберут отзывы с самых популярных площадок, включая Яндекс Карты, Google, Yell, 2GIS, Zoon, IRecommend, Яндекс Маркет, Wildberries и многие другие.

Добавьте информацию о бизнесе на онлайн-карты

Если у вас есть физические точки, обязательно добавьте информацию о них на популярные онлайн-карты. Многие пользователи предпочитают искать товары или услуги именно таким способом: так проще всего найти ближайшую точку, сразу узнать рейтинг и проложить маршрут. Не забудьте указать всю информацию — корректное название и адрес, фото (включая фотографию входа) и контактные данные.

Публикуйте материалы в профильных медиа