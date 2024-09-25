Как сократить затраты на интернет-продвижение

Как понять, что вам нужно пересмотреть затраты на продвижение
Практика показывает, что даже внушительный бюджет на рекламу не всегда гарантирует эффективное интернет-продвижение. Знакомая многим предпринимателям ситуация: расходы на рекламу стабильно высокие, а продажи или не растут, или идут вниз. И здесь важно не пропустить точку невозврата. Понять, что с расходами на продвижение нужно срочно что-то делать, помогает несколько «тревожных звоночков»:
Затраты на интернет-продвижение превышают доходы, которые оно приносит.
Маркетинговые кампании не обеспечивают ожидаемый рост продаж.
Бизнес испытывает трудности с финансированием других направлений.
Вообще интернет-продвижение — очень динамичная сфера. Тренды регулярно сменяют друг друга, а новые инструменты помогают добиваться большего эффекта при меньших затратах. И если бизнес своевременно не будет реагировать на изменения, это сделает его неконкурентоспособным.
Урезаем расходы без ущерба для бизнеса
Итак, вы понимаете, что ни увеличивать бюджет, ни сохранять его на прежнем уровне больше не получится. С чего начать? В первую очередь проанализируйте те пути продвижения, которые используются на данный момент.
Оцените, сколько клиентов приходит с каждого рекламного канала, рассчитайте стоимость их привлечения и определите те способы, которые не приносят ожидаемых результатов.
Компания «СофтПлюс31» занимается продажей программного обеспечения. Акцент при продвижении она делала на рекламе в социальных сетях и размещении на стендах в бизнес-центрах города. Но анализ показал, что большинство клиентов удается привлекать на профильных мероприятиях. Этот не слишком затратный способ оказался наиболее эффективным. Также компания решила увеличивать свое присутствие в специализированных медиа: как оказалось, конкуренты активно используют для продвижения контент-маркетинг, и это приносит впечатляющие результаты.
Конечно, универсального рецепта не существует: на выбор приоритетных каналов продвижения влияет множество факторов. Но в любом случае всегда можно выявить те инструменты, которые обеспечивают максимальный эффект при относительно небольших вложениях (а иногда и практически бесплатно).
Работайте с микроблогерами
Сейчас даже крупные бренды, которые вполне могут позволить себе сотрудничество с блогерами-миллионниками, часто размещают рекламу в микроблогах. И, как правило, такое сотрудничество оказывается эффективным: у микроблогеров более высокое качество аудитории. Их рекомендациям доверяют. Снижение расходов на работу с лидерами мнений — а разместить рекламу у микроблогера, конечно же, гораздо дешевле — может, наоборот, увеличить ваши продажи.
Заведите блог компании
Собственный блог на популярной площадке — еще один способ привлечь целевую аудиторию (при условии, что вы публикуете контент там, где точно есть ваши клиенты). Главное — размещать действительно интересные и полезные материалы, а не подходить к ведению блога формально.
Контент-маркетинг набирает все большую популярность, и эта тенденция точно будет сохраняться. Люди устали от навязчивой рекламы, поэтому выбирают «экологичный» маркетинг, построенный на доверии и заботе о клиентах.
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Продвигайте бизнес через отзывы
Доказанный факт: рекомендации и впечатления ваших клиентов помогают продавать. Люди в большей степени склонны доверять мнению реальных покупателей, а не традиционной рекламе, поэтому активно ищут отзывы перед покупкой практически любых продуктов — и дорогостоящих товаров и услуг, и даже товаров повседневного спроса. При этом для бизнеса этот способ продвижения — один из самых доступных.
А чтобы отзывы максимально работали на увеличение продаж, вы можете добавить их сразу на свой сайт. Виджеты SmartWidgets соберут отзывы с самых популярных площадок, включая Яндекс Карты, Google, Yell, 2GIS, Zoon, IRecommend, Яндекс Маркет, Wildberries и многие другие.
Добавьте информацию о бизнесе на онлайн-карты
Если у вас есть физические точки, обязательно добавьте информацию о них на популярные онлайн-карты. Многие пользователи предпочитают искать товары или услуги именно таким способом: так проще всего найти ближайшую точку, сразу узнать рейтинг и проложить маршрут. Не забудьте указать всю информацию — корректное название и адрес, фото (включая фотографию входа) и контактные данные.
Публикуйте материалы в профильных медиа
Аудитория профильных медиа — это именно те люди, которым интересны ваши продукты и услуги. С помощью таких публикаций вы сможете повысить узнаваемость бренда, собрать лиды, установить контакты с экспертами и другими игроками вашей отрасли и укрепить свои позиции в поисковой выдаче. Этот способ продвижения отлично подходит тем, кто продает сложные продукты или работает с аудиторией B2B.
И еще несколько советов
Определите свою целевую аудиторию. Считать, что ваша ЦА — это «весь интернет», будет большой ошибкой. Если при продвижении вы стремитесь охватить как можно больше сегментов аудитории, не задумываясь над тем, кому из них реально нужен ваш продукт, расходы будут расти, а результаты отсутствовать. Вы должны четко понимать, кто ваш клиент, какие у него проблемы и потребности, сколько он готов заплатить и где предпочитает искать информацию. И только после этого начинать вкладывать деньги в интернет-продвижение.
Не бойтесь делегировать. Желание все сделать самостоятельно (или нанять специалистов в штат своей компании) часто приводит к неоправданным расходам. В большинстве случаев выгоднее доверить продвижение в интернете профессионалам: они предложат действительно эффективные с учетом специфики вашего бизнеса инструменты и займутся реализацией стратегии.
Проведите анализ конкурентов. Обязательно смотрите, как продвигают свои товары и услуги в интернете конкуренты: это помогает избежать ошибок и найти новые решения. Возможно, ваши конкуренты уже внедрили экономичный, но эффективный способ продвижения, который работает с вашей ЦА, а вы о нем пока не знаете.
Автоматизируйте процессы. Автоматизация действительно помогает экономить и при этом повышает эффективность: у вас и у ваших сотрудников освободится время для решения профильных для бизнеса задач. Используйте все возможности: автоматизируйте работу с социальными сетями, рассылками, отзывами и т.д.
Не игнорируйте долгосрочные стратегии. Нередко, когда нужно сократить затраты на интернет-продвижение, урезают именно расходы на долгосрочные стратегии. На наш взгляд, такой подход — серьезная ошибка, которая в итоге может лишить бизнес перспектив. Быстрые результаты в определенных ситуациях, безусловно, важны, но полностью отказываться от выстраивания отношений с аудиторией и работы над имиджем компании все же не стоит.
С умными виджетами SmartWidgets продавать станет легче: выбирайте подходящее решение из каталога, настраивайте его под свои задачи и размещайте на сайте. Всего несколько простых действий, и вашим клиентам больше не придется искать отзывы на сторонних площадках. Попробуйте бесплатно!
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