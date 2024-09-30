E-mail-рассылки: трата времени или полезный инструмент для клиентского сервиса

Считаете, что мессенджеры практически полностью вытеснили электронную почту? Исследования доказывают обратное: к 2025 году количество ее пользователей вырастет до 4,6 млрд, а e-mail-рассылки все так же продолжают оставаться эффективным инструментом.

На какую рассылку клиенты хотят подписаться

Вокруг каждого человека и так слишком много рекламы. Рассчитывать, что вы будете просто отправлять стандартные рекламные письма, а аудитория захочет их читать, конечно же, не стоит. Чтобы клиент подписался на вашу рассылку, она должна быть или действительно очень-очень интересной, или полезной.

5 секретов эффективной e-mail-рассылки

Цепляющая тема письма. Захочет подписчик открыть письмо или отправит его в корзину, во многом зависит от темы. Создать интригу, использовать провокационные формулировки, добавить в тему имя получателя или задать вопрос — вариантов достаточно много. Не бойтесь привлекать внимание: здесь это абсолютно оправдано.

Привлекательный дизайн. Письма, которые вы отправляете пользователям по электронной почте — это визитная карточка вашей компании. Одно из главных условий — единый узнаваемый стиль: клиенты должны сразу же безошибочно узнавать, кто отправил им письмо даже не глядя на отправителя. При этом единый стиль вовсе не означает, что нужно отправлять похожие друг на друга письма. Наоборот, стремитесь их разнообразить: получателю должно быть интересно, что же вы придумали на этот раз.

Отлично работают интерактивный дизайн, 3D-элементы, геймификация и маскоты, максимализм или, напротив, минимализм. А вот от объемных текстов лучше отказаться: избыток текстовой информации — это минус практически для любой рассылки.

Оптимальная периодичность. Надоедать с письмами, конечно же, не стоит: у пользователей в таком случае скорее возникнет желание отписаться от вашей рассылки. Но и пропадать надолго — ошибочная стратегия: есть риск, что о вас просто забудут. Периодичность рассылки зависит от специфики бизнеса и особенностей самой аудитории, но оптимальной считается отправка 1–2 писем в неделю.

Значение имеет и регулярность: не нужно пропадать на пару месяцев, а затем снова появляться. Такой подход практически всегда оказывается неэффективен.

Персонализация и сегментация аудитории. Отправляя одни и те же письма и «холодной» аудитории, и постоянным клиентам, сложно рассчитывать на результат. Старайтесь максимально персонализировать рассылку. Во-первых, релевантные письма увеличивают вероятность отклика на них. Во-вторых, письма, отвечающие реальным потребностям и желаниям аудитории, повышают доверие и работают на удержание клиентов.

Уникальный контент. Письма с информацией, которую легко найти в общем доступе или рассылки, полностью повторяющие конкурентов, точно не вызовут интерес. Идеальный вариант — создать у подписчиков ощущение «закрытого клуба»: подписавшись на вашу рассылку, они получили доступ к эксклюзивному контенту. Вы можете предложить им ранний доступ к продукту, специальные скидки, поделиться своими лайфхаками: это отлично работает на удержание аудитории.

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Какие задачи решают e-mail-рассылки

Безусловно, ключевой целью практически любой коммуникации в бизнесе будет увеличение продаж, но достигать этой цели можно по-разному. В случае с e-mail-рассылками навязчивые призывы купить как можно скорее не работают.

E-mail-маркетинг в большой степени ориентирован на выстраивание доверительных отношений с аудиторией, на заботу о клиентах и на повышение узнаваемости.

Задачи, которые решают e-mail-рассылки:

Мотивация на совершение целевых действий.

Привлечение трафика.

Распространение контента и демонстрация экспертности.

Повышение узнаваемости бренда и увеличение лояльности аудитории.

Формирование комьюнити.

Стимулирование повторных продаж.

Возврат «уснувших» клиентов.

Еще одна задача, с решением которой помогают e-mail-рассылки — это обратная связь с клиентами. Многие компании игнорируют эту возможность, и совершенно напрасно: e-mail-рассылки отлично справляются со сбором отзывов.

Отзывы расскажут о впечатлениях и ожиданиях вашей аудитории, помогут узнать о проблемах и найти точки для совершенствования продукта. А еще — при правильном подходе — помогут в его продвижении. Добавить отзывы со сторонних площадок на сайт компании позволяют специальные инструменты, например, виджеты от SmartWidgets.

Как запросить отзыв в письме

Как обычно, начинаем с заголовка, причем в этом случае лучше сразу сообщить получателю, что мы от него хотим, например: «Ольга, нам важно ваше мнение». Письмо с запросом отзыва также оформляется в едином стиле вашей рассылки, а его структура обычно следующая:

Напоминаем клиенту о покупке продукта или другом взаимодействии.

Благодарим за выбор компании.

Просим поделиться мнением и кратко поясняем, почему компании так важен отзыв клиента.

Прикрепляем сам опрос или ссылку.

Конечно, будет гораздо удобнее, если клиенту не придется переходить по внешним ссылкам, а оценить продукт или добавить отзыв он сможет прямо в самом письме. Шансов на то, что клиент поделится своим мнением при таком формате гораздо больше.

А как еще убедить клиентов оставлять отзывы

Идентифицируйте получателей. В начале письма обратитесь к клиенту по имени, а не просто «Уважаемый клиент!», это сразу сокращает дистанцию. Также вы можете добавить номер карты лояльности, детали заказа или другую информацию о покупке. Это убедит клиента, что перед ним не очередное рекламное предложение, и компания действительно заинтересована в его мнении.

Подумайте о дополнительной мотивации. В качестве стимула можно использовать бонусы за оставленный отзыв, предлагать клиентам купон на скидку, сертификат на подарок (например, предоставлять доступ к какому-то сервису или курсу) и т.д.

Создайте структуру отзыва. Для многих пользователей оставить отзыв будет гораздо легче, если есть готовая структура, а не просто пустое поле. Вы можете предложить заполнить поля «Как Вы узнали о нашем продукте/компании», «Достоинства продукта», «Качество сервиса», «Что хотелось бы улучшить», «Оправдал ли продукт Ваши ожидания».

Предлагайте вопросы, которые превратят практически любой отзыв в продающий: так вы не только узнаете мнение своих клиентов о продукте, но и воспользуетесь дополнительным способом его продвижения.

А чтобы аудитории не пришлось искать информацию о вашей компании или продукте на других площадках, соберите все отзывы на своем сайте. Как это возможно? Виджеты от SmartWidgets — удобный инструмент, который увеличит количество заявок и ускорит рост бизнеса, поскольку ваши потенциальные клиенты сразу смогут узнать мнение покупателей о заинтересовавшем продукте. Выбирайте готовое решение и добавляйте его на свой сайт: умные виджеты от SmartWidgets полностью готовы к установке.

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