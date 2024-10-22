15 способов увеличения продаж на сайте

Любой сайт — это онлайн-массив, состоящий из разных блоков (шапка профиля, описание товаров или услуг, форма заказа, информация о компании, контакты и т.д.).

Навигация по сайту должна быть понятной и удобной для пользователя. Он не должен запутаться в многообразии элементов дизайна. Чем проще, тем лучше. Но тут главное — не перестараться с простотой. Сайты, созданные на коленке, тоже не вызывают доверия у покупателей.

Для создания сайтов есть множество сервисов и конструкторов. Собственник бизнеса может освоить их самостоятельно или обратиться, например, к веб-дизайнеру.