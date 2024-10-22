15 способов увеличения продаж на сайте

Онлайн-продажи развиваются большими шагами, и бизнесу с каждым годом сложнее конкурировать друг с другом. Компании разрабатывают стратегии, вкладывают большие деньги в маркетинг и привлечение лидов. Но иногда нужно взять то, что уже хорошо работает, добавить немного современных технологий, и продажи обязательно «выстрелят». Ниже найдете не только классические, но и неочевидные варианты для повышения продаж.
1. Понятный дизайн
Любой сайт — это онлайн-массив, состоящий из разных блоков (шапка профиля, описание товаров или услуг, форма заказа, информация о компании, контакты и т.д.).
Навигация по сайту должна быть понятной и удобной для пользователя. Он не должен запутаться в многообразии элементов дизайна. Чем проще, тем лучше. Но тут главное — не перестараться с простотой. Сайты, созданные на коленке, тоже не вызывают доверия у покупателей.
Для создания сайтов есть множество сервисов и конструкторов. Собственник бизнеса может освоить их самостоятельно или обратиться, например, к веб-дизайнеру.
2. Оптимизация под поисковые системы
Когда пользователь вводит запрос в поисковую строку браузера, то на первой странице появляются компании, которые уделили внимание SEO-оптимизации размещенных на сайте материалов.
Сайты со слабой оптимизацией появятся в поиске на более низких позициях, например, на 5 или 20 странице, до которых пользователь, скорее всего, не долистает.
SEO-оптимизация — это работа с ключевыми словами, которые вписываются в статьи в блоге, описания товаров, рекламные баннеры. Поисковые системы расценивают такие сайты как качественные и способные закрыть потребности людей.
3. Форма заказа
Форма заказа — это поле, в которое пользователь вносит информацию, необходимую для покупки или заказа услуги. Такая форма должна находиться на видном месте сайта. Потенциальный покупатель не должен рыться в дебрях сайта в поисках формы, иначе он просто уйдет к конкуренту.
В поле для заказа должно быть минимальное количество строк. На оформление покупки у человека должно уходить не более 2—3 минут.
4. Чат помощи
Многие компании добавляют на свои сайты контакты call-центров и чаты для быстрого решения проблем.
Если у пользователя появляются вопросы о продукте, то желательно, чтобы менеджеры сразу их закрывали. Так компании заботятся о своих клиентах и работают над лояльностью.
5. Информация о компании
На сайте обязательно должен быть раздел «О компании». Здесь пользователь знакомится с компанией. В этом разделе указывается информация: срок существования компании, успехи и достижения, кейсы, направление деятельности.
Кроме этого, в разделе публикуются юридические реквизиты: ИНН, ОГРН, ФИО директора, сертификаты и лицензии, юридический адрес. Эта информация показывает пользователям, что перед ними серьезный продавец, а не контора, которая «сдуется» в ближайшее время.
Также при выборе компании клиенты обращают внимание на отзывы и комментарии в интернете. На мониторинг различных сайтов и отзовиков у клиентов уходят часы, прежде чем они решатся на покупку. Добавьте на свой сайт виджеты SmartWidgets для сбора отзывов. Ваши клиенты смогут сразу видеть мнения других людей и не будут искать отзывы о вашей компании на других ресурсах.
6. Блог
Ведение блога на сайте — это обычная практика бизнеса. В блоге можно писать о товаре и услугах, раскрывать преимущества продукта, отвечать на популярные вопросы потребителей.
Качественный блог заранее закрывает все возражения клиентов. В нем они получают исчерпывающую информацию и начинают еще больше доверять компании.
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7. Каталог продуктов
Каталог продуктов — это раздел с описанием товаров и услуг. Чаще всего это информационные карточки, на которые пользователь нажимает и его перебрасывает на страницу с конкретным продуктом. Пользователь изучает эту карточку и принимает решение о покупке.
Каталог — важнейший элемент сайта. Он должен сразу бросаться в глаза и быть интуитивно понятным для пользователей.
8. Несколько вариантов оплаты
Оплата не должна вызывать у покупателя никаких трудностей. Позаботьтесь о своих клиентах и предоставьте им разные способы оплаты — банковской картой, по СБП или через онлайн-кошелек.
Некоторые сервисы предоставляют оплату в рассрочку. Это подходит, если у вас дорогостоящий продукт. Пользователь платит частями, и для некоторых это наиболее комфортный вариант.
Идеально, если на вашем сайте можно оплатить из другой страны. Этот способ подходит компаниям, которые оказывают дистанционные услуги.
9. Онлайн-калькулятор
Стоимость продуктов некоторых компаний складывается из нескольких факторов. У пользователя должна быть возможность рассчитать окончательную цену на услугу.
Например, онлайн-калькуляторы есть на сайтах компаний, которые оказывают агентские услуги по выдаче банковских гарантий поставщикам. Пользователь может зайти на этот сайт и указать срок и сумму гарантии, а система ее автоматически посчитает.
10. Счетчик продаж
Счетчик продаж — это маркетинговый ход, который мотивирует человека совершить покупку.
Например, компания занимается продажей одежды. На сайт заходит девушка и видит, что самый популярный товар — платье в горошек, сегодня его купили 50 человек. Девушка понимает, что платье пользуется спросом, и ей легче принять решение о покупке.
Также счетчик может показывать обратное время, в течение которого действует скидка. Например: «До окончания скидки осталось 3 часа. Успейте купить, пока цена не выросла!».
11. Раздел «Вам может понравиться»
Этот раздел необходим, чтобы продавать сопутствующие товары. Допустим, человек купил смартфон. Компания не хочет терять клиента и в разделе «Вам может понравиться» предлагает для этого смартфона: чехлы, защитные пленки, зарядные устройства и т.д.
Раздел «Вам может понравиться» — это лента рекомендаций, с помощью которой можно предлагать покупателям аксессуары к технике и сопутствующие товары.
12. Социальные сети
Наверняка вы замечали, что практически на всех сайтах встречается указание на социальные сети компании. Это иконки с обозначением соцсетей, на которые пользователь может нажать и перейти на дополнительный ресурс компании — мессенджер или сообщество в соцсети.
Наличие социальных сетей показывает, что компания реальная, и она активно ведет свою деятельность и работает со своими покупателями. Лояльность клиентов повышается, так как они видят других покупателей и в открытых чатах могут задавать свои вопросы.
13. Уведомления о скидках и предложениях
Часто пользователи долго не могут принять решение о покупке. Компании на своих сайтах прибегают к такому эффективному инструменту, как уведомления о скидках и предложениях.
В жизни это выглядит так: пользователь изучает сайт, но ничего не покупает. Через некоторое время на экране начинают всплывать окна с информацией о сниженной цене и преимуществах покупки. Например: «Если прямо сейчас купите этот товар, то получите скидку — 10%».
Всплывающие информационные баннеры вносят на сайт динамику и помогают пользователям быстрее решиться на покупку.
14. Дополненная реальность
Некоторые крупные онлайн-магазины уже начали использовать самые современные технологии. Они предлагают потенциальным покупателям создание образов в дополненной реальности.
Например, магазин продает очки. Человек может заказать их дистанционно, но сомневается, что очки ему подойдут. С помощью элемента дополненной реальности покупатель может загрузить свою фотографию и посмотреть, как на нем смотрятся очки.
По такому же принципу работают некоторые магазины одежды — дают возможность покупателям примерить на себя различные образы в дополненной реальности.
15. Форма отзывов
Часто компании не хотят размещать на своем сайте форму для отзывов. Они думают, что покупатели будут писать не только положительные, но и отрицательные комментарии, и это отпугнет других людей.
Преимущество формы отзывов в том, что пользователи видят комментарии о компании прямо на ее сайте, им не нужно собирать информацию по разным источникам. Если такой формы нет, то пользователь уйдет искать отзывы о компании на другие сайты, при этом высока вероятность, что к этой компании он больше не вернется.
Даже если компания разместит форму отзывов на своем сайте, и некоторые пользователи будут оставлять негативные комментарии, то к этому следует относиться с позиции стратега. Отрицательные отзывы — это сигнал, что нужно работать над качеством товара и лояльностью покупателей.
Негативные комментарии отталкивают не всех покупателей. Наоборот, разные отзывы показывают, что компания не покупала их у копирайтеров, а получила от реальных людей. Если на 10 откликов придется один плохой комментарий, то это не страшно, это всего лишь мнение одного конкретного человека.
Умные виджеты от SmartWidgets помогают увеличить конверсию продаж и повысить доверие к компании. Установите форму отзывов на свой сайт и собирайте мнения людей о своем продукте на одном ресурсе.
Простая установка. После регистрации вы получаете код, который встраивается в удобное место на сайте. Навыки программирования не нужны.
Современный дизайн. Красивые виджеты красиво дополнят ваш сайт и обязательно привлекут внимание посетителей.
Интеграция с платформами. Виджеты работают со всеми платформами и CMS (1С-Битрикс, WordPress, Tilda, Битрикс24, HTML и др.).
И самое главное — пользователи не уйдут на другие сайты в поисках отзывов о вашем продукте. Добавьте виджеты от SmartWidgets в пару кликов и ускорьте продажи.
Вместо заключения. Итак, мы разобрали 15 способов увеличения продаж на сайте. Но вам не нужно использовать их сразу все — выберите 2-3 способа, посмотрите, как они работают, а потом переходите к тестированию других вариантов. Так вы подберете для себя несколько рабочих методов и с их помощью повысите онлайн-продажи.
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