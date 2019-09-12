Как рассчитаться по договору ГПХ, чтобы у налоговиков и банков не было вопросов

В любой момент компании может понадобиться человек со стороны для разового задания. Например, вы хотите обновить дизайн своего сайта. Находите подходящего человека, заключаете с ним договор ГПХ, и на выходе получаете отличный результат (в идеальном мире правильных дизайнеров).

Работа выполнена, и наступает час расплаты. О нем и поговорим.

Фрилансеры могут быть как обычными физлицам, не обремененными никакими статусами, так и самозанятыми плательщиками НПД, а также быть зарегистрированными в качестве ИП.

ИП

Если вы нашли исполнителя-ИП, это несколько упрощает работу бухгалтерии.

Он выдаст компании закрывающий акт (на эту тему был наш предыдущий пост) и счет на оплату. Бухгалтер сделает платежку, отправит ее в банк через онлайн-систему и вуаля, деньги ушли к исполнителю, расчет окончен.

Правда, у ИП может и не быть расчетного счета. Тогда оплату можно произвести наличными. Но не стоит забывать, что расчеты наличными между юрлицами и ИП ограничены суммой в 100 тыс. рублей по одному договору. За нарушение лимита могут оштрафовать.

Самозанятые

Такие «физики» могут принимать оплату от своих заказчиков как наличными, так и безналом.

Получив деньги, самозанятый исполнитель выбьет вам чек через приложение «Мой налог».

Если подразумевается безналичная оплата, компании придется перечислять деньги на личный счет гражданина. В процессе могут возникнуть некоторые трудности. Как известно, в последнее время банки берут на себя контрольные функции и пуще налоговиков пугают бизнес.

Ваш перевод может показаться банку подозрительным. Кроме того, по условиям договора личный счет не предназначен для предпринимательской деятельности, и если через него пойдут бизнес-обороты, банк может заблокировать его.

В этой ситуации ФНС рекомендует самозанятым самостоятельно предупредить банк о своем статусе и полученных доходах. Необходимые справки можно сформировать в «Мой налог».

Банк может проверить, является ли клиент самозанятым, с помощью специального сервиса ФНС.

Работать с фрилансерами можно через сервис Solar Staff, который выступает генподрядчиком при расчетах с физлицами. Вы заключаете единственный договор с Solar Staff, вместо отдельных договоров с каждым исполнителем.

Физлица

Рассчитаться с физлицом можно и наличными. Но, как правило, компании удобнее безнал. Один из важных моментов, которые нельзя упустить — это удержание НДФЛ из дохода физлица в момент выплаты.

Не стоит забывать, что налоговики уделяют особое внимание переводам в адрес физлиц. Да и банки не отстают от фискалов в части бдительности, порой чрезмерной.

Еще один немаловажный момент — комиссия банка за перевод в адрес физлица. Иногда ее размер значительный.

То есть, заключив договор с исполнителем-физлицом, кроме непосредственной оплаты его услуг, придется еще уплатить взносы, а также раскошелиться на банковскую комиссию, которая в среднем составляет 3 % от суммы перевода.