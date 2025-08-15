ЦОК КПП ЗП 15.08 Мобильная
Сотрудничество с инфлюенсерами: инструкция для бизнеса

Рынок инфлюенс-маркетинга в России вырос на 37% за год и в 2024 году достиг оборота в 42 млрд руб. Аудитория доверяет мнениям блогеров, и реклама у них — популярный инструмент продвижения. Рассказываем, где найти подходящего блогера, как грамотно оформить договор, сделать сотрудничество безопасным и эффективным.

Кто такие инфлюенсеры, и как они помогают бизнесу

Инфлюенсеры — это лидеры мнений, блогеры, которые делятся своими рекомендациями, советами и экспертной информацией, и способны влиять на свою целевую аудиторию. Сотрудничество с ними называется инфлюенс-маркетингом.

По количеству подписчиков блогеров можно разделить на:

Категория

Количество подписчиков

Наноблогеры

1—10 тыс.

Микроблогеры

10—50 тыс.

Средние

50—500 тыс.

Макроблогеры

500 тыс. — 1 млн

Мегаблогеры

от 1 млн

Селебрити

от 1 млн

Еще блогеров можно разделить по тематикам: тревел, ЗОЖ, бьюти, лайфстайл, здоровье, детский контент, экспертный и другой. Такие инфлюенсеры могут быть полезны бизнесу: аудитория лояльно относится к советам блогеров, прислушивается к их мнению и разделяет ценности. Грамотная реклама поможет увеличить узнаваемость, вовлечение и повысить лояльность к продукту. Ведь люди часто покупают услуги или вещи, которые увидели у кого-то в блоге, делятся находками с друзьями и знакомыми.

Как компании найти и выбрать подходящего инфлюенсера

До начала поисков подходящего блогера нужно ответить на несколько вопросов:

  1. Какую задачу будет решать реклама?

  2. Какую аудиторию нужно охватить и какую площадку предпочитает конкретный сегмент?

  3. Чем интересуется целевая аудитория помимо вашего продукта?

  4. Какой формат рекламы выбрать?

Есть три способа найти подходящего блогера:

  • вручную,

  • с помощью агентства,

  • с помощью сервисов.

Первый вариант — экономичный, но более трудоемкий. Нужно отсмотреть множество аккаунтов, оценить их стиль коммуникации, проверить охваты и связаться с каждым блогером, чтобы запросить прайс. Еще в этом случае можно использовать сервисы аналитики. Ручной поиск идеально подходит тем, кто ищет амбассадоров для долгосрочного сотрудничества и хочет контролировать качество контента.

Если у вас неограниченный бюджет и масштабная маркетинговая стратегия, то удобнее обратиться в агентство. Достаточно будет передать четкое техническое задание и описание инфлюенсера, которого вы ищете.

Если бюджет ограничен и нужно одномоментно найти много блогеров, чтобы обеспечить охваты, то воспользуйтесь специальными биржами. В этом случае нужно оплатить лишь услуги специального сервиса и ввести нужные параметры инфлюенсера на платформе. Такие инструменты помогают проанализировать аккаунты, узнать реальную статистику, увидеть накрутки и другие показатели.

В любом случае при выборе блогера нужно обращать внимание на:

  • Тематику. Выбирайте инфлюенсера, который снимает контент на темы, схожие с вашим продуктом или смежными направлениями.

  • Engagement Rate (ER). Это ключевая метрика, которая показывает эффективность взаимодействия аудитории с контентом блогера. Высокий показатель говорит о доверии подписчиков.

  • Качество аудитории. Важно проверить, что большая часть подписчиков — реальные люди, а не боты.

Модели сотрудничества с инфлюенсерами

Сотрудничество с блогерами так же, как и их поиск, может строиться в разном формате, в зависимости от выбранного способа взаимодействия.

1. Самостоятельно

При сотрудничестве напрямую компании нужно связаться с блогером по почте, через директ или менеджера, запросить прайс, составить и подписать договор, а потом самостоятельно контролировать соблюдение условий контракта и принимать рекламу. Так, например, поступают Divage и Funky Monkey: они продвигают товары, сотрудничая с инфлюенсерами из собственной базы. Маркетинг-стратегия брендов построена на привлечении блогеров и лидеров мнений, чтобы рекламировать косметику в их профилях в соцсетях. 

Но чтобы составить, согласовать, оформить договор, а потом оплатить работу большому количеству блогеров, требуется много времени. На заключение одного контракта у сотрудников уходило до девяти рабочих дней. Чтобы упростить и ускорить процесс, бренды делегировали Solar Staff составление договоров, согласование, оформление и проведение выплат.

Как именно компаниям удалось сократить время на обработку документов, проводить оплату 150 блогерам одновременно и не беспокоиться о хранении документов, можно прочитать в материале блога Solar Staff.

2. С помощью биржи

Если вы нашли подходящего блогера на специальной платформе, то оформить сотрудничество можно там же. Компании достаточно оплатить услуги инфлюенсера, и после выполнения всех условий сделки деньги передадут исполнителю. Среди популярных бирж: GetBlogger, LabelUp, BuzzStream, Telega.in и маркет-платформа во «ВКонтакте».

3. Через агентство 

Агенты-посредники берут на себя все вопросы по взаимодействию с инфлюенсерами. Они выбирают подходящего блогера, заключают юридические документы, передают техническое задание, принимают работы и согласовывают ее с заказчиком, контролируют оплату. За это агентство берет определенную плату или процент со сделки.

Как организовать эффективную кампанию: шаг за шагом

1. Постановка цели

Реклама в интернете всегда имеет четкие показатели эффективности. При сотрудничестве с блогером и постановке цели нельзя просто сказать: «Мы хотим, чтобы о нас узнали как можно больше людей» или «Хотим продать все». Поставьте блогеру конкретную цель по охватам или продажам. Например, пост должны посмотреть минимум 50 000 человек. Также в качестве показателей успеха можно установить количество лайков, комментариев и репостов: они покажут, насколько контент интересен и релевантен аудитории.

2. Бриф

Техническое задание должно быть описано четко и подробно. Для этого существуют специальные брифы для сотрудничества с блогерами. Документ является частью договора, поэтому его детали должны быть согласованы заранее. В брифе представитель компании дает полное описание бренда и продукта, которые нуждаются в рекламе, прикрепляет уникальное торговое предложение, указывает конкурентов и портрет целевой аудитории. В отдельным блоке содержится цель кампании, идея, маркетинговые задачи, ограничения и бюджет. Также в брифе указывают все нюансы по контенту: ссылки, нюансы продукта и другое.

Кроме технического задания стоит составить соглашение о неразглашении (NDA), чтобы сохранить конфиденциальность данных. Инструкцию о том, как правильно составить NDA, можно найти в другом материале блога. При сотрудничестве через Solar Staff данные заказчиков и исполнителей защищены по международным стандартам. Сервис формирует полный комплект отчетных документов и договоров: все они хранятся в личном кабинете пользователя и доступны 24/7.

3. Контент и согласование

При производстве контента стоит дать свободу блогеру: он знает, какие форматы нравятся его подписчикам. Инфлюенсер должен предложить заказчику несколько вариантов реализации идеи и указать на самый выигрышный. Затем он готовит сценарий или текст поста, фото- или видеоматериалы, которые отправляет на согласование. 

4. Запуск

После правок сторонам стоит еще раз уточнить дату публикации и пройтись по брифу, чтобы проверить, все ли задачи выполняются в срок. После публикации контента можно воспользоваться инструментами для продвижения в зависимости от выбранной площадки. К тому же, стоит обратить внимание на несколько метрик:

  • UTM-метки — их добавляют к ссылке, чтобы отслеживать количество переходов на сайт компании. 

  • Промокоды помогут оценить, сколько конкретных продаж произошло в процессе кампании.

  • ER покажет, насколько активно аудитории взаимодействовала с контентом: ставила лайки, комментировала и делала репосты.

  • CPM и ROI позволят оценить рекламу с финансовой стороны. С их помощью можно сравнить, сколько денег было потрачено на тысячу показов объявления, и окупилось ли вложение.

5. Анализ

Через 3-5 дней после публикации можно провести оценку выполнения поставленных в брифе задач. Через неделю после запуска стоит попросить у инфлюенсера данные статистики и сравнить нужные показатели с целевыми.

Финансовые и юридические аспекты сотрудничества с инфлюенсерами

Как и любой вид сотрудничества, взаимодействие с инфлюенсерами включает организационные моменты. Разберем, как можно оплачивать услуги блогера и как правильно оформить взаимоотношения, чтобы избежать правовых и финансовых рисков.

Как безопасно платить блогеру

1. Напрямую

С блогером-самозанятым, который платит налог на профессиональный доход (ст. 4 422-ФЗ), заключают договор ГПХ, затем оплачивают оговоренную сумму на карту или на банковский счет. В ответ самозанятый присылает чек, созданный на платформе «Мой налог». С индивидуальным предпринимателем заключают договор на рекламные услуги, а оплачивают их безналичным способом. 

2. Через безопасные платформы

Solar Staff позволяет безопасно сотрудничать с любым количеством инфлюенсеров. С помощью сервиса можно оплачивать услуги блогеров с любым налоговым статусом: физлицо, самозанятый и ИП, а также — исполнителей за границами России. Он берет на себя оформление, выплаты и отчеты, формирует юридически грамотные закрывающие документы. С Solar Staff можно оплачивать больше двухсот видов работ и услуг: от размещения рекламы в соцсетях до ведения пиар-кампаний.

Что учесть при сотрудничестве

1. Договор. Обязательно пропишите оказываемые услуги (например, посты, сторис или видео), их количество, сроки, формат размещения и финансовые условия (сумму, порядок оплаты и штрафы).

2. Маркировка рекламы. По закону, вся реклама в интернете должна быть помечена. Штраф за нарушение может достигать 500 000 руб. (ст.14.3 КоАП). О том, как правильно маркировать рекламу в интернете в 2025 году, можно прочитать в материале.

3. Права на контент. Заранее решите, кому принадлежат права, если компания планирует использовать материалы в своих кампаниях, и добавьте этот пункт в договор. 

4. Риски. Пропишите запрет на ложные утверждения о продукте и штрафы за дискредитацию бренда. 

Типичные ошибки при сотрудничестве с инфлюенсерами

  • Неверный выбор инфлюенсера. Добиться маркетинговых целей сложно, если целевая аудитория блогера не соответствует ожидаемой.

  • Размещение на заблокированных ресурсах. С 1 сентября в силу вступает закон, который запрещает публикацию на сайтах, веб-страницах и в приложениях нежелательных организаций, поэтому при стоит проверить, не входит ли площадка в список запрещенных.

  • Отсутствие договора. Сотрудничество лишь на словах несет слишком много юридических и финансовых рисков.

  • Нечеткие цели и KPI. Размытые задачи и метрики затруднят оценку успешности кампании. Ставьте конкретные, измеримые цели и прописывайте KPI в договоре или брифе.

  • Отсутствие контроля за процессом. Нужно найти баланс между творческой свободой блогера и необходимым контролем на ключевых этапах.

Как упростить работу с инфлюенсерами

Какие метрики оценивать, на каких блогеров обратить внимание, как организовать документооборот и оплату

Что нужно запомнить

  1. Правильный подбор инфлюенсера составляет больше половины успеха рекламной кампании. На этапе выбора тщательно анализируйте тематику, стиль коммуникации и статистику блогера.

  2. Грамотные бриф и договор помогут избежать юридических и финансовых рисков.

  3. Заранее определите метрики, по которым будет оцениваться успех кампании, и внесите их в договор. 

