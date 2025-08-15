Сотрудничество с инфлюенсерами: инструкция для бизнеса

Кто такие инфлюенсеры, и как они помогают бизнесу

Инфлюенсеры — это лидеры мнений, блогеры, которые делятся своими рекомендациями, советами и экспертной информацией, и способны влиять на свою целевую аудиторию. Сотрудничество с ними называется инфлюенс-маркетингом.

По количеству подписчиков блогеров можно разделить на:

Категория Количество подписчиков Наноблогеры 1—10 тыс. Микроблогеры 10—50 тыс. Средние 50—500 тыс. Макроблогеры 500 тыс. — 1 млн Мегаблогеры от 1 млн Селебрити от 1 млн

Еще блогеров можно разделить по тематикам: тревел, ЗОЖ, бьюти, лайфстайл, здоровье, детский контент, экспертный и другой. Такие инфлюенсеры могут быть полезны бизнесу: аудитория лояльно относится к советам блогеров, прислушивается к их мнению и разделяет ценности. Грамотная реклама поможет увеличить узнаваемость, вовлечение и повысить лояльность к продукту. Ведь люди часто покупают услуги или вещи, которые увидели у кого-то в блоге, делятся находками с друзьями и знакомыми.