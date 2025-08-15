Сотрудничество с инфлюенсерами: инструкция для бизнеса

Кто такие инфлюенсеры, и как они помогают бизнесу
Инфлюенсеры — это лидеры мнений, блогеры, которые делятся своими рекомендациями, советами и экспертной информацией, и способны влиять на свою целевую аудиторию. Сотрудничество с ними называется инфлюенс-маркетингом.
По количеству подписчиков блогеров можно разделить на:
Категория
Количество подписчиков
Наноблогеры
1—10 тыс.
Микроблогеры
10—50 тыс.
Средние
50—500 тыс.
Макроблогеры
500 тыс. — 1 млн
Мегаблогеры
от 1 млн
Селебрити
от 1 млн
Еще блогеров можно разделить по тематикам: тревел, ЗОЖ, бьюти, лайфстайл, здоровье, детский контент, экспертный и другой. Такие инфлюенсеры могут быть полезны бизнесу: аудитория лояльно относится к советам блогеров, прислушивается к их мнению и разделяет ценности. Грамотная реклама поможет увеличить узнаваемость, вовлечение и повысить лояльность к продукту. Ведь люди часто покупают услуги или вещи, которые увидели у кого-то в блоге, делятся находками с друзьями и знакомыми.
Как компании найти и выбрать подходящего инфлюенсера
До начала поисков подходящего блогера нужно ответить на несколько вопросов:
Какую задачу будет решать реклама?
Какую аудиторию нужно охватить и какую площадку предпочитает конкретный сегмент?
Чем интересуется целевая аудитория помимо вашего продукта?
Какой формат рекламы выбрать?
Есть три способа найти подходящего блогера:
вручную,
с помощью агентства,
с помощью сервисов.
Первый вариант — экономичный, но более трудоемкий. Нужно отсмотреть множество аккаунтов, оценить их стиль коммуникации, проверить охваты и связаться с каждым блогером, чтобы запросить прайс. Еще в этом случае можно использовать сервисы аналитики. Ручной поиск идеально подходит тем, кто ищет амбассадоров для долгосрочного сотрудничества и хочет контролировать качество контента.
Если у вас неограниченный бюджет и масштабная маркетинговая стратегия, то удобнее обратиться в агентство. Достаточно будет передать четкое техническое задание и описание инфлюенсера, которого вы ищете.
Если бюджет ограничен и нужно одномоментно найти много блогеров, чтобы обеспечить охваты, то воспользуйтесь специальными биржами. В этом случае нужно оплатить лишь услуги специального сервиса и ввести нужные параметры инфлюенсера на платформе. Такие инструменты помогают проанализировать аккаунты, узнать реальную статистику, увидеть накрутки и другие показатели.
В любом случае при выборе блогера нужно обращать внимание на:
Тематику. Выбирайте инфлюенсера, который снимает контент на темы, схожие с вашим продуктом или смежными направлениями.
Engagement Rate (ER). Это ключевая метрика, которая показывает эффективность взаимодействия аудитории с контентом блогера. Высокий показатель говорит о доверии подписчиков.
Качество аудитории. Важно проверить, что большая часть подписчиков — реальные люди, а не боты.
Модели сотрудничества с инфлюенсерами
Сотрудничество с блогерами так же, как и их поиск, может строиться в разном формате, в зависимости от выбранного способа взаимодействия.
1. Самостоятельно
При сотрудничестве напрямую компании нужно связаться с блогером по почте, через директ или менеджера, запросить прайс, составить и подписать договор, а потом самостоятельно контролировать соблюдение условий контракта и принимать рекламу. Так, например, поступают Divage и Funky Monkey: они продвигают товары, сотрудничая с инфлюенсерами из собственной базы. Маркетинг-стратегия брендов построена на привлечении блогеров и лидеров мнений, чтобы рекламировать косметику в их профилях в соцсетях.
Но чтобы составить, согласовать, оформить договор, а потом оплатить работу большому количеству блогеров, требуется много времени. На заключение одного контракта у сотрудников уходило до девяти рабочих дней. Чтобы упростить и ускорить процесс, бренды делегировали Solar Staff составление договоров, согласование, оформление и проведение выплат.
Как именно компаниям удалось сократить время на обработку документов, проводить оплату 150 блогерам одновременно и не беспокоиться о хранении документов, можно прочитать в материале блога Solar Staff.
2. С помощью биржи
Если вы нашли подходящего блогера на специальной платформе, то оформить сотрудничество можно там же. Компании достаточно оплатить услуги инфлюенсера, и после выполнения всех условий сделки деньги передадут исполнителю. Среди популярных бирж: GetBlogger, LabelUp, BuzzStream, Telega.in и маркет-платформа во «ВКонтакте».
3. Через агентство
Агенты-посредники берут на себя все вопросы по взаимодействию с инфлюенсерами. Они выбирают подходящего блогера, заключают юридические документы, передают техническое задание, принимают работы и согласовывают ее с заказчиком, контролируют оплату. За это агентство берет определенную плату или процент со сделки.
Как организовать эффективную кампанию: шаг за шагом
1. Постановка цели
Реклама в интернете всегда имеет четкие показатели эффективности. При сотрудничестве с блогером и постановке цели нельзя просто сказать: «Мы хотим, чтобы о нас узнали как можно больше людей» или «Хотим продать все». Поставьте блогеру конкретную цель по охватам или продажам. Например, пост должны посмотреть минимум 50 000 человек. Также в качестве показателей успеха можно установить количество лайков, комментариев и репостов: они покажут, насколько контент интересен и релевантен аудитории.
2. Бриф
Техническое задание должно быть описано четко и подробно. Для этого существуют специальные брифы для сотрудничества с блогерами. Документ является частью договора, поэтому его детали должны быть согласованы заранее. В брифе представитель компании дает полное описание бренда и продукта, которые нуждаются в рекламе, прикрепляет уникальное торговое предложение, указывает конкурентов и портрет целевой аудитории. В отдельным блоке содержится цель кампании, идея, маркетинговые задачи, ограничения и бюджет. Также в брифе указывают все нюансы по контенту: ссылки, нюансы продукта и другое.
Кроме технического задания стоит составить соглашение о неразглашении (NDA), чтобы сохранить конфиденциальность данных. Инструкцию о том, как правильно составить NDA, можно найти в другом материале блога. При сотрудничестве через Solar Staff данные заказчиков и исполнителей защищены по международным стандартам. Сервис формирует полный комплект отчетных документов и договоров: все они хранятся в личном кабинете пользователя и доступны 24/7.
3. Контент и согласование
При производстве контента стоит дать свободу блогеру: он знает, какие форматы нравятся его подписчикам. Инфлюенсер должен предложить заказчику несколько вариантов реализации идеи и указать на самый выигрышный. Затем он готовит сценарий или текст поста, фото- или видеоматериалы, которые отправляет на согласование.
4. Запуск
После правок сторонам стоит еще раз уточнить дату публикации и пройтись по брифу, чтобы проверить, все ли задачи выполняются в срок. После публикации контента можно воспользоваться инструментами для продвижения в зависимости от выбранной площадки. К тому же, стоит обратить внимание на несколько метрик:
UTM-метки — их добавляют к ссылке, чтобы отслеживать количество переходов на сайт компании.
Промокоды помогут оценить, сколько конкретных продаж произошло в процессе кампании.
ER покажет, насколько активно аудитории взаимодействовала с контентом: ставила лайки, комментировала и делала репосты.
CPM и ROI позволят оценить рекламу с финансовой стороны. С их помощью можно сравнить, сколько денег было потрачено на тысячу показов объявления, и окупилось ли вложение.
5. Анализ
Через 3-5 дней после публикации можно провести оценку выполнения поставленных в брифе задач. Через неделю после запуска стоит попросить у инфлюенсера данные статистики и сравнить нужные показатели с целевыми.
Финансовые и юридические аспекты сотрудничества с инфлюенсерами
Как и любой вид сотрудничества, взаимодействие с инфлюенсерами включает организационные моменты. Разберем, как можно оплачивать услуги блогера и как правильно оформить взаимоотношения, чтобы избежать правовых и финансовых рисков.
Как безопасно платить блогеру
1. Напрямую
С блогером-самозанятым, который платит налог на профессиональный доход (ст. 4 422-ФЗ), заключают договор ГПХ, затем оплачивают оговоренную сумму на карту или на банковский счет. В ответ самозанятый присылает чек, созданный на платформе «Мой налог». С индивидуальным предпринимателем заключают договор на рекламные услуги, а оплачивают их безналичным способом.
2. Через безопасные платформы
Solar Staff позволяет безопасно сотрудничать с любым количеством инфлюенсеров. С помощью сервиса можно оплачивать услуги блогеров с любым налоговым статусом: физлицо, самозанятый и ИП, а также — исполнителей за границами России. Он берет на себя оформление, выплаты и отчеты, формирует юридически грамотные закрывающие документы. С Solar Staff можно оплачивать больше двухсот видов работ и услуг: от размещения рекламы в соцсетях до ведения пиар-кампаний.
Что учесть при сотрудничестве
1. Договор. Обязательно пропишите оказываемые услуги (например, посты, сторис или видео), их количество, сроки, формат размещения и финансовые условия (сумму, порядок оплаты и штрафы).
2. Маркировка рекламы. По закону, вся реклама в интернете должна быть помечена. Штраф за нарушение может достигать 500 000 руб. (ст.14.3 КоАП). О том, как правильно маркировать рекламу в интернете в 2025 году, можно прочитать в материале.
3. Права на контент. Заранее решите, кому принадлежат права, если компания планирует использовать материалы в своих кампаниях, и добавьте этот пункт в договор.
4. Риски. Пропишите запрет на ложные утверждения о продукте и штрафы за дискредитацию бренда.
Типичные ошибки при сотрудничестве с инфлюенсерами
Неверный выбор инфлюенсера. Добиться маркетинговых целей сложно, если целевая аудитория блогера не соответствует ожидаемой.
Размещение на заблокированных ресурсах. С 1 сентября в силу вступает закон, который запрещает публикацию на сайтах, веб-страницах и в приложениях нежелательных организаций, поэтому при стоит проверить, не входит ли площадка в список запрещенных.
Отсутствие договора. Сотрудничество лишь на словах несет слишком много юридических и финансовых рисков.
Нечеткие цели и KPI. Размытые задачи и метрики затруднят оценку успешности кампании. Ставьте конкретные, измеримые цели и прописывайте KPI в договоре или брифе.
Отсутствие контроля за процессом. Нужно найти баланс между творческой свободой блогера и необходимым контролем на ключевых этапах.
Как упростить работу с инфлюенсерами
Какие метрики оценивать, на каких блогеров обратить внимание, как организовать документооборот и оплату
Что нужно запомнить
Правильный подбор инфлюенсера составляет больше половины успеха рекламной кампании. На этапе выбора тщательно анализируйте тематику, стиль коммуникации и статистику блогера.
Грамотные бриф и договор помогут избежать юридических и финансовых рисков.
Заранее определите метрики, по которым будет оцениваться успех кампании, и внесите их в договор.
