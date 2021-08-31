Почему лизинг не спасет от НДС, и кто вешает вам лапшу

Хотел сделать публикацию про структурирование, про анонимность и про «левые» симки.... Но вот опять. Снова пришел клиент, снова ему там какую-то лапшу в лизинговой компании навешали. В общем, чтоб каждый раз не объяснять заново, напишу у себя в блоге.

Нет в лизинге никакого волшебного способа сэкономить НДС. Это вычеты от продавца автомобилей (оборудования). Лизинговая компания их просто перевыставляет. То есть, покупая автомобиль напрямую Вы получите ровно те же налоговые последствия, но только единоразово (по НДС) или чуть более растянутые (по налогу на прибыль, из-за отсутствия повышенного коэффициента амортизации).

И кстати, на свои проценты за пользование деньгами лизинговая, в отличие от банка, тоже накручивает НДС. Казалось бы, они накручивают, а мы к вычету берем. Так то оно так, но так бы мы платили 100 рублей проценты и 20 рублей в бюджет, а так платим 120 рублей в лизинговую. Снижая уровень своей налоговой нагрузки и повышая долю вычетов. Так что тут кому как.

Стереотип «лизинг выгоднее за счет экономии на налогах» возник исключительно из маркетингового передергивания. Допустим собственник компании хочет купить себе в личное пользование автомобиль. Но деньги все в обороте, и он рассматривает вариант автокредита. При этом он не имеет право на вычет. И тут ему предлагают купить автомобиль на компанию в лизинг. И вуаля! Появляется вычет! И все думает что это какой-то волшебный лизинг. А вычеты (да и затраты по налогу на прибыль) появились не из-за замены кредита на лизинг, а из-за замены покупателя — физика на юрика.

Самое интересное, что многие менеджеры лизинговых компаний сами этого не понимают и тоже свято верят в налоговый лизинговый рай. Начинаешь им объяснять — машут на тебя рукой, мол, какой непонятливый. Им сказали выгодней — значит выгодней.

И самое главное — заменить покупателя (физика на юрика) недостаточно. В моменте да. Но потом, когда потребуется продать этот автомобиль, налоговая проблема встанет в полный рост.

И стереотип «лизинг выгоднее» жил еще и за счет того, что раньше с этим не было проблем. Переоформляли почти по нулевой цене эти тачки и продавали от физиков. А теперь налоговая гаечки подкрутила. Например, я о том, что автосалон, сданный мною по трейд-ину автомобиль, продал следующему узнал из личного кабинета на сайте налоговой еще раньше, чем мне из автосалона позвонили. Потому что база ГИБДД в налоговой видна в онлайн режиме. Налоговая теперь контролирует автоматически все выбытия автомобилей.

Я не хочу сказать что это прям критичная проблема. Но покупать автомобиль в лизинг Вы будете сегодня, а продавать года через 3. А какое там будет налоговое администрирование еще непонятно. Точнее понятно. Но верить в это не хочется. Тем более менеджер лизинговой компании так убедительно рассказывает, что все так экономят. И ни у кого проблем нет.

С покупателем разобрались. Теперь вопрос что выгоднее: покупать на компанию в лизинг или в кредит — раз налоговые последствие зависят от покупателя, а не от вида договора. С одной стороны лизинг — тот же кредит, просто с накрученным на проценты НДС. С другой стороны, лизинговая компания — это еще одно звено в цепочке финансирования, которое тоже хочет кушать. Она ведь как банк не может привлекать вклады физлиц, получать финансирование от ЦБ РФ. Ей надо где-то деньги брать. В том же банке, в кредит. Можно конечно и у собственника. Но в основном лизинговые компании при банках и какой смысл банку вкладывать деньги в лизинговую компанию, если ставка на выходе там будет та же, а кормить еще целый штат?

Ну я сел и посчитал.

Клиент как раз недавно взял лизинг, цена оборудования 5,8 млн рублей. В общем я отдисконтировал денежные потоки по графику из лизингового договора. И еще взял у клиента коммерческое предложение от банка на залоговый кредит на эту же поставку по ставке 9,9% годовых.

У лизинга получилась где-то 16,44% годовых стоимость. А у кредита 10,48% годовых.

То есть, расчет подтвердил теорию. Грубо, лизинговая берет у банка деньги также под 10% и кредитует под 16% клиента (в реальности ставки конечно же другие, но смысл тот же).

Но в дисконтированные потоки заложена модель оценки стоимости финансового продукта через оценку его доходности для банка (лизинговой). Меж тем они зарабатывают только на перепродаже денег, и налоговый эффект у клиента здесь никак не учитывается.

Я построил для этого отдельную модель. Представил как будто есть налогоплательщик, зарабатывающий в месяц 600 тыс. рублей и из них уплачивающий в бюджет ежемесячно 100 тыс. рублей НДС и еще 100 тысяч налога на прибыль. И смоделировал покупку этой компанией оборудования ценой 5,8 млн рублей тремя вариантами: за свои, в лизинг (по имеющемуся договору) и в кредит (по коммерческому предложению. Ну и инфляцию прикрутил, конечно же.

По факту практически при любом значении инфляции кредит оказался чуть-чуть выгоднее лизинга (на 300 тыс. рублей, чуть менее 8% от стоимости привлекаемого финансирования).

И почти такая же разница остается при любом значении инфляции. Явно выгода по кредиту достигается за счет возмещения НДС в начале со всей стоимости покупки. Ну и покупка за свои, более выгодная при нулевой инфляции почти на миллион рублей (переплата в абсолюте), становится хуже покупки в кредит при инфляции примерно 8% (это и понятно, деньги дешевеют быстрее чем ставка кредита, с корректировкой на налоговую экономию) и становится хуже покупки в лизинг при инфляции примерно 13%.