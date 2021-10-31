Как привлечь покупателя в условиях падения платежеспособности населения

Пандемия подкосила платежеспособный спрос, который у нас не восстановился еще со времен кризисного 2014 года. А от этого спроса напрямую зависит успех многих предпринимателей. Есть ли выход? Есть — предложить клиентам рассрочку.

Проще всего предлагать рассрочку через карту «Халва». Для это надо лишь стать членом «Халва клуб».

«Халва клуб» — это национальная система рассрочек, которая позволяет увеличить продажи. И она работает даже в условиях падения реальных доходов населения.

Падение же доходов видят и ощущают все. Росстат отмечает, что в 2020 году реальные доходы населения упали на 3%. В этом году ожидается рост примерно на эти же 3%, но при этом инфляция увеличивается повышенными темпами. Скорее всего, ее рост за 2021 год составит 5%.

Как это работает

«Халва» — карта, предоставляющая покупателям рассрочку, а не кредит. Сегодня удобство и выгоду именно таких покупок оценил весь мир. Кредиты, даже по выгодным программам, перестали привлекать клиентов, так как подсознательно люди воспринимают их как невыгодное для себя решение.

Рассрочка — не кредит. Потребитель не переплачивает за свою покупку. Он не просто это понимает, но ценит и активно пользуется.

Во-первых, «Халва» позволяет покупать в рассрочку тем, у кого нет денег в момент покупки.

Во-вторых, «Халвой» пользуются и те, кто имеет возможность купить, но выбирает оплату, растянутую во времени.

В-третьих, рассрочка провоцирует потребителя покупать больше, а не только самое необходимое. В результате у вас растет средний чек, то есть ваша прибыль.

В любых ситуациях возможность купить сейчас, а заплатить позже, привлекает клиентов, воспринимается ими как некое преимущество для себя.

Получается, принимая «Халву», вы расширяете круг своих потенциальных покупателей. Партнеры «Халвы» считают по собственному опыту, став участником клуба, вы получите более 50% новых клиентов.

Другие бонусы

Кроме увеличения продаж, участники «Халва клуб» приобретают ряд других преимуществ в сравнении со своими конкурентами.

Прежде всего, будет расти лояльность к вам и вашему бренду от держателей карты «Халва», а это более 7 млн наших клиентов.

Надо купить ребенку самокат и нужна рассрочка? Нужны новые сапоги, не дожидаясь зарплаты? Сломалась стиральная машинка и необходимо срочно ее заменить? В этих и других ситуациях потребители с картой «Халва» действуют по одинаковому сценарию. Они заходят на сайт и изучают партнеров, у которых могут купить нужный товар в рассрочку и без переплаты.

Если вы принимаете «Халву», то шанс продать у вас выше, чем у конкурентов, не предоставляющих рассрочку. Если же вы еще даете и максимальный срок рассрочки, то становитесь первым в линейке конкурентов.

Обратите внимание, «Халва» уже имеет более 230 000 магазинов-партнеров. Это и «Спортмастер», и «Перекресток», и OZON, и Leroy Merlin, и Hoff, и Rendez-Vous и многие другие. Если вас нет в этом списке, вы явно проигрываете в конкурентной борьбе.

Второй бонус — ваши риски сведены к минимуму. Да, вы платите банку проценты за рассрочку, но оплату за свой товар или услугу получаете сразу. Риск невозврата денег несет банк, а не вы.

Третий бонус — задел на будущее, так как эксперты убеждены, программы рассрочек с нами надолго. Закончится пандемия, мир вернется к старым стандартам, а программы рассрочки никуда не уйдут. Принцип «покупай сейчас, а плати потом» оценили во всем мире и не собираются от него отказываться.

Этот успех рассрочек эксперты связывают с поколением Z, которое сейчас вступает в свою активную взрослую жизнь. Давайте помнить, что это поколение выросло после кризиса 2008 года, и оно подсознательно опасается кредитов и вдумчиво относится к своим финансам. Да, наши дети будут практичнее нас.

Это подтверждают и аналитиками SberCIB Investment Research в своем исследовании моделей потребления поколениями Z, Y и X: зумеры сейчас зарабатывают меньше, чем предыдущие поколения, однако и больше откладывают. Кроме того, именно среди этого поколения популярны инвестиции в финансовые активы. Аналитики уверены, что зумеры не готовы рисковать.

Четвертый бонус — привлечение новых клиентов. Изучая партнеров, наши пользователи проводят много времени на сайте. Они изучают акции и выгодные предложения, ищут что-то определенное, попутно замечают и запоминают других партнеров. Это означает, когда им понадобится ваш товар, они вспомнят именно вас. Уже давно отмечено, что клиенты «Халвы» предпочитают совершать свои покупки у наших партнеров.

Как стать участником

Вступить в «Халва клуб» просто. Потребуется четыре шага:

зайти нас сайт «Халва клуб»; подать заявку; согласовать условия с менеджером; подписать договор.

Дальше можете работать с большей эффективностью.