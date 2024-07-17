Как открыть и развивать бизнес в новой санкционной реальности 

Как быть с налогами и резидентством
Если гражданин РФ планирует вести международную деятельность и не хочет терять налоговое резидентство, он должен понимать, что любая иностранная компания, если гражданин приобретает в ней долю более 25% или соблюдаются другие критерии, на основании которых можно сделать вывод об осуществлении контроля над распределением ее прибыли, должна быть задекларирована в российских налоговых органах (ст. 25.13 НК). Это значит, что ежегодно по такой компании придется сдавать налоговикам отчетность.
Причем в ряде случаев — если иностранное государство не осуществляет автоматический обмен налоговой информацией с Россией — потребуется проводить аудит.
Таких иностранных государств на сегодняшний день довольно много и есть вопросы по многим странам относительно этого обмена. А это дорогостоящая процедура. В противном случае есть риск получить штраф из ИФНС от 1 млн руб. (п. 1.1 ст. 126 НК, ст. 129.6 НК).
Кроме того, если прибыль иностранной компании превысит 10 млн руб. в год, с такой прибыли необходимо будет уплатить 15% НДФЛ в российскую налоговую, даже если вы примете решение не распределять ее в качестве дивидендов (ст. 309.1 НК). Налоговый кодекс предусматривает исключения из этого правила — например, для «активных» компаний, которые не занимаются сдачей в аренду недвижимости или инвестициями в ценные бумаги. Но применение таких исключений имеет свои особенности и требует консультации с юристом для минимизации налоговых рисков.
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Как сегодня ввозить товары из-за границы для ведения бизнеса
В связи с различными запретами на сегодняшний день, казалось бы, ограничен ввоз различных товаров в РФ. Но с недавнего времени власти разрешили параллельный импорт, то есть импорт оригинальных товаров без согласия правообладателя.
Перечень товаров для параллельного импорта утвержден Минпромторгом. В него вошло почти все: черные металлы, неорганические соединения, медицинское и другое оборудование, автомобили, лодки и даже игрушки. Полный список товаров для параллельного импорта опубликован в приказе Минпромторга от 19.04.2022 № 1532.
Важно понимать, что ввозить можно только оригинальный товар, но без официального согласия бренда. По сути, речь не идет о легализации контрафактной продукции.
При этом ФАС заявила, что сохраняются все нормы, связанные с сертификацией и безопасностью товаров, поэтому некачественный товар ввозиться не должен.
При этом, разрешая по сути ввоз товаров из-за границы, государство устанавливает барьеры путем повышения налогов, сборов и таможенных пошлин. Здесь можно вспомнить о повышении утилизационного сбора и постоянном ужесточении порядка ввоза, например, автомобилей на территорию РФ.
Будет ли уголовная ответственность
С недавнего времени в РФ ряд товаров подлежит обязательной маркировке, и здесь государство не готово отказываться от проводимой политики.
В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в ст. 171.1 УК, которой сейчас предусмотрено наказание лишь за контрафактную продукцию, реализуемую внутри РФ.
Таким образом, импортеров и производителей поставят в равные условия по работе с маркированными товарами.
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