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Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
ВЭД

Как открыть и развивать бизнес в новой санкционной реальности 

В апреле 2024 года председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что нельзя запрещать российским компаниям вести бизнес за границей, при этом власти будут тщательно следить за выводом капитала. Такое заявление лишний раз подтверждает легальность ведения торговой и иной деятельности для получения прибыли на международном рынке. 
Как открыть и развивать бизнес в новой санкционной реальности 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как быть с налогами и резидентством

Если гражданин РФ планирует вести международную деятельность и не хочет терять налоговое резидентство, он должен понимать, что любая иностранная компания, если гражданин приобретает в ней долю более 25% или соблюдаются другие критерии, на основании которых можно сделать вывод об осуществлении контроля над распределением ее прибыли, должна быть задекларирована в российских налоговых органах (ст. 25.13 НК). Это значит, что ежегодно по такой компании придется сдавать налоговикам отчетность

Причем в ряде случаев — если иностранное государство не осуществляет автоматический обмен налоговой информацией с Россией — потребуется проводить аудит.

Таких иностранных государств на сегодняшний день довольно много и есть вопросы по многим странам относительно этого обмена. А это дорогостоящая процедура. В противном случае есть риск получить штраф из ИФНС от 1 млн руб. (п. 1.1 ст. 126 НК, ст. 129.6 НК). 

Кроме того, если прибыль иностранной компании превысит 10 млн руб. в год, с такой прибыли необходимо будет уплатить 15% НДФЛ в российскую налоговую, даже если вы примете решение не распределять ее в качестве дивидендов (ст. 309.1 НК). Налоговый кодекс предусматривает исключения из этого правила — например, для «активных» компаний, которые не занимаются сдачей в аренду недвижимости или инвестициями в ценные бумаги. Но применение таких исключений имеет свои особенности и требует консультации с юристом для минимизации налоговых рисков.

Если возникают сомнения по вопросам международной деятельности бизнеса, лучше не рискуйте — проконсультируйтесь с экспертом по правовой безопасности бизнеса РОКА «Советник». Мы поможем минимизировать налоговые риски.  

Как сегодня ввозить товары из-за границы для ведения бизнеса

В связи с различными запретами на сегодняшний день, казалось бы, ограничен ввоз различных товаров в РФ. Но с недавнего времени власти разрешили параллельный импорт, то есть импорт оригинальных товаров без согласия правообладателя. 

Перечень товаров для параллельного импорта утвержден Минпромторгом. В него вошло почти все: черные металлы, неорганические соединения, медицинское и другое оборудование, автомобили, лодки и даже игрушки. Полный список товаров для параллельного импорта опубликован в приказе Минпромторга от 19.04.2022 № 1532.

Важно понимать, что ввозить можно только оригинальный товар, но без официального согласия бренда. По сути, речь не идет о легализации контрафактной продукции.

При этом ФАС заявила, что сохраняются все нормы, связанные с сертификацией и безопасностью товаров, поэтому некачественный товар ввозиться не должен.

При этом, разрешая по сути ввоз товаров из-за границы, государство устанавливает барьеры путем повышения налогов, сборов и таможенных пошлин. Здесь можно вспомнить о повышении утилизационного сбора и постоянном ужесточении порядка ввоза, например, автомобилей на территорию РФ.

Будет ли уголовная ответственность

С недавнего времени в РФ ряд товаров подлежит обязательной маркировке, и здесь государство не готово отказываться от проводимой политики.

В Госдуму внесен законопроект о внесении изменений в ст. 171.1 УК, которой сейчас предусмотрено наказание лишь за контрафактную продукцию, реализуемую внутри РФ.

Таким образом, импортеров и производителей поставят в равные условия по работе с маркированными товарами.

Проконсультируйтесь с экспертом по правовой безопасности бизнеса РОКА «Советник» по всем вопросам международной деятельности компании. 

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Как открыть и развивать бизнес в новой санкционной реальности 

В апреле 2024 года председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что нельзя запрещать российским компаниям вести бизнес за границей, при этом власти будут тщательно следить за выводом капитала. Такое заявление лишний раз подтверждает легальность ведения торговой и иной деятельности для получения прибыли на международном рынке. 

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