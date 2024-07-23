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Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Деятельность иноагентов в новых реалиях: какие предъявляются требования и какого ждать наказания

В соответствии с данными, предоставленными официальным сайтом Министерства юстиции, в реестре иностранных агентов содержится 834 субъекта — в него входят как физические, так и юридические лица. Сам же реестр растянулся на 26 страниц.
Деятельность иноагентов в новых реалиях: какие предъявляются требования и какого ждать наказания
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Такой внушительный объем названого «перечня», постоянные публикации в СМИ о включении в него новых лиц, а также довольно громкая полемика в обществе относительно субъектов, которые он в себя включает, невольно вызывает интерес к правовым последствиям, которые влечет за собой появление того или иного лица в анализируемом списке.

Как было сказано ранее в одном из интервью: «начнем с небольшой исторической справки» (или не совсем так).

Понятие иностранный агент в нашей стране появилось еще в 2012 году. На тот момент иноагентом могли признать только некоммерческую организацию, которая получала финансирование или имущество из других стран и при этом участвовала в политической деятельности на территории нашей страны.

С 2017 г. такой статус стали получать некоторые СМИ, с 2020 г. — физические лица, а с 2021г. — незарегистрированные общественные объединения.

На сегодняшний день на территории РФ действует закон от 14.07.2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Именно данный нормативно-правовой акт и регулирует общественные отношения, связанные с деятельностью рассматриваемых субъектов — в частности, в нем содержится определение таких терминов как: иностранный агент, иностранное влияние, иностранные источники и т.д. Также в нем имеется и отдельная статья, посвященная обязанностям иностранного агента.

Теперь давайте пойдем по порядку. Кто, на сегодняшний день, понимается под страшным термином иностранный агент?

В соответствии со ст. 1 указанного ранее ФЗ: иноагент — это лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, а также финансирование этих видов деятельности.

Обращаем внимание, что в приведенном определении неслучайно сказано, что иноагент — это лицо.

Как было сказано ранее, в названый ранее реестр включаются как физические лица, так и юридические, причем это может быть как российское юридическое лицо, так и иностранное, его организационно-правовая форма никакого значения также не имеет.

На сегодняшний день на иноагентов отечественным законодательством возлагается целый ряд обязанностей.

Давайте ненадолго остановимся на них.

Так, на иноагентов, в частности, возлагаются следующие обязанности: сообщать о наличии рассматриваемого статуса при осуществлении приведенных ранее в данной статье видов деятельности, маркировать производимые и распространяемые материалы, предоставлять в территориальный орган Министерства юстиции отчет о своей деятельности, сведения об учредителях, членах и участниках, о персональном составе руководящих органов и работников, иностранных источниках и объемах денежных средств и иного имущества, полученных из этих источников, заявленных и осуществляемых программах, размещать в сети «Интернет» отчет о своей деятельности.

На обязанностях дело не закончилось. Также в отношении рассматриваемых субъектов действует целый ряд ограничений.

В частности, указанные лица не могут быть назначены на должности в органах публичной власти, быть членами избирательных комиссий, осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и (или) педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях и так далее (перечень весьма обширен, ознакомиться с ними вы можете в ст. 11 закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ).

Теперь хотелось бы перейти к самому интересному. Какое наказание предусмотрено за нарушение иноагентом обязанностей и ограничений, установленных в названом ранее нормативно-правовом акте?

В ст. 12 установлено, что нарушение законодательства об иностранных агентах влечет за собой в установленном порядке административную, уголовную и иную ответственность.

Так, к административной ответственности лицо может быть привлечено, в частности, по ст.13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) и ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Наказание в зависимости от особенностей совершенного правонарушения и его субъекта значительно варьируется — может быть назначен штраф в размере от 2 000 до 50 000 рублей. Также лицо, нарушившее законодательство об иноагентах, могут выдворить за пределы территории РФ.

Как было сказано ранее, может иметь место и привлечение к уголовной ответственности. Речь идет о ч. 2 ст. 239 УК и ст. 330.1 УК. В качестве наказаний могут быть назначены штраф, обязательные работы, принудительные работы, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

К иным видам ответственности можно отнести: прекращение деятельности, ликвидация юридического лица и т.д.

Таким образом, современное отечественное законодательство предусматривает весомое количество обязанностей и ограничений для иностранных агентов, несоблюдение которых может повлечь за собой наступление серьезных последствий.

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