Как взыскать абстрактное

Например, вы расторгаете договор поставки по причине нарушений вашего контрагента (проверив, что так можно в вашем случае). Следом вы заключаете договор с новым поставщиком, но товар у него дороже (так называемая «замещающая сделка»). Так вот, можно с вашего первого, несостоявшегося, поставщика взыскать разницу между ценой по новому договору и договору, заключенному с ним (первому договору).

Но бывает и по-другому. Когда новая цена уж слишком невыгодна и новый договор не заключается. В этом случае можно взыскать с неудавшегося поставщика разницу между новой, невыгодной ценой и ценой по расторгнутому с нарушителем договору.

Называется это «абстрактные убытки». И оборачиваются они во вполне конкретные суммы.

Согласно п. 1 ст. 393.1. ГК в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.

В соответствии с п. 2 ст. 393.1. ГК если кредитор не заключил аналогичный договор взамен прекращенного договора (пункт 1 ст. 393.1. ГК), но в отношении предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, кредитор вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и текущей ценой.

Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения договора за сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был быть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте — цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой с учетом транспортных и иных дополнительных расходов.

Статья 524 ГК закрепляет аналогичную норму применительно именно к договору поставки.

Верховный суд здесь отдельно подчеркнул, что риски изменения цен на сопоставимые товары, работы или услуги возлагаются на сторону, неисполнение или ненадлежащее исполнение договора которой повлекло его досрочное прекращение, например, в результате расторжения договора в судебном порядке или одностороннего отказа другой стороны от исполнения обязательств (п. 11 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7 (ред. от 22.06.2021) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 393.1 ГК, пунктов 1 и 2 статьи 405 ГК).

Таким образом, по делам о взыскании абстрактных убытков подлежат доказыванию:

факт расторжения истцом договора поставки в связи с неисполнением обязательств по договору контрагентом;

стоимость товара на дату расторжения договора.

Указанные два обстоятельства были признаны достаточными для взыскания убытков, например, в:

В некоторых делах судами принимались во внимание и иные обстоятельства. Так, в постановлении АС Центрального округа от 19 августа 2020 г. по делу № А08-7231/2019 кроме этих обстоятельств принимались во внимание также попытки истца заключить договор с третьим лицом. В качестве доказательства принятия мер по заключению договоров с другими лицами истец представил прайс-листы, представленные потенциальными поставщиками по запросу.

В практике нашей коллегии имеется опыт взыскания абстрактных убытков. В обоих случаях нам удалось взыскать более 4 миллионов в пользу наших доверителей.

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