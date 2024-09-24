Sextortion-атаки и правовые средства борьбы с ними

Сегодня в нашем обществе особо распространенными стали киберпреступления. С каждым днем появляются все новые и новые формы мошенничества, вымогательства и иных общественно опасных деяний, запрещенных УК.

В качестве примера можно привести так называемые sextortion-атаки, которые, вполне вероятно, являются одним из самых болезненных видов правонарушений, совершаемых через сеть «Интернет».

В чем они заключаются?

Чтобы попытаться ввести вас в заблуждение и в дальнейшем потребовать своеобразную «плату за молчание» киберпреступники отправляют вам ссылку с сопутствующими ей утверждениями о том, что на ней содержатся компрометирующие вас или ваших близких фотографии или видео интимного характера.

Также в письме могут сообщить о том, что ваш компьютер был взломан и у злоумышленников вследствие наличия доступа к веб-камере имеются видеозаписи, которые опорочат вашу часть и достоинство.

В конце сообщения, как правило, содержится угроза — заплатите определенную сумму денежных средств, иначе «имеющиеся» материалы попадут к иным лицам, в том числе к вашим родственникам, друзьям или знакомым.

Что нужно в первую очередь знать о правовой составляющей sextortion-атак?

Действия злоумышленников в данном случае будут содержать в себе признаки состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК. Обращаем внимание, что от конкретных обстоятельств произошедшего могут довольно серьезно варьироваться и санкции, которые, в свою очередь, в данной норме являются весьма строгими.

Так, в ч. 1 ст. 163 УК (вымогательство без квалифицирующих признаков), например, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Обращаем внимание, что если указанное деяние будет совершено организованной группой, либо в целях получения имущества в особо крупном размере или повлечет за собой причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, то значительно возрастет и ответственность. Действия вымогателей в данном случае будут квалифицироваться уже по ч. 3 ст. 163 УК, в которой также предусмотрено наказание в виде лишения свободы, но уже на срок от 7 до 15 лет.

Также при правовой оценке осуществленной sextortion-атаки необходимо понимать и следующее: в случае, если у злоумышленников действительно имеются ваши фотографии или видео так называемого откровенного характера и получили они их незаконными способами, например, путем взлома веб-камеры, расположенной на компьютере, то в их действиях также будут присутствовать признаки состава преступления, предусмотренного ст. 138 УК («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»). Ответственность по ней менее строгая, чем по ст. 163 УК, но, в любом случае, налицо наличие еще одного общественно опасного противоправного деяния.

Обращаем внимание, что в ч. 1 ст. 138 УК наказание в виде лишения свободы не предусмотрено в принципе. Самая строгая санкция — это исправительные работы на срок до 1 года.

При этом по ч. 2 ст. 138 УК наказание в виде лишения свободы уже может быть назначено, причем на срок до 4 лет, но для этого необходим квалифицирующий признак — нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Теперь хотелось бы поговорить о рекомендациях, которых стоит придерживаться во время sextortion-атаки.

Во-первых, необходимо понимать, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо юридически значимые конструкции, позволяющие полностью защитить себя от негативных последствий, которые может повлечь за собой вымогательство.

Помните, что даже если вы переведете злоумышленникам запрашиваемую ими денежную сумму, то, скорее всего, через незначительный период времени с вас начнут требовать ее снова.

Поэтому, рекомендуем не идти на уловки вымогателей и не выполнять их требования.

Во-вторых, помните, что, в случае принятия вами решения об обращении с соответствующим заявлением о преступлении в правоохранительные органы, вам потребуются доказательства совершения в отношении вас противоправных действий.

Для «фиксации» правонарушения используйте все имеющиеся возможности: делайте скриншоты переписки, так как в некоторых мессенджерах злоумышленники ее могут удалить, записывайте телефонные переговоры с вымогателями, в общем, старайтесь фиксировать как можно больше событий, связанных с sextortion-атакой.

Также рекомендуем вам помнить о том, что, скорее всего, преступники блефуют и у них нет никаких компрометирующих вас материалов. В большинстве случае вымогатели рассылают тысячи подобных сообщений с угрозами и требованиями в надежде на то, что кого-нибудь все-таки удастся убедить в достоверности сообщаемой ими информации и впоследствии получить от такого человека денежные средства.

Не забывайте и о том, что на сегодняшний день довольно сильно развит искусственный интеллект, поэтому соответствующие фотографии и видеозаписи могут быть сгенерированы и с его помощью. Об указанных обстоятельствах необходимо помнить, в частности, в случаях, когда речь идет не конкретно о вас, а, например, о ваших друзьях или родственниках.

Таким образом, советуем не предпринимать поспешных решений и помнить о том, что все действия стоит обдумывать по несколько раз во избежание неблагоприятных последствий.

Задайте свой вопрос РОКА «Советник» — ведущим специалистам в области права Первая консультация бесплатно, подключаемся на любой стадии: Отправить

Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: LjN8KXbvk