Когда форс-мажор спасет от ответственности

Для кого работает форс-мажор
Для начала отметим, что форс-мажор (в терминологии российского законодательства — обстоятельства непреодолимой силы), как условие освобождения от ответственности, применяется только для коммерсантов (то есть лиц, нарушивших обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности). Чтобы обычный гражданин спасся от ответственности, форс-мажор необязателен, достаточно только доказать отсутствие вины в нарушении (п. 1 и 2 ст. 401 ГК).
А вот предприниматель отвечает за нарушение обязательства даже в отсутствие своей вины.
Ответственность можно исключить только в одном случае — если нарушитель доказал, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК).
При этом речь идет только об освобождении от ответственности. Форс-мажор не прекращает обязательство должника – оно должно быть исполнено, когда форс-мажор прекратится (п. 9 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7). Например, из-за непогоды срок поставки товара нарушен – поставщик может быть освобожден от ответственности за нарушение срока, но поставить товар он все равно должен. Однако иное можно предусмотреть в договоре.
Обязательные критерии форс-мажора
Теперь к самому интересному — критериям форс-мажора, наличие которых и влечет освобождение от ответственности. Из определения форс-мажора, установленного в п. 3 ст. 401 ГК следует сразу несколько обязательных критериев, наличие которых освободит нарушителя от ответственности:
непреодолимость — надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным;
чрезвычайность — требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях (абзац 2 п. 8 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7);
непредотвратимость — обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий (абзац 3 п. 8 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7).
Что думают суды
Обычно достаточно сложно собрать все критерии форс-мажора вместе, поэтому суды очень часто признают ссылки на форс-мажор необоснованными и привлекают нарушителей к ответственности. К примеру, к форс-мажору не относят:
утрату, повреждение груза в результате возгорания в процессе перевозки его профессиональным перевозчиком, хищения груза третьими лицами (п. 1 Обзора, утвержденного Президиумом ВС 20.12.2017);
отзыв лицензии у банка (постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2016 № Ф05-2728/2016);
изменение валютного курса, девальвация национальной валюты (постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2017 № Ф05-9562/2017 по делу № А40-129109/2016).
Одним из самых распространенных случаев форс-мажора в судебной практике является существенное изменение погодных условий. Так, суды признавали форс-мажором:
штормовую погоду (определение ВС от 01.09.2015 № 303-ЭС15-5226);
паводок, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации (определение ВС от 14.02.2022 № 58-КГ21-14-К9);
аномальные атмосферные осадки (постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2015 № Ф05-16473/2015).
Другие примеры форс-мажора из практики:
военные действия (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.11.2003 № Ф08-3736/03 по делу № А18-1878/2002);
террористический акт (определение Московского городского суда от 26.09.2011 по делу № 33-27813);
падение метеорита (постановление ФАС Уральского округа от 09.06.2014 N Ф09-2707/14 по делу № А76-12461/2013).
В целом судебная практика очень разная. Что признается форс-мажором для одного может не признаваться форс-мажором для другого. Все зависит от того, присутствуют ли в конкретной ситуации для конкретного нарушения обязательства все признаки форс-мажора.
Для того, чтобы довод о форс-мажоре выглядел в суде убедительнее, можно получить заключение Торгово-промышленной палаты о наличии форс-мажора. Суд не обязан соглашаться с этим заключением. Однако мнение ТПП в любом случае должно учитываться судом при вынесении решения наравне с другими доказательствами (постановление Совета ТПП от 24.06.2021 № 7-2 «Об утверждении положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности»)
Итоги
Наступление форс-мажора освобождает нарушителя договора от ответственности. При этом в судебной практике форс-мажор применяется нечасто, так как для этого нужно установить одновременное наличие всех критериев форс-мажора, закрепленных в законе. В связи с этим каждая конкретная ситуация нарушения обязательств должна тщательно анализироваться с участием юристов на предмет возможного применения оговорки о форс-мажоре.
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