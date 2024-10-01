Когда форс-мажор спасет от ответственности

Иногда обстоятельства складываются так, что выполнить условия договора становится сложно. Для того чтобы избежать ответственности в такой ситуации можно ссылаться на форс-мажор. Однако такая ссылка таит в себе множество «подводных камней», которые обязательно нужно учитывать прежде чем использовать ее.

Для кого работает форс-мажор

Для начала отметим, что форс-мажор (в терминологии российского законодательства — обстоятельства непреодолимой силы), как условие освобождения от ответственности, применяется только для коммерсантов (то есть лиц, нарушивших обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности). Чтобы обычный гражданин спасся от ответственности, форс-мажор необязателен, достаточно только доказать отсутствие вины в нарушении (п. 1 и 2 ст. 401 ГК).

А вот предприниматель отвечает за нарушение обязательства даже в отсутствие своей вины.

Ответственность можно исключить только в одном случае — если нарушитель доказал, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК).

При этом речь идет только об освобождении от ответственности. Форс-мажор не прекращает обязательство должника – оно должно быть исполнено, когда форс-мажор прекратится (п. 9 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7). Например, из-за непогоды срок поставки товара нарушен – поставщик может быть освобожден от ответственности за нарушение срока, но поставить товар он все равно должен. Однако иное можно предусмотреть в договоре.

Обязательные критерии форс-мажора

Теперь к самому интересному — критериям форс-мажора, наличие которых и влечет освобождение от ответственности. Из определения форс-мажора, установленного в п. 3 ст. 401 ГК следует сразу несколько обязательных критериев, наличие которых освободит нарушителя от ответственности:

непреодолимость — надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным;

чрезвычайность — требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях (абзац 2 п. 8 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7);

непредотвратимость — обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий (абзац 3 п. 8 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7).

Что думают суды

Обычно достаточно сложно собрать все критерии форс-мажора вместе, поэтому суды очень часто признают ссылки на форс-мажор необоснованными и привлекают нарушителей к ответственности. К примеру, к форс-мажору не относят:

Одним из самых распространенных случаев форс-мажора в судебной практике является существенное изменение погодных условий. Так, суды признавали форс-мажором:

Другие примеры форс-мажора из практики:

В целом судебная практика очень разная. Что признается форс-мажором для одного может не признаваться форс-мажором для другого. Все зависит от того, присутствуют ли в конкретной ситуации для конкретного нарушения обязательства все признаки форс-мажора.

Для того, чтобы довод о форс-мажоре выглядел в суде убедительнее, можно получить заключение Торгово-промышленной палаты о наличии форс-мажора. Суд не обязан соглашаться с этим заключением. Однако мнение ТПП в любом случае должно учитываться судом при вынесении решения наравне с другими доказательствами (постановление Совета ТПП от 24.06.2021 № 7-2 «Об утверждении положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности»)

Итоги

Наступление форс-мажора освобождает нарушителя договора от ответственности. При этом в судебной практике форс-мажор применяется нечасто, так как для этого нужно установить одновременное наличие всех критериев форс-мажора, закрепленных в законе. В связи с этим каждая конкретная ситуация нарушения обязательств должна тщательно анализироваться с участием юристов на предмет возможного применения оговорки о форс-мажоре.

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