Как использовать электронные договоры в бизнесе

Усиленная квалифицированная электронная подпись — самый защищенный вид электронной подписи. Она позволяет определить, кто подписал документ и вносились ли в него изменения. Подлинность подписи подтверждает специальный сертификат. Если вы поставите электронную подпись на документе, он будет иметь такую же силу, как если бы вы подписали его от руки и поставили печать (ч. 1 ст. 6 закона № 63-ФЗ).

Оформление УКЭП для ИП и юрлиц осуществляет удостоверяющий центр ФНС в большинстве отделений налоговой службы. Можно обратиться в любую точку выдачи сертификатов на территории РФ или воспользоваться сервисами для ускоренного выпуска. Обычно УКЭП записывают на USB-токен, который можно сравнить с флешкой, но с усиленной защитой для безопасного хранения ключей и сертификатов.

Так как это самый надежный способ подписания документов в электронном виде, то он на практике позволяет избежать споров о факте заключения договора. Даже если договор будет подписан УКЭП с одной стороны, а с другой стороны обычной подписью, то он все равно будет считаться заключенным с точки зрения ст. 434 ГК.

Однако в такой ситуации у государственных органов могут возникнуть претензии — к примеру, суд признал, что Росреестр правомерно отказал в регистрации договора аренды, так как он подписан УКЭП лишь с одной стороны, поскольку закон о государственной регистрации требует предоставления документов в подлиннике, а подлинник документа с УКЭП всегда должен быть представлен в электронном виде (то есть его нельзя распечатать и поставить ручкой вторую подпись, такой документ не считается подлинником, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.11.2018 № Ф03-4308/2018 по делу №А73-6059/2018).