Как использовать электронные договоры в бизнесе

Мы рассмотрим основные аспекты использования электронных договоров в бизнесе на примере использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), простой электронной подписи (ПЭП), а также рассмотрим нюансы заключения электронных договоров без какой-либо электронной подписи.
1. Использование УКЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись — самый защищенный вид электронной подписи. Она позволяет определить, кто подписал документ и вносились ли в него изменения. Подлинность подписи подтверждает специальный сертификат. Если вы поставите электронную подпись на документе, он будет иметь такую же силу, как если бы вы подписали его от руки и поставили печать (ч. 1 ст. 6 закона № 63-ФЗ).
Оформление УКЭП для ИП и юрлиц осуществляет удостоверяющий центр ФНС в большинстве отделений налоговой службы. Можно обратиться в любую точку выдачи сертификатов на территории РФ или воспользоваться сервисами для ускоренного выпуска. Обычно УКЭП записывают на USB-токен, который можно сравнить с флешкой, но с усиленной защитой для безопасного хранения ключей и сертификатов.
Так как это самый надежный способ подписания документов в электронном виде, то он на практике позволяет избежать споров о факте заключения договора. Даже если договор будет подписан УКЭП с одной стороны, а с другой стороны обычной подписью, то он все равно будет считаться заключенным с точки зрения ст. 434 ГК.
Однако в такой ситуации у государственных органов могут возникнуть претензии — к примеру, суд признал, что Росреестр правомерно отказал в регистрации договора аренды, так как он подписан УКЭП лишь с одной стороны, поскольку закон о государственной регистрации требует предоставления документов в подлиннике, а подлинник документа с УКЭП всегда должен быть представлен в электронном виде (то есть его нельзя распечатать и поставить ручкой вторую подпись, такой документ не считается подлинником, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.11.2018 № Ф03-4308/2018 по делу №А73-6059/2018).
2. Использование ПЭП
В силу ст. 5 и 9 закона № 63-ФЗ простая электронная подпись предполагает использование кодов, паролей или иных средств, подтверждающих факт формирования электронной подписи определенным лицом. Примерами простой электронной подписи является совершение действий из «личного кабинета» электронной почты, доступ к которому осуществляется посредством логина и пароля, полученных при регистрации.
Но для того, чтобы простая электронная подпись имела силу в отношениях между сторонами необходимо, чтобы они заключили по этому поводу соглашение, на что указывает ч. 2 ст. 6 ФЗ «Об электронной подписи».
Исходя из требований закона для того, чтобы установить в качестве способа обмена юридически значимыми сообщениями ПЭП, стороны в их соглашении о применении ПЭП должны указать:
признание равнозначности документов, подписанных простой электронной подписью подписанным собственноручно;
правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи.
К примеру, суд признал договор заключенным и взыскал задолженность, так как в договоре имелось условие о признании силы документов, направленных по адресам электронной почты, установленных в реквизитах (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.12.2021 № Ф06-13077/2021 по делу № А65-6593/2021).
3. Заключение электронных договоров без какой-либо электронной подписи
Гораздо больше проблем возникает в случае, если речь идет о заключении договора в отсутствии какой-либо электронной подписи. Этот способ наиболее актуален, так как сегодня предприниматели достаточно часто обмениваются документами в различных мессенджерах или по почте, не заботясь о легализации такого способа юридического общения в договоре.
Законодательство в этой части довольно гибкое. Так, в абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК, указано, что сделка, совершенная с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки и позволяющих достоверно определить лицо, выразившее волю на совершение сделки, считается совершенной в письменной форме.
То есть для заключения договора путем обмена документами по электронной почте или иным подобным образом необходимо, чтобы можно было достоверно установить содержание договора, а также определить отправителя соответствующих документов. В таком случае не требуется, чтобы стороны специально договорились о таком способе коммуникации.
Рассмотрим использование этого способа на примере одного дела (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2020 № 09АП-7765/2020 по делу № А40-278013/2019). В нем суд установил, что истец и ответчик достигали соглашений путем переписки в мессенджере WhatsApp. Истец представил два нотариальных протокола осмотра доказательств: осмотра переписки в мессенджере и осмотра сайта ответчика, где указан телефон для связи. Именно с этого номера телефона директор вел переписку с истцом. Таким образом переписка в WhatsApp велась непосредственно с генеральным директором ответчика. Из этого суд пришел к выводу, что можно установить содержание сделки и стороны, которые в ней участвуют и признал договор заключенным.
Обращаем внимание, что зачастую установить, факт принадлежности конкретного адреса электронной почты или номера телефона определенному лицу очень сложно, поэтому данный способ представляется как наиболее небезопасный. В случае отсутствия усиленной квалифицированной электронной подписи лучше прямо прописать в договоре реквизиты направления электронных документов — в таком случае будут работать правила о простой электронной подписи.
Таким образом, наиболее безопасным способом заключения электронных договоров в ходе осуществления предпринимательской деятельности является использование усиленной квалифицированной электронной подписи. Однако есть и другие, менее безопасные, но зато доступные варианты заключения электронных договоров.
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