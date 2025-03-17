Как узнать, где будет открыто наследство, если у человека нет прописки

Последнее место жительства умершего играет ключевую роль в процессе наследования — корректного оформления наследственных прав. Этот юридический аспект определяет, где и как будет оформляться наследство. Рассказываем, что делать, если последнее место жительства умершего родственника, неизвестно, а нужно вступить в права наследования.

Что говорит закон

Если у наследодателя при жизни было все в порядке с пропиской, то проблем нет: в силу абз. 1 ст. 1115 ГК, по общему правилу, место открытия наследства определяется по последнему месту жительства гражданина, то есть по его прописке.

Согласно абз. 2 п. 2.1. «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19), в бесспорном порядке нотариус определяет последним местом жительства гражданина жилой дом, квартиру, комнату, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован по месту жительства в соответствии с п. 1 ст. 20 ГК, ст. 2 закона от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Более сложной является ситуация, когда гражданин проживает не по месту регистрации и имеет регистрацию по месту пребывания, то есть временную регистрацию. В таком случае приоритетным местом открытия наследства будет все равно место прописки гражданина, на что указывает абз. 1 п. 2.2. «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19).

При этом в силу абз 2 п. 2.2. «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19), если по каким-либо причинам наследники предпочитают оформлять наследство по месту временной регистрации наследодателя, придется обращаться в суд.

Место открытия наследства

Рассказываем, как определить место открытия наследства, если у человека нет постоянного места жительства.

Во-первых, у умершего может быть регистрация, о которой вы не знаете. В таком случае необходимо запросить адресную справку в органах МВД. При этом пойти за такой справкой самостоятельно — не лучшая идея. МВД может отказать в оказании услуги, так как умерший не давал согласия на передачу его персональных данных. Оптимальный вариант — обратиться к нотариусу, который сможет запросить сведения о месте жительства умершего с целью открытия наследственного дела.

Во-вторых, у умершего может отсутствовать регистрация, хотя это случается редко, но все же возможно. В таком случае местом открытия наследства будет считаться место нахождения самого дорогого по стоимости наследственного имущества.

Такие ситуации не являются бесспорными и требуют судебного решения. В этом случае необходимо обратиться в суд с требованием об установлении факта места открытия наследства.

Последнее место жительства — это не всегда дом

Военнослужащие, служащие по контракту, могут быть зарегистрированы в своей военной части. Тогда наследственное дело должно открыться там, где находится воинская часть.

Монахи могут быть прописаны в монастыре (на языке закона — в культовом здании). В этом случае наследственное дело открывается по месту нахождения монастыря.

Для представителей северных кочевых народов существует специальное правило: последним местом жительства может считаться адрес администрации любого населенного пункта на кочевом пути. Такой населенный пункт кочевник выбирает сам при жизни.

В случае смерти человека в местах лишения свободы, место открытия наследства определяется в соответствии с законодательством: так как колонии и тюрьмы не могут выступать в качестве места жительства, то юридически значимым будет считаться последнее место проживания умершего до заключения под стражу.­­­

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