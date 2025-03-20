Проблемы с приватизацией жилья: как добиться справедливости

В 2021 году многодетная семья заключила договор социального найма жилого помещения. С первой просьбой о приватизации в жилищный комитет Санкт-Петербурга семья обратилась через полгода после заключения договора. Далее были еще обращения, но каждый раз люди получали отказы. В 2024 году, после очередной «отписки», многодетная семья обратилась за юридической помощью к адвокатам Санкт-Петербургского филиала РОКА «Советник».

Если коротко, то задача юристов заключалась в том, чтобы добиться признания права собственности в порядке приватизации за многодетной семьей, а причина состояла в том, что жилищный комитет Санкт-Петербурга неоднократно отказывал семье в приватизации по причине недоказанности факта проживания детей по месту жительства и неиспользовании ими права на приватизацию в определенные периоды.