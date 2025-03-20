Проблемы с приватизацией жилья: как добиться справедливости

Юридическая защита многодетной семьи: квартира, соцнайм, приватизация, отсутствие справок установленной формы, отписки жилкомитета, суд…. Согласно договору социального найма, определенные категории граждан могут арендовать квартиру у государства по низкой цене, а в дальнейшем — и приватизировать такое жилье. Им потребуется время, чтобы собрать необходимые документы, и дождаться своей очереди, что получается не у всех. И тогда — только суд.
Социальный найм — это один из видов аренды жилья. Арендодателем выступает государство или муниципалитет. Жилье сдается нуждающимся гражданам по льготной стоимости. Помимо аренды нужно оплачивать коммунальные услуги. Итоговая стоимость за проживание гораздо меньше, чем за аренду аналогичного жилья на рынке. Такое жилье продать до приватизации нельзя, т.к. собственником является государство или муниципалитет.
Проблема
В 2021 году многодетная семья заключила договор социального найма жилого помещения. С первой просьбой о приватизации в жилищный комитет Санкт-Петербурга семья обратилась через полгода после заключения договора. Далее были еще обращения, но каждый раз люди получали отказы. В 2024 году, после очередной «отписки», многодетная семья обратилась за юридической помощью к адвокатам Санкт-Петербургского филиала РОКА «Советник».
Если коротко, то задача юристов заключалась в том, чтобы добиться признания права собственности в порядке приватизации за многодетной семьей, а причина состояла в том, что жилищный комитет Санкт-Петербурга неоднократно отказывал семье в приватизации по причине недоказанности факта проживания детей по месту жительства и неиспользовании ими права на приватизацию в определенные периоды.
Что дает приватизация: в результате приватизации появляется право собственности на жилье, которое в дальнейшем можно продать, подарить, обменять на другое имущество, оставить в наследство, передать в залог.
Фабула дела
Жилкомитет Северной столицы трижды отказывал многодетной семье в бесплатной передаче квартиры в собственность в порядке приватизации. В качестве основного довода комитет указывал на отсутствие следующих сведений:
сведения о регистрации с предыдущих мест жительства;
сведения о неиспользовании права на приватизацию двоих детей;
Семья несколько раз подавала заявление, направляла документы в подтверждение соответствия критериям приватизации, включая документы о временной регистрации по месту пребывания, справки из административных органов, в том числе архивные, уведомления из Росреестра. При этом жилкомитет был непреклонен, ссылаясь на отсутствие справок установленной формы, которые по объективным причинам не могли быть ими получены.
Адвокаты изучили обстоятельства дела, собрали доказательства — факты постоянного проживания детей, неиспользования ими права на приватизацию, подготовили исковое заявление и представили интересы многодетной семьи в двух судебных заседаниях.
Доводы в защиту интересов многодетной семьи
Многодетная семья предприняла все возможные меры для подтверждения фактов постоянного проживания и неиспользования права на приватизацию детей, однако жилкомитет проигнорировал документы, приложенные в доказательство данных обстоятельств.
Факт постоянного проживания детей может быть установлен по месту жительства их родителей, которые постоянно проживали на территории Санкт-Петербурга.
Отсутствие справок установленной формы не является непреодолимым препятствием для приобретения в собственность жилого помещения, если обстоятельства могут быть доказаны иными документами.
Свидетельскими показаниями подтверждено, что дети проживали совместно с родителями в Санкт-Петербурге.
Документами из Росреестра подтверждено, что на протяжении всей жизни дети не имели в собственности какого-либо недвижимого имущества.
Результат
Суд первой инстанции принял во внимание доводы адвокатов Санкт-Петербургского филиала РОКА «Советник» и представленные ими доказательства. Всего за два судебных заседания адвокаты доказали в суде, что многодетная семья с пятью детьми имеет право собственности на квартиру в порядке приватизации.
Ожидание почти в три года для семьи завершилось долгожданным обретением своего «дома». К сожалению, подобный случай не единичный. Кто столкнулся с похожими основаниями для отказа в приватизации, должен знать — при наличии достаточных доказательств свои права можно и нужно защищать.
Задайте свой вопрос РОКА «Советник» — ведущим специалистам в области права
Первая консультация бесплатно, подключаемся на любой стадии:
Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: 2W5zFGrYLPJ
Начать дискуссию