Обязательная доля в наследстве: что это такое, кто имеет право, а кто нет

Что такое право на обязательную долю в наследстве

Наследование в независимости от последней воли умершего — это и есть право на обязательную долю в наследстве. Таким правом обладают: несовершеннолетние и нетрудоспособные дети; нетрудоспособные родители, супруг; иждивенцы наследодателя.

Обязательную долю в наследстве определит нотариус : по общему правилу она не может быть меньше половины того, что причиталось бы обязательному наследнику по закону.

Обязательная доля выделяется из не завещанной части наследственного имущества , если таковая имеется.

Если не завещанного имущества нет или его недостаточно, то обязательная доля сформируется из долей наследников по завещанию.

Пример, как работает право на обязательную долю в наследстве. Пожилой мужчина умер, завещав все свое имущество другу молодости. У умершего осталась супруга, которой по завещанию не полагалось ничего. И так бы и решилась судьба наследства, но вдова была инвалидом 1 группы (была нетрудоспособной). Поэтому нотариус выделил супруге умершего долю из завещанного имущества (в размере не менее половины доли, которая бы досталась ей, если бы завещания не было).