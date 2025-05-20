Обязательная доля в наследстве: что это такое, кто имеет право, а кто нет

Что такое право на обязательную долю в наследстве
Наследование в независимости от последней воли умершего — это и есть право на обязательную долю в наследстве. Таким правом обладают: несовершеннолетние и нетрудоспособные дети; нетрудоспособные родители, супруг; иждивенцы наследодателя.
Обязательную долю в наследстве определит нотариус: по общему правилу она не может быть меньше половины того, что причиталось бы обязательному наследнику по закону.
Обязательная доля выделяется из не завещанной части наследственного имущества, если таковая имеется.
Если не завещанного имущества нет или его недостаточно, то обязательная доля сформируется из долей наследников по завещанию.
Пример, как работает право на обязательную долю в наследстве. Пожилой мужчина умер, завещав все свое имущество другу молодости. У умершего осталась супруга, которой по завещанию не полагалось ничего. И так бы и решилась судьба наследства, но вдова была инвалидом 1 группы (была нетрудоспособной). Поэтому нотариус выделил супруге умершего долю из завещанного имущества (в размере не менее половины доли, которая бы досталась ей, если бы завещания не было).
Пошаговая инструкция, как рассчитать обязательную долю в наследстве
Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону, за исключением недостойных наследников.
Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества.
Первостепенно обязательная доля удовлетворяется из незавещанного имущества, а если его недостаточно или все имущество завещано, то обязательные наследники будут претендовать и на завещанную часть имущества.
Пример расчета
Наследодатель оставил завещание, согласно которому вклад на сумму 100 000 рублей и автомобиль стоимостью 290 000 рублей завещан наследнику А. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 000 рублей.
Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.
Наследник С. имеет обязательную долю в наследстве. И несмотря на наличие завещания, С. будет претендовать на часть завещанного имущества:
Стоимость всего наследственного имущества — 100к + 290к +90к = 480 000 рублей
Поскольку наследников по закону трое, при наследовании в отсутствие завещания, доля С. составляла бы 160 т.р.
Следовательно, обязательная доля С. составит 80 т.р. (не менее ½ от причитающейся доли по закону).
Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 000 рублей (90к разделяем на 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 50 000 рублей за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.
После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 10 000 распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 5 000 рублей каждому.
Если бы в рассматриваемом случае обязательная доля превышала стоимость незавещанного имущества, недостающая часть удовлетворялась бы за счет завещанного наследнику А. имущества.
Можно ли уменьшить обязательную долю
Обязательная доля должна составлять не менее половины от того, что причиталось бы наследнику по закону, но всегда ли это так? Нет, в исключительных случаях суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Основаниями для уменьшения размера обязательной доли или отказа в ее присуждении являются:
Невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которым этот наследник пользовался для проживания. Но при этом наследник обязательной доли при жизни наследодателя не должен был пользоваться таким имуществом.
Невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которое он использовал как основной источник получения средств к существованию. Наследник обязательной доли также не должен был использовать это имущество при жизни наследодателя.
Отказ наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда при соблюдении ряда условий.
Суд может учесть имущественное положение сторон и уменьшить размер обязательной доли наследства.
Пример из практики Верховного суда: в каких случаях уменьшается обязательная доля
В трехкомнатной квартире в Москве проживали и были прописаны муж с женой. Муж умер, завещав все имущество жене. В наследство вошли квартира, загородный дома и земельный участок. Но помимо жены, у умершего был еще один наследник — дочь от первого брака, которая имела право на обязательную долю, поскольку являлась нетрудоспособной.
Дочь от первого брака обратилась к нотариусу для выделения ей из наследственного имущества обязательной доли.
Вдова посчитала, что обязательную долю дочери умершего следует уменьшить, в частности отказав в выделении доли в квартире, поскольку квартира — это единственное место проживания жены умершего.
А дочь супруга от предыдущего брака, при жизни наследодателя никогда не пользовалась этой квартирой, проживала в другом регионе в собственном жилье и в целом имела хорошее финансовое положение.
Первая и последующие судебные инстанции отказали в требованиях вдовы. А вот Верховный суд обратил внимание на положение закона об уменьшении обязательной доли и отправил дело рассматриваться заново.
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