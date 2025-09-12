Как родственникам вступить в наследство, если погибший на СВО являлся иностранным гражданином

Разъяснения родственникам по выплатам за погибших в зоне проведения СВО. При гибели человека, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), для его ближайших родственников предусмотрены меры финансовой поддержки. При этом родственники погибшего могут столкнуться с трудностями при получении выплат в рамках военного контракта.

Родственники погибшего военнослужащего могут столкнуться с определенными проблемами при оформлении компенсаций согласно условиям заключенного ранее военного договора: либо воинские части и комиссариаты отказывают в выплатах, предусмотренных Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей» (далее – Указ №98), либо родственники погибшего просто не знают, с чего начать. И особенно остро этот вопрос звучит для родственников погибшего военнослужащего, который являлся иностранным гражданином.

Пример: Участник СВО погиб. Ранее он заключил контракт с Министерством обороны РФ как иностранный гражданин, но документов законного пребывания на территории России у него не было. Дочери погибшего, чтобы получить денежное довольствие погибшего на СВО отца, нужно вступить в наследство. Вопрос заключается в том, как дочери вступить в наследство, если у погибшего отца не было прописки РФ? Также не известно, был ли отец-военнослужащий прописан в воинской части, когда заключал контракт.

Кто считается участником СВО Участник специальной военной операции (СВО) – это лицо, принимавшее участие в боевых действиях на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на государственной границе или приграничной территории субъектов РФ, которая прилегает к зонам проведения СВО. Кроме кадровых военных, к данной категории относятся: лица, призванные на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647; лица, заключившие контракт с Минобороны России в соответствии с п. 7 ст. 38 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; лица, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ. Также участниками СВО считаются граждане, принимавшие участие в боевых действиях с 11.05.2014 в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ДНР И ЛНР. Родственникам положены: единовременные выплаты, а также ежемесячные выплаты.

Что говорит закон

Согласно ФЗ-306, если контрактник погиб во время несения службы, его ближайшим родственникам оказывается финансовая помощь. Пособие равномерно распределяется между имеющимися родственниками, которые вправе претендовать на помощь, а именно: официальная жена, если она не вышла повторно замуж на момент оформления запроса; родители; дети, не достигшие 18 лет; ребенок до 23 лет при условии, что он студент ВУЗа, получает образование в очном формате; дети-инвалиды старше 18 лет, если инвалидность была получена до наступления совершеннолетия; другие лица, зависящие от погибшего финансово.

Родственники погибшего получают единовременную выплату и ежемесячные пособия согласно законодательству Российской Федерации, а именно согласно Федеральному закону № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (с внесенными изменениями от 31 июля 2025 года), другим нормативным актам и практикам применения. Подробности уточняют в военкомате или через личный кабинет военнослужащего на сайте «Госуслуги».

Единовременная выплата в случае гибели участника СВО Согласно указу Президента России единовременная выплата (президентская выплата) положена членам семей участников СВО: погибших в ходе участия в СВО; умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы в связи с полученным увечьем или заболеванием в ходе проведения СВО. Единовременные выплаты распределяются в равных долях между членами семьи военнослужащего (поровну). Порядок назначения и осуществления единовременной выплаты с перечислением всех рекомендуемых образцов документов закреплен в Приказе Министра обороны Российской Федерации от 22.04.2022 № 236.

Выплаты и гражданство

Иностранный гражданин может быть как наследодателем, так и наследником по российскому законодательству. Отношения по наследованию (движимого имущества) определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, то есть для оформления наследственных прав компетентными будут являться органы государства по месту последнего жительства наследодателя.

Иностранные граждане могут подписать контракт для участия в СВО, если находятся в России на законных основаниях, что подтверждается одним из документов: миграционной картой, разрешением на временное проживание, видом на жительство, удостоверением беженца или свидетельством о предоставлении временного убежища на территории России.

Наличие указанных документов предполагает регистрацию по месту жительства/пребывания. При наличии сведений о таком месте – необходимо обратиться к местному нотариусу.

Также военнослужащего могли зарегистрировать по месту дислокации военной части. В таком случае наследственное дело должно быть открыто в том месте, где находится воинская часть. Поэтому родственникам погибшего военнослужащего, который являлся иностранным гражданином, необходимо обратиться в воинскую часть, к которой он был прикреплен, чтобы уточнить данную информацию.

Помимо этого, рекомендуем обратиться к нотариусу по месту дислокации воинской части: нотариус вправе запросить информацию у компетентных органов о месте прописки гражданина. После получения сведений – возможно будет обратиться к надлежащему нотариусу.

Обращаем внимание, если наследство состоит исключительно из выплат в связи с гибелью военнослужащего в зоне СВО, то необходимо обратиться за поручением в военкомат или воинскую часть с заявлением, паспортом и документами, подтверждающими право на получение выплаты.

Также подчеркнем, что в Указе №98 не сказано о том, что родственники погибших иностранцев-контрактников должны иметь гражданство РФ. Поэтому отказ родственникам погибшего в выплатах на основании отсутствия гражданства РФ является незаконным.

