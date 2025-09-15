Главные изменения для автовладельцев в 2026 году

Что ждет водителей: на дороги могут вернуться камеры контроля средней скорости, новые правила обучения в автошколах, легализация таксопарков и прочее. Детали вопроса — у Ярослава Тищенко — адвоката РОКА «Советник».

Предстоящий новый год несет с собой новые изменения в сфере автотранспорта. Начнем с главного. Во-первых, обширные изменения коснуться обучения в автошколах. Так, согласно приказу Министерства просвещения РФ с 1 марта 2026 года:

Будут изменены учебные программы: актуальные программы будут урезаны и дополнены новыми блоками, посвященными опасному вождению и пользованию электросамокатами. Будет упрощена программа переквалификации: теперь для получения новой категории необязательно проходить полный теоретический курс, выучить нужно будет только особенности управления определенным видом транспорта. На два часа будет увеличено количество часов вождения. Будет официально закреплено право автошкол преподавать теоретическую часть дистанционно. Будет расширен перечень мест для прохождения практики. Отработка практической части будет возможна не только автошколах, но и на автобазах, в автобусных и таксомоторных парках, транспортных компаниях.

Адвокат Ярослав Тищенко, филиал РОКА «Советник» в Санкт-Петербурге.

Во-вторых, владельцам автотранспортных средств, ранее проживавших на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей необходимо до 1 января 2026 года перерегистрировать свои автомобили на российский учет, а также заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки.

В случае невыполнения данного требования водителей могут привлечь к ответственности по ст. 12.21 КоАП РФ, с назначением штрафа в размере 800 рублей за первое нарушение и 5 000 рублей или лишение водительских прав за повторное нарушение.

В-третьих, возвращение камер контроля средней скорости, но с нюансом: в Вологодской области внесен законопроект, согласно которому планируется снова установить камеры контроля средней скорости (камеры, установленные на определенном расстоянии, друг от друга, штрафующие за преодоления расстояния быстрее положенного).

Если законопроект утвердят — с 01 января 2026 года по 30 июня 2027 года данные камеры будут установлены на дорогах Вологодской области.

В-четвертых, помимо глобальных изменений, затронутых нами ранее, важно напомнить о следующем:

Окончание автопродления водительских прав с 1 января 2026. Так, если срок действия водительского удостоверения истекает после 1 января 2026 года, то документы придется менять в обычном стандартном порядке, никакого автопродления для таких прав не предусмотрено. Легализация таксопарков. С 1 марта 2026 года в России ужесточат требования к локализации автомобилей, используемых в такси. Согласно принятому закону, в реестр такси будут включать только автомобили, отвечающие определенному уровню локализации или произведенные по специальным инвестиционным контрактам.

В целом, можно отметить, что продолжается тенденция по оптимизации регулирования в сфере автотранспорта: законодатель старается избавиться от ненужной бюрократии и упростить ряд процессов. Как это будет работать на практике, мы с вами узнаем уже совсем скоро.

РОКА «Советник»: юридическая помощь в банкротствах, арбитражных спорах и уголовных делах. Специализация — разрешение коммерческих споров, налоговых споров, корпоративные конфликты, уголовно-правовая защита бизнеса и частных клиентов, процедуры банкротства. Ключевые направления отраслевых практик коллегии рекомендованы профильными рейтингами «Право-300» и «Коммерсантъ». Официальный аккаунт РОКА «Советник» в Telegram. Блоги: Дзен, ВК, РБК.

Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 2W5zFGhZSRn