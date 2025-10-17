Командировка для дистанционного сотрудника: законно ли увольнение за отказ

Удаленная работа стала привычной частью нашей жизни, однако многие сотрудники ошибочно полагают, что дистанционный формат освобождает их от служебных поездок. Юрист РОКА «Советник» Алина Дёмина поясняет вопрос.

При отказе сотрудника, работающего на удаленке, соблюдать распоряжения руководства последуют дисциплинарные меры: сначала предупреждение, затем выговор, а при повторных нарушениях — расторжение трудового договора.

Командировка — законное требование. Во время служебной поездки работник-удаленщик исполняет задание работодателя вне территории постоянного выполнения своих рабочих обязанностей. Отказ дистанционного работника от служебной командировки, направленной в установленном порядке, может быть квалифицирован как прогул.

И если сотрудник на удаленке отказывается от служебной поездки без уважительной причины (например, ему просто не хочется ехать, не устраивает жилье, утомительная дорога или маленькие суточные), то работодатель вправе расценивать такой отказ как нарушение обязанностей по трудовому договору.

Простой пример: работодатель направил сотрудника в командировку, ознакомив его с соответствующим приказом, выдав проездные билеты на транспорт и бронирование проживание. Однако работник отказался ехать, вследствие чего был уволен за прогул. Работник пошел за защитой своих трудовых прав в суд, но проиграл.

Апелляционная и кассационная инстанция поддержали решение работодателя, отметив следующее:

Дистанционные работники не освобождены от командировок. Законодательство позволяет направлять сотрудников на удаленной работе в служебные поездки.

Отказ возможен лишь отдельным категориям лиц, таким как инвалиды, женщины с малолетними детьми до трех лет и некоторые другие группы работников.

Обязанности специалиста включали взаимодействие с руководством и участие в стратегических совещаниях. Таким образом, поездка была связана непосредственно с исполнением трудовых обязанностей.

Уважительные причины отказа отсутствовали, а альтернативную работу в указанный период сотрудник не выполнял.

Таким образом, суды подтвердили законность увольнения работника за отказ от командировки.

