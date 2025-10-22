НДС в 2026: что ждет бизнес и как подготовиться к налоговой реформе

Прямой эфир с адвокатом по налоговой реформе: как защитить бизнес от нежелательных штрафов и соблюсти обновленные требования законодательства, новые требования к налогоплательщикам на УСН, что будет с НДС.

Малое предпринимательство стоит перед масштабным изменением налогового законодательства. Осенью текущего года Министерство финансов Российской Федерации представило законопроект № 1026190-8, предусматривающий значительные преобразования в налоговом законодательстве. Изменения приведут к увеличению налоговых обязательств для всего малого и среднего бизнеса независимо от сферы деятельности.

Доклад комитета с рекомендациями по поправкам правительства в Налоговый кодекс (№1026190-8) опубликован в электронной базе данных парламента. В частности, Комитет Государственной Думы по вопросам бюджета и налогов предлагает изучить вариант поэтапного перехода к изменениям, запланированным с 2026 года, а именно в части УСН и ПСН, а также отменить льготу по НДС на отечественное программное обеспечение.

Мероприятие проводится совместно с Центром «Мой бизнес» в ВКонтакте. В прямом эфире поговорим о предстоящих изменениях налоговых ставок, ограничениях и возможных рисках для бизнеса, обсудим, к чему готовиться бизнесу. Спикер — Антюфеева Ирина Владимировна — руководитель практики правового сопровождения бизнеса РОКА «Советник», адвокат.

В прямом эфире спикер обсудит с участниками:

Что произойдет с НДС в 2026 году: рост ставки, новые субъекты налогообложения и другие изменения.

Новые требования к налогоплательщикам на УСН: лимиты, порядок уплаты налогов и отчетность.

Как защитить бизнес от нежелательных штрафов и соблюсти обновленные требования законодательства.

Прямой эфир пройдет 24 октября в 14:00. Подключайтесь по ссылке Вконтакте «Мой бизнес».

Спикеры: Ирина Антюфеева — руководитель практики правового

сопровождения бизнеса, адвокат по сделкам M&A и корпоративному праву, налоговой оптимизации, включена в индивидуальный рейтинг юристов по версии ИД «Коммерсантъ» — «Лидеры рынка юридических услуг России»-2025, номинация — корпоративное право, слияния и поглощения; разрешение корпоративных споров, а также — в индивидуальный рейтинг юристов «ПРАВО-300» - 2024 в номинации — корпоративное право, слияния и поглощения.

РОКА «Советник»: юридическая помощь в банкротствах, арбитражных спорах и уголовных делах. Специализация — разрешение коммерческих споров, налоговых споров, корпоративные конфликты, уголовно-правовая защита бизнеса и частных клиентов, процедуры банкротства. Ключевые направления отраслевых практик коллегии рекомендованы профильными рейтингами «Право-300» и «Коммерсантъ». Официальный аккаунт РОКА «Советник» в Telegram. Блоги: Дзен, ВК, РБК.

