Экспертный гайд по теме рисков бухгалтера в эпоху цифрового контроля

Сегодня уголовно-правовые риски для бухгалтера перестали быть теоретическими и перешли в реальную плоскость. Государство усиливает контроль за наполнением бюджета: количество возбужденных дел по налоговым статьям за последние 10 лет выросло в 5,5 раз. Бухгалтеры попадают в группу риска вместе с собственниками бизнеса.
Ключевые моменты выступления:
Какие существуют преступления, связанные с уплатой налогов.
Чем отличаются классические налоговые преступления от преступлений, совершенных в форме хищения.
О чем говорит судебная практика по таким преступлениям, какую ответственность несет бухгалтер.
Почему для минимизации риска привлечения к уголовной ответственности за «классические» налоговые преступления юристы рекомендуют главному бухгалтеру и работнику бухгалтерии не подписывать налоговую декларацию, особенно при наличии сомнений в действительности сделок, добросовестности контрагентов и иных сведений, включенных в декларацию.
Личная ответственность
Главбух — полноценный субъект уголовного преследования. Аргумент «директор приказал» судом не рассматривается. Главный бухгалтер (ГБ), как и руководитель, является потенциальным субъектом уголовной ответственности (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ), если он имел полномочия на подписание отчетности или фактически обеспечивал полную уплату налогов. Судебная практика в большинстве случаев признает субъектом уголовной ответственности лицо, подписавшее налоговую декларацию, которое несет ответственность за достоверность включенных в нее сведений.
ВЫВОД: Чтобы минимизировать риск привлечения к уголовной ответственности за «классические» налоговые преступления, главному бухгалтеру рекомендуется не подписывать налоговую декларацию, особенно при наличии сомнений в действительности сделок, добросовестности контрагентов.
Когда налоговые правонарушение может быть квалифицировано как мошенничество
Налоговое правонарушение квалифицируется как мошенничество (ст. 159 УК РФ), когда налоговая выгода выражается в возмещении налога из бюджета. Получение денежных средств из бюджета путем возмещения налога судебная практика расценивает как хищение. Такая квалификация является более строгой, чем уклонение от уплаты налогов, поскольку максимальное наказание может достигать 10 лет лишения свободы, тогда как за особо крупное уклонение — до 5 лет.
Круг лиц, привлекаемых к ответственности по ст. 159 УК РФ, при этом обычно шире и не ограничивается лицом, подписавшим декларацию. Ответственность ГБ может наступить, даже если хищение было совершено в пользу других лиц, при условии, что он знал о недостоверности сведений или содействовал преступлению.
ВЫВОД: При подготовке декларации на возмещение налога бухгалтерам необходимо проявить особое внимание к ее содержанию. Если возникают сомнения в реальности сделок или достоверности сведений, следует письменно уведомить руководителя предприятия или отказаться от участия в данной работе.
Маркеры дробления. Общие IP-адреса, единая база 1С и миграция сотрудников —«красная тряпка» для ФНС
ФНС выявляет дробление бизнеса, под которым понимается разделение единой деятельности между формально самостоятельными лицами для занижения налогов. Маркерами, указывающими на наличие такой схемы, являются общие IP-адреса, телефоны, сайты и фактический адрес местонахождения. Также ФНС обращает внимание на единые службы (например, ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства) и миграцию работников, включая оформление ИП или ООО на бывших сотрудников или их родственников.
ВЫВОД: Чтобы опровергнуть выводы налогового органа о дроблении, налогоплательщику необходимо оформить любые отношения между контрагентами юридически, избегая бездокументарных действий, не позволять контрагентам отправлять документы с общего IP-адреса, а также быть готовым объяснить разумными экономическими причинами общность ресурсов (телефонов, бухгалтерии).
Ловушка банкротства. Процедура не просто списывает долги, но и запускает проверку сделок
Граждане и бизнес часто не учитывают уголовно-правовые риски, которые могут возникнуть после начала процедуры банкротства. Главный риск связан со статьей 196 УК РФ – Преднамеренное банкротство, которое наступает за умышленные действия, направленные на уменьшение имущества, приведшие к неспособности удовлетворить требования кредиторов. Правоохранительные органы, как правило, связывают ухудшение финансового состояния с совершением невыгодных сделок, в том числе, путем отчуждения имущества (продажа по низким ценам, дарение), особенно в пользу близких или знакомых, в преддверии банкротства.
ВЫВОД: Во избежание обвинений в преднамеренном банкротстве, необходимо быть крайне внимательным при отчуждении имущества, избегать сделок с родственниками, заниженных цен и неподтвержденных оплат. Следует убедиться, что путь следования финансов (оплата по сделке) может быть проконтролирован и документально подтвержден.
Всевидящая ФНС. Налоговая служба технически оснащена лучше полиции
ФНС является одним из самых технологичных ведомств, и ее никогда нельзя недооценивать. Налоговая служба обладает весомыми полномочиями, которые иногда даже превосходят полномочия следствия и прокуратуры, включая блокировку счета, выемку документов, а также получение информации о движениях по банковским счетам. ФНС может давать поручения полиции на допрос налогоплательщиков или свидетелей.
ВЫВОД: В условиях ужесточения налогового контроля и цифровизации ФНС, компаниям необходимо внедрять эффективную систему внутреннего налогового контроля, включая регулярный аудит и предварительно-правовой анализ операций для предотвращения нарушений. Кроме того, для минимизации рисков рекомендуется тщательно проверять контрагентов, запрашивая у них сведения о наличии имущества, штате работников и объеме уплачиваемых налогов.
