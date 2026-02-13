Порядок и особенности взыскания алиментов в 2026 году
Так, необходимо установить, какой порядок исполнения предусмотрен по вашему исполнительному документу.
Размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, может быть определен:
в твердой денежной сумме (в случаях, предусмотренных ст. 83 СК);
одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 СК) и в твердой денежной сумме;
в долях от заработка и (или) иного дохода родителей (ст. 81 СК, например, если плательщик алиментов получает зарплату и параллельно имеет нестабильный дополнительный заработок).
Еще на этапе судебного процесса необходимо понимать, в каком формате наиболее целесообразно определить выплату алиментов конкретно в вашей ситуации, отталкиваясь при этом от финансового положения супруга, обязанного уплачивать алименты.
Если супруг официально трудоустроен, получает хорошую зарплату, то лучше определить выплату алиментов в долях от дохода. А если бывший супруг всеми силами скрывает зарплату и иной доход, то лучше просить суд назначить выплату алиментов в твердой сумме.
После установления порядка исполнения, вам будет понятно, платит ли ваш бывший супруг алименты, а главное — в полном ли объеме.
Если речь идет об алиментах, размер которых взыскивается в твердой денежной сумме, то указанный размер взыскивается ежемесячно приставом. При этом, алименты в твердой сумме индексируют пропорционально повышению прожиточного минимума на детей в регионе, где живет получатель алиментов.
Если размер алиментов определен в долевом отношении к доходу супруга, то тут важно отметить следующее: какие именно источники дохода есть у супруга, есть только зарплата или существуют иные источники дохода? Если приставу стало известно место трудоустройства должника, то пристав оканчивает исполнительное производство и направляет исполнительный лист работодателю для удержания им периодических платежей, установленных исполнительным документом.
Однако, если вам стало известно о наличии иных источниках дохода супруга, то вы вправе обратиться к приставу с ходатайством о возобновлении ИП с целью обращения взыскания и на иной доход супруга.
