Раздел ипотечной квартиры: кто платит, если супруг уехал или умер

Правовые основания, действующие в данной ситуации:

Во‑первых, имущество, приобретенное в браке, обычно считается совместной собственностью супругов ( ст. 34 СК ).

Банк имеет право требовать исполнения кредита в порядке, установленном договором: от лиц, указанных в кредитном договоре (заемщик, созаемщики, поручители).

Вопрос раздела ипотечной квартиры является сложным, в связи с этим сегодня рассмотрим один из возможных сценариев.

Важно установить в первую очередь следующие обстоятельства:

Какими средствами и кем реально вносились платежи (выписки, переводы, чеки).

На кого оформлена собственность (ЕГРН)?

Кто указан в кредитном договоре: заемщик, созаемщик или только поручитель?

Важно, является ли второй супруг созаемщиком:

Если супруг не оформлен в договоре и не собственник — банк не вправе требовать погашения кредита с лица, которое не указано в кредитном договоре, но в семейном споре второй супруг может требовать компенсацию за свои платежи или долю в имуществе, если сможет доказать участие общими средствами.

Если супруг — созаемщик , то банк вправе требовать долг с любого из созаемщиков в полном объеме (солидарная ответственность). Однако, тот, кто платит, имеет право затем требовать регрессной компенсации у второго супруга через суд.

Подать в суд иск о разделе имущества и взыскании компенсации.

Обратиться в банк за изменением условий (реструктуризация, каникулы).

Запросить в банке информацию о долге.

