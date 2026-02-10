8164 КПК БСН моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Раздел ипотечной квартиры: кто платит, если супруг уехал или умер

Ипотека не «исчезает» ни при разводе, ни при смерти. Долг перед банком сохраняется — меняется только круг лиц, которые несут ответственность и чьи интересы нужно защищать в суде, у банка или в наследственном деле.
Раздел ипотечной квартиры: кто платит, если супруг уехал или умер
Иллюстрация: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Правовые основания, действующие в данной ситуации:

  • Во‑первых, имущество, приобретенное в браке, обычно считается совместной собственностью супругов (ст. 34 СК).

  • Во‑вторых, при смерти заемщика наследники принимают не только имущество, но и связанные с ним обязательства (ст. 1110, 1112, п. 1 ст. 1152, ст. 1175 ГК).

Банк имеет право требовать исполнения кредита в порядке, установленном договором: от лиц, указанных в кредитном договоре (заемщик, созаемщики, поручители).

Вопрос раздела ипотечной квартиры является сложным, в связи с этим сегодня рассмотрим один из возможных сценариев.

Ситуация: супруг уехал / фактически прекратил осуществлять платежи

Важно установить в первую очередь следующие обстоятельства:

  • Кто указан в кредитном договоре: заемщик, созаемщик или только поручитель?

  • На кого оформлена собственность (ЕГРН)?

  • Какими средствами и кем реально вносились платежи (выписки, переводы, чеки).

Важно, является ли второй супруг созаемщиком:

  • Если супругсозаемщик, то банк вправе требовать долг с любого из созаемщиков в полном объеме (солидарная ответственность). Однако, тот, кто платит, имеет право затем требовать регрессной компенсации у второго супруга через суд.

  • Если супруг не оформлен в договоре и не собственник — банк не вправе требовать погашения кредита с лица, которое не указано в кредитном договоре, но в семейном споре второй супруг может требовать компенсацию за свои платежи или долю в имуществе, если сможет доказать участие общими средствами.

План действий для оставшегося супруга

  • Запросить в банке информацию о долге.

  • Сохранить все доказательства платежей.

  • Обратиться в банк за изменением условий (реструктуризация, каникулы).

  • Подать в суд иск о разделе имущества и взыскании компенсации.

  • Рассмотреть вариант продажи квартиры для погашения кредита.

Если у Вас остались вопросы, юристы по семейным делам РОКА«Советник», ответят на них.

Читайте и подписывайтесь на блог семейных юристов — Telegram-канал Не_Развод / Адвокаты по семейным делам

Юристы практики корпоративных споров коллегии специализируется на:

  • Разрешение семейных споров

  • Составление брачных договоров.

  • Раздел имущества, в том числе долгов, прав требования, долей в уставных капиталах юридических лиц, недвижимого и движимого имущества.

  • Взыскание алиментов.

  • Определения порядка общения и места проживания детей.

  • Оспаривание отцовства (материнства), установление отцовства.

Комплексные решения и правовое управление рисками

Ключевые направления практик коллегии рекомендованы профильными юридическими рейтингами «Право-300», ИД «Коммерсантъ», «Российская газета»

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Реклама: ООО Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН 6164267188, erid: 2W5zFH7nsGk

Информации об авторе

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Адвокаты для жизни и бизнеса, рекомендованы юридическими рейтингами Право-300 и Коммерсантъ.

2 450 подписчиков73 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки