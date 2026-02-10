Раздел ипотечной квартиры: кто платит, если супруг уехал или умер
Правовые основания, действующие в данной ситуации:
Во‑первых, имущество, приобретенное в браке, обычно считается совместной собственностью супругов (ст. 34 СК).
Во‑вторых, при смерти заемщика наследники принимают не только имущество, но и связанные с ним обязательства (ст. 1110, 1112, п. 1 ст. 1152, ст. 1175 ГК).
Банк имеет право требовать исполнения кредита в порядке, установленном договором: от лиц, указанных в кредитном договоре (заемщик, созаемщики, поручители).
Вопрос раздела ипотечной квартиры является сложным, в связи с этим сегодня рассмотрим один из возможных сценариев.
Ситуация: супруг уехал / фактически прекратил осуществлять платежи
Важно установить в первую очередь следующие обстоятельства:
Кто указан в кредитном договоре: заемщик, созаемщик или только поручитель?
На кого оформлена собственность (ЕГРН)?
Какими средствами и кем реально вносились платежи (выписки, переводы, чеки).
Важно, является ли второй супруг созаемщиком:
Если супруг — созаемщик, то банк вправе требовать долг с любого из созаемщиков в полном объеме (солидарная ответственность). Однако, тот, кто платит, имеет право затем требовать регрессной компенсации у второго супруга через суд.
Если супруг не оформлен в договоре и не собственник — банк не вправе требовать погашения кредита с лица, которое не указано в кредитном договоре, но в семейном споре второй супруг может требовать компенсацию за свои платежи или долю в имуществе, если сможет доказать участие общими средствами.
План действий для оставшегося супруга
Запросить в банке информацию о долге.
Сохранить все доказательства платежей.
Обратиться в банк за изменением условий (реструктуризация, каникулы).
Подать в суд иск о разделе имущества и взыскании компенсации.
Рассмотреть вариант продажи квартиры для погашения кредита.
