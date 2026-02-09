Наследство и кредиторы: как защитить свои права

Отсутствие официального свидетельства о праве на наследство у нотариуса не защищает от требований кредиторов, если вы наследство фактически приняли. Комментирует Анна Харченко, юрист РОКА«Советник».

Вы приняли наследство, если вы:

Жили в одной квартире с умершим на день его смерти.

Оплатили его долги по ЖКХ.

Забрали «на память» его часы/технику.

Занимались ремонтом его квартиры.

Пользовались его автомобилем.

Конкретно установленного закрытого перечня действий закон не содержит. Доказывать фактическое принятие должен кредитор.

Все это — фактическое принятие наследства по ст. 1153 ГК. Даже если вы не подали заявление нотариусу.

А теперь цитата, из-за которой кредиторы могут выиграть дело в суде о взыскании долгов против «непринявших» наследников:

П. 36 постановления Пленума ВС № 9 от 29.05.2012: «Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, нужно понимать... иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. Речь идет, например, о вселении наследника в принадлежавшее наследодателю жилье или проживание в нем на день открытия наследства...».

Это не просто теория!

Что делать, если есть сомнения

Если есть имущество, а долги возможно большей стоимостью — идите к нотариусу и пишите отказ от наследства в течение шести месяцев. Это стоп-сигнал для всех кредиторов.

Если срок пропущен — можно попробовать через суд доказать, что вы не принимали наследство, но это сложнее.

Можно понадеяться на «проигнорирую — и все пройдет», но мы сейчас живем не простое время и долги прощают кредиторы не охотно.

Выбирайте осознанно. Проконсультируйтесь с юристом своевременно, это может спасти ваши деньги и нервы.

