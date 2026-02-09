8166 КПК ОСНО моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Наследство и кредиторы: как защитить свои права

Отсутствие официального свидетельства о праве на наследство у нотариуса не защищает от требований кредиторов, если вы наследство фактически приняли. Комментирует Анна Харченко, юрист РОКА«Советник».
Наследство и кредиторы: как защитить свои права
Иллюстрация: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Вы приняли наследство, если вы:

  • Жили в одной квартире с умершим на день его смерти.

  • Оплатили его долги по ЖКХ.

  • Забрали «на память» его часы/технику.

  • Занимались ремонтом его квартиры.

  • Пользовались его автомобилем.

Конкретно установленного закрытого перечня действий закон не содержит. Доказывать фактическое принятие должен кредитор.

Все этофактическое принятие наследства по ст. 1153 ГК. Даже если вы не подали заявление нотариусу.

А теперь цитата, из-за которой кредиторы могут выиграть дело в суде о взыскании долгов против «непринявших» наследников:

П. 36 постановления Пленума ВС № 9 от 29.05.2012: «Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, нужно понимать... иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. Речь идет, например, о вселении наследника в принадлежавшее наследодателю жилье или проживание в нем на день открытия наследства...».

Это не просто теория!

Что делать, если есть сомнения

Если есть имущество, а долги возможно большей стоимостью — идите к нотариусу и пишите отказ от наследства в течение шести месяцев. Это стоп-сигнал для всех кредиторов.

Если срок пропущен — можно попробовать через суд доказать, что вы не принимали наследство, но это сложнее.

Можно понадеяться на «проигнорирую — и все пройдет», но мы сейчас живем не простое время и долги прощают кредиторы не охотно.

Выбирайте осознанно. Проконсультируйтесь с юристом своевременно, это может спасти ваши деньги и нервы.

Если у вас остались вопросы, юристы РОКА«Советник», ответят на них. Читайте и подписывайтесь на Telegram-канал юриста Анны Харченко — блог о юридической грамотности: для вашей уверенности и безопасности.

Комплексные решения и правовое управление рисками

Ключевые направления практик коллегии рекомендованы профильными юридическими рейтингами «Право-300», ИД «Коммерсантъ», «Российская газета»

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Реклама: ООО Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН 6164267188, erid: 2W5zFH6JszQ

Информации об авторе

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Адвокаты для жизни и бизнеса, рекомендованы юридическими рейтингами Право-300 и Коммерсантъ.

2 449 подписчиков72 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум