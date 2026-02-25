Новые правила в гостиницах 2026

Новые правила предоставления гостиничных услуг вступают в силу с 1 марта 2026 года. Рассказываем об основных нововведениях, которые касаются потребителей туржилья (актуально для всех типов средств размещения: гостиницы, базы отдыха, кемпинги и т.д.).

С марта вступили в силу изменения в сфере предоставления гостиничных услуг. Если коротко, то гостиницы обязаны войти в специальный реестр для работы с агрегаторами, что должно обеспечить прозрачность рынка и защитить клиентов. Описание услуг должно включать площадь номеров, условия отмены брони, а договоры — подробности возврата предоплаты.

Обязательный перечень сведений, который должен быть доведен до туристов, включает:

сведения об исполнителе;

уникальный номер реестровой записи о средстве размещения;

сведения о категории номера и цене размещения, площади номера (отдельного места в многоместном номере), отдельного здания (части здания), строения, сооружения или площадки кемпинга;

перечень услуг средства размещения, входящих в цену размещения;

сведения о форме и порядке оплаты услуг средства размещения;

перечень и цену иных платных услуг, оказываемых исполнителем за отдельную плату, условия их приобретения и оплаты;

сведения об условиях и порядке бронирования, а также об условиях, порядке и сроках отмены бронирования;

предельный срок проживания в средстве размещения, если такой срок установлен исполнителем;

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и преимуществ, а также перечень льгот и преимуществ, предоставляемых при предоставлении услуг средства размещения;

сведения об иных платных услугах, оказываемых в средстве размещения третьими лицами;

сведения о времени заезда в средство размещения и времени выезда (расчетном часе) из средства размещения;

сведения о правилах проживания;

размер предоставляемой заказчику (потребителю) скидки от цены размещения.

Теперь гостиницы не могут удерживать деньги при раннем отказе от бронирования.

Потребитель может уведомить об отмене бронировании до дня заезда при этом гостиница обязана возвратить плату за услуги размещения в полном объеме.

В случае несвоевременного уведомления гостиница взимает плату за проживание не более чем за сутки, остальную сумму обязана вернуть.

прекращает действовать негарантированное бронирование (вид бронирования, при котором гостиница ожидает потребителя до определенного часа в день заезда, после чего договор прекращается);

Гостиница обязана предусматривать ожидание потребителей не менее 24 часов с момента запланированного заезда. В случае, если турист приезжает после предусмотренного договором часа , но в пределах суток, гостиница обязана предоставить номер.

Обязательный перечень услуг, который гостиница обязана обеспечить по просьбе потребителя без дополнительной платы, включает:

вызов скорой помощи;

доступ и возможность пользования аптечкой для оказания первой помощи;

доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю;

побудка к определенному времени;

пользование тонометром.

