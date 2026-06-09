Заселение в гостиницы через МАХ станет обязательным: новые правила

Что меняется для детей

Дети до 14 лет — заселение на основании свидетельства о рождении либо сведений из него, переданных через МАХ, плюс документы законных представителей.

Дети с 14 лет — заселение на основании паспорта либо сведений из паспорта через МАХ. При отсутствии рядом родителей — обязательно согласие.

Одновременно уточнено, что идентификация через Единую биометрическую систему или приложение «Госуслуги» также допускается (как альтернатива или дополнение).