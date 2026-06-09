Заселение в гостиницы через МАХ станет обязательным: новые правила

Правительство РФ приняло Постановление № 674 от 2 июня 2026 года, которое вносит поправки в Правила предоставления гостиничных услуг (утв. Постановлением № 1912 от 27 ноября 2025 г.).
Суть нововведений
Ранее заселение гражданина РФ и его несовершеннолетнего ребенка через мессенджер МАХ было возможностью, одним из вариантов. После вступления в силу поправок эта опция станет обязательной для всех постояльцев — граждан РФ.
Иными словами: бумажный паспорт при заселении гражданина РФ перестает быть самостоятельным основанием для заселения, если гость может предоставить сведения через МАХ.
Исполнитель (гостиница) обязан использовать именно этот способ идентификации, когда гость — гражданин РФ (в том числе заселяющийся с детьми).
Что меняется для детей
Дети до 14 лет — заселение на основании свидетельства о рождении либо сведений из него, переданных через МАХ, плюс документы законных представителей.
Дети с 14 лет — заселение на основании паспорта либо сведений из паспорта через МАХ. При отсутствии рядом родителей — обязательно согласие.
Одновременно уточнено, что идентификация через Единую биометрическую систему или приложение «Госуслуги» также допускается (как альтернатива или дополнение).
Сроки введения обязанности (поэтапно)
Для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров обязательность применения МАХ наступает с 1 сентября 2026 года.
Для средств размещения с номерным фондом не более 50 номеров — с 1 сентября 2028 года.
Разница в два года — разумный шаг: у малых отелей больше времени на техническую и организационную подготовку.
Что это значит для владельцев отелей
Техническая готовность — необходимо обеспечить работу с мессенджером МАХ на ресепшене, обучить персонал.
Процедуры заселения — пересмотреть внутренние регламенты: теперь отказ гостя-гражданина РФ от идентификации через МАХ при наличии технической возможности может быть основанием для отказа в заселении.
Информирование гостей — стоит заранее предупреждать о новом порядке (на сайте, при бронировании, в лобби).
Иностранные граждане — под действие этой нормы не подпадают, для них сохраняется прежний порядок (документы).
Что это значит для гостей?
Россиянам, планирующим путешествия по стране, желательно:
Установить и настроить мессенджер МАХ заранее.
Иметь при себе бумажные документы (на переходный период).
Текст изменений (кратко)
Изменения вносятся в пункты 19, 20, 21 Правил:
П. 19 — закрепляется обязательность использования МАХ гражданами РФ.
П. 20-21 — унифицируются правила для несовершеннолетних с учетом МАХ.
Резюме
Государство последовательно переводит идентификацию в гостиницах в цифровой канал. Мессенджер МАХ перестает быть опцией и становится стандартом гостиничного бизнеса. Будьте готовы. Следите за вступлением документа в силу.
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Комментарии8
ничего хорошего((( принудиловка раздражает. Интересно, как будет работать вся эта котовасия при отсутствии интернета? Буде с интересом ждать осенних статей на эту тему
Неудачный заголовок, создающий впечатление, что МАХ станет обязательным для клиентов, а на самом деле предполагается ввести ещё один способ верификации.
чего-то не понял.... То есть просто человек без смартфона и без мхов заселиться в гостиницу не сможет??