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Законопроекты
Заселение в гостиницы через МАХ станет обязательным: новые правила

Заселение в гостиницы через МАХ станет обязательным: новые правила

Мессенджер МАХ перестает быть опцией и становится стандартом гостиничного бизнеса. Важные изменения для гостиничного бизнеса: заселиться в отель теперь можно по Цифровому ID. Правительство РФ приняло Постановление, которое вносит поправки в правила предоставления гостиничных услуг. Рассказываем суть нововведений.

Правительство РФ приняло Постановление № 674 от 2 июня 2026 года, которое вносит поправки в Правила предоставления гостиничных услуг (утв. Постановлением № 1912 от 27 ноября 2025 г.).

Суть нововведений

Ранее заселение гражданина РФ и его несовершеннолетнего ребенка через мессенджер МАХ было возможностью, одним из вариантов. После вступления в силу поправок эта опция станет обязательной для всех постояльцев — граждан РФ.

  • Иными словами: бумажный паспорт при заселении гражданина РФ перестает быть самостоятельным основанием для заселения, если гость может предоставить сведения через МАХ.

  • Исполнитель (гостиница) обязан использовать именно этот способ идентификации, когда гость — гражданин РФ (в том числе заселяющийся с детьми).

Что меняется для детей

Дети до 14 лет — заселение на основании свидетельства о рождении либо сведений из него, переданных через МАХ, плюс документы законных представителей.

Дети с 14 лет — заселение на основании паспорта либо сведений из паспорта через МАХ. При отсутствии рядом родителей — обязательно согласие.

Одновременно уточнено, что идентификация через Единую биометрическую систему или приложение «Госуслуги» также допускается (как альтернатива или дополнение).

Сроки введения обязанности (поэтапно)

Для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров обязательность применения МАХ наступает с 1 сентября 2026 года.

Для средств размещения с номерным фондом не более 50 номеров — с 1 сентября 2028 года.

Разница в два года — разумный шаг: у малых отелей больше времени на техническую и организационную подготовку.

Что это значит для владельцев отелей

  1. Техническая готовность — необходимо обеспечить работу с мессенджером МАХ на ресепшене, обучить персонал.

  2. Процедуры заселения — пересмотреть внутренние регламенты: теперь отказ гостя-гражданина РФ от идентификации через МАХ при наличии технической возможности может быть основанием для отказа в заселении.

  3. Информирование гостей — стоит заранее предупреждать о новом порядке (на сайте, при бронировании, в лобби).

  4. Иностранные граждане — под действие этой нормы не подпадают, для них сохраняется прежний порядок (документы).

Что это значит для гостей?

Россиянам, планирующим путешествия по стране, желательно:

  • Установить и настроить мессенджер МАХ заранее.

  • Иметь при себе бумажные документы (на переходный период).

Текст изменений (кратко)

Изменения вносятся в пункты 19, 20, 21 Правил:

П. 19 — закрепляется обязательность использования МАХ гражданами РФ.

П. 20-21 — унифицируются правила для несовершеннолетних с учетом МАХ.

Резюме

Государство последовательно переводит идентификацию в гостиницах в цифровой канал. Мессенджер МАХ перестает быть опцией и становится стандартом гостиничного бизнеса. Будьте готовы. Следите за вступлением документа в силу.

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Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

Адвокаты для жизни и бизнеса, рекомендованы юридическими рейтингами Право-300 и Коммерсантъ.

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Комментарии

8
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    ничего хорошего((( принудиловка раздражает. Интересно, как будет работать вся эта котовасия при отсутствии интернета? Буде с интересом ждать осенних статей на эту тему

    Заселение в гостиницы через МАХ станет обязательным: новые правила

    с номерным фондом более 50 номеров обязательность применения МАХ наступает с 1 сентября 2026 года

  • L
    LIrina-1973

    Заселение в гостиницы через МАХ станет обязательным: новые правила

    Неудачный заголовок, создающий впечатление, что МАХ станет обязательным для клиентов, а на самом деле предполагается ввести ещё один способ верификации.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    чего-то не понял.... То есть просто человек без смартфона и без мхов заселиться в гостиницу не сможет??

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