Как оплатить Spotify из России в 2025 году: рабочие способы и лайфхаки

Как оплатить Spotify из России: рабочие методы

Хотя сервис официально ушел из страны, а покупать подписку с российских карт невозможно, т.к. все крупные банки отключены от SWIFT, мы нашли несколько рабочих способов, как оплатить Spotify в 2025 в России, чтобы слушать музыку без ограничений и надоедливой рекламы, которая есть в бесплатной версии.

Сторонние сервисы для оплаты

После 2022 года появилось множество сервисов для покупки подписок. Их общее преимущество — удобство, потому что пользователь получает готовое решение проблемы. Вы просто даете доступ к аккаунту и менеджер самостоятельно оплачивает подписку со своей карты.

Отметим, что это безопасное решение проблемы «как купить подписку Спотифай в России в 2025». После оплаты тарифа вы можете изменить пароль. При этом в личном кабинете музыкального сервиса не отображается какая-то важная информация, кроме электронной почты.

Единственный нюанс — риск столкнуться с недобросовестным продавцом подписок. Существуют фейковые компании, которые собирают деньги с клиентов, и исчезают. Чтобы вы не столкнулись со скамом, мы изучили и протестировали разные сервисы.

Один из проверенных способов, как купить Спотифай в России, — @SpotifyPremiumRus_bot. Его преимущество — приемлемая цена подписки. Premium на месяц продается всего за 490 рублей, а на год — за 2990.

Кратко рассмотрим по шагам, как купить подписку Спотифай в России:

1. Откройте чат с Telegram-ботом @SpotifyPremiumRus_bot.

2. Нажмите на кнопку «Выбрать подписку».

3. Оплатите по ссылке. Если возникнут вопросы, как оплатить Spotify, то можно связаться с техподдержкой.

4. Дождитесь ответа менеджера. С вами свяжется специалист по оплате. Передайте ему данные от учетной записи. Если еще нет аккаунта, то он поможет зарегистрироваться по email.

Еще одно преимущество этого способа — высокая скорость. Вы сможете купить подписку Спотифай за 10–15 минут.

Подведем итоги об этом способе оплаты. Он доступен без каких-либо сложностей. Вы сможете Spotify подписку купить в России буквально в пару кликов с карты отечественного банка. Не придется самостоятельно искать лазейки и тратить много времени на оплату. Поэтому мы рекомендуем пользоваться именно этим способом.

Из минусов отметим только переплату. Сервисы берут комиссию за свои услуги. Вы можете самостоятельно покупать подписки дешевле, но придется заморачиваться с оформлением карт, конвертацией валют и т.п. Поэтому небольшая переплата не критична.