Как скачать Spotify в России в 2025 году — простая инструкция для iPhone, Android и ПК

Почему Spotify не работает в России
Spotify официально приостановил работу в России еще в 2022 году. Приложение удалено из App Store и Google Play, а на сайте не получается даже создать новый аккаунт. Но сервис при этом продолжает работать в других странах, и его библиотека по-прежнему одна из лучших на рынке.
Если вы хотите слушать любимую музыку, подкасты и авторские подборки — выход есть. Ниже рассказываем, как скачать Spotify в России на разных устройствах: iPhone, Android и ПК. А заодно — как пользоваться приложением в 2025 году без танцев с бубном.
Как скачать Spotify на iPhone в России
Сложность с установкой Spotify на айфон — в том, что в российском App Store его попросту нет. Но решить это можно буквально за пару шагов.
Способ 1. Создание нового Apple ID в другой стране
Выйдите из текущего Apple ID. Перейдите в Настройки > [ваше имя] > Выйти.
Создайте новый Apple ID. На сайте appleid.apple.com укажите страну США, Турция, Казахстан или любую другую, где Spotify доступен.
Войдите в App Store с новым Apple ID.
Найдите и скачайте Spotify. После установки можно вернуться в старую учетку — Spotify уже останется.
👉 Этот способ не влияет на ваши подписки и покупки в российском аккаунте. Просто временный вход для установки нужного приложения.
Если не хотите создавать новый Apple ID, есть альтернатива:
Установите расширение для смены IP адреса.
Включите любой регион, кроме РФ.
Зайдите в App Store и попробуйте сменить регион учетной записи.
После этого Spotify может появиться в поиске.
Но чаще всего быстрее и надежнее — завести отдельную зарубежную учетку, как в первом способе.
Как на iPhone скачать Spotify в России, если не хочется менять аккаунт
Можно воспользоваться прямой ссылкой на установочный файл через сторонние сервисы, но это не рекомендовано: такие решения часто нарушают безопасность, могут не пройти проверку Apple и быть удалены. Лучше использовать официальный App Store другой страны.
Spotify Russia
Твой личный бот и помощник в мире Spotify!
Как скачать Spotify на Android в России
Тут все проще, чем на iPhone. Google Play тоже скрыл Spotify для России, но решить это можно за пару минут.
Способ 1. Скачивание APK-файла
Найдите последнюю стабильную версию Spotify.
Скачайте файл и разрешите установку из неизвестных источников.
Установите и откройте приложение.
Важно: скачивайте только с проверенных источников. Никогда не устанавливайте APK из случайных телеграм-каналов или сомнительных сайтов.
Способ 2. Установка через Google Play с помощью смены IP адреса
Подключитесь к серверу в другой стране (например, Турция или Казахстан).
Очистите данные приложения Google Play.
Перезапустите магазин — Spotify снова появится.
Как скачать Spotify на ПК в России
Если вы хотите установить Spotify на Windows или Mac — все вообще просто.
Зайдите на сайт: spotify.com.
Проверьте ваш IP адрес (должен быть не РФ).
Скачайте установочный файл.
Установите и войдите в аккаунт.
Скачал Spotify? Отлично. Но самое интересное начинается с Premium-подпиской:
никакой рекламы между треками;
неограниченное скачивание треков для офлайн-прослушивания;
пропуск песен без ограничений;
максимальное качество звука.
🎧 А подключить Premium в России можно прямо сейчас — через надежного Telegram-бота: @SpotifyPremiumRus_bot
Заключение
Spotify все еще доступен. Главное — знать, как скачать и установить его правильно.
На iPhone, Android и ПК вы можете слушать любимую музыку уже сегодня. А если хотите максимум комфорта — подключите Premium через нашего бота и забудьте про рекламу и лимиты.
Spotify Russia
Твой личный бот и помощник в мире Spotify!
Реклама: ИП Гультяев Игорь Борисович, ИНН 780409925372, erid: 2W5zFJ2m9di
Начать дискуссию