Как скачать Spotify в России в 2025 году — простая инструкция для iPhone, Android и ПК

Почему Spotify не работает в России

Spotify официально приостановил работу в России еще в 2022 году. Приложение удалено из App Store и Google Play, а на сайте не получается даже создать новый аккаунт. Но сервис при этом продолжает работать в других странах, и его библиотека по-прежнему одна из лучших на рынке.

Если вы хотите слушать любимую музыку, подкасты и авторские подборки — выход есть. Ниже рассказываем, как скачать Spotify в России на разных устройствах: iPhone, Android и ПК. А заодно — как пользоваться приложением в 2025 году без танцев с бубном.