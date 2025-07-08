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Как скачать Spotify в России в 2025 году — простая инструкция для iPhone, Android и ПК

Как скачать Spotify в России в 2025 году — простая инструкция для iPhone, Android и ПК

Spotify все еще не доступен в России для оплаты с российских карт из-за санкций. Но вы можете установить его на любое устройство и слушать музыку без ограничений. В этом гиде — простые и рабочие способы, как скачать Spotify на айфон, андроид и компьютер в 2025 году.

Почему Spotify не работает в России

Как скачать Spotify в России в 2025 году — простая инструкция для iPhone, Android и ПК

Spotify официально приостановил работу в России еще в 2022 году. Приложение удалено из App Store и Google Play, а на сайте не получается даже создать новый аккаунт. Но сервис при этом продолжает работать в других странах, и его библиотека по-прежнему одна из лучших на рынке.

Если вы хотите слушать любимую музыку, подкасты и авторские подборки — выход есть. Ниже рассказываем, как скачать Spotify в России на разных устройствах: iPhone, Android и ПК. А заодно — как пользоваться приложением в 2025 году без танцев с бубном.

Как скачать Spotify на iPhone в России

Сложность с установкой Spotify на айфон — в том, что в российском App Store его попросту нет. Но решить это можно буквально за пару шагов.

Способ 1. Создание нового Apple ID в другой стране

  1. Выйдите из текущего Apple ID. Перейдите в Настройки > [ваше имя] > Выйти.

  2. Создайте новый Apple ID. На сайте appleid.apple.com укажите страну США, Турция, Казахстан или любую другую, где Spotify доступен.

  3. Войдите в App Store с новым Apple ID.

  4. Найдите и скачайте Spotify. После установки можно вернуться в старую учетку — Spotify уже останется.

👉 Этот способ не влияет на ваши подписки и покупки в российском аккаунте. Просто временный вход для установки нужного приложения.

Способ 2. Установка через смену региона

Если не хотите создавать новый Apple ID, есть альтернатива:

  1. Установите расширение для смены IP адреса.

  2. Включите любой регион, кроме РФ.

  3. Зайдите в App Store и попробуйте сменить регион учетной записи.

  4. После этого Spotify может появиться в поиске.

Но чаще всего быстрее и надежнее — завести отдельную зарубежную учетку, как в первом способе.

Как на iPhone скачать Spotify в России, если не хочется менять аккаунт

Как скачать Spotify в России в 2025 году — простая инструкция для iPhone, Android и ПК

Можно воспользоваться прямой ссылкой на установочный файл через сторонние сервисы, но это не рекомендовано: такие решения часто нарушают безопасность, могут не пройти проверку Apple и быть удалены. Лучше использовать официальный App Store другой страны.

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Как скачать Spotify на Android в России

Тут все проще, чем на iPhone. Google Play тоже скрыл Spotify для России, но решить это можно за пару минут.

Способ 1. Скачивание APK-файла

  1. Найдите последнюю стабильную версию Spotify.

  2. Скачайте файл и разрешите установку из неизвестных источников.

  3. Установите и откройте приложение.

Важно: скачивайте только с проверенных источников. Никогда не устанавливайте APK из случайных телеграм-каналов или сомнительных сайтов.

Способ 2. Установка через Google Play с помощью смены IP адреса

  1. Подключитесь к серверу в другой стране (например, Турция или Казахстан).

  2. Очистите данные приложения Google Play.

  3. Перезапустите магазин — Spotify снова появится.

Как скачать Spotify на ПК в России

Если вы хотите установить Spotify на Windows или Mac — все вообще просто.

Как скачать Spotify в России в 2025 году — простая инструкция для iPhone, Android и ПК

  1. Зайдите на сайт: spotify.com.

  2. Проверьте ваш IP адрес (должен быть не РФ).

  3. Скачайте установочный файл.

  4. Установите и войдите в аккаунт.

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Заключение

Spotify все еще доступен. Главное — знать, как скачать и установить его правильно.

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Настройка премиум подписки Spotify - @SpotifyPremiumRus_bot

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