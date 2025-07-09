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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как пользоваться Spotify в России в 2025 году: полное руководство для новичков

Только что установили приложение и создали аккаунт, но не знаете, что дальше? Это дружелюбное, но подробное руководство объяснит, как пользоваться Спотифай в России в 2025 году — от первых настроек до полезных лайфхаков. Все просто и без лишней «техномагии».