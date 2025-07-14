Как слушать Spotify в России без ограничений в 2025 году: что делать, если приложение не работает

1. Почему Spotify иногда «падает» в России

Spotify официально ушел с российского рынка, поэтому сервис время от времени меняет фильтры по локациям. Итог — приложение может:

не загружать главную страницу;

выбрасывать «Something went wrong»;

ограничивать доступ к плейлистам.

Обычно это решается простыми действиями — ниже по порядку.