Кредитная линия vs овердрафт: что выбрать для закрытия кассовых разрывов и краткосрочных нужд

Выбор наиболее эффективного — непростая задача. Попробуем ответить на вопрос, что лучше: овердрафт или кредитная линия, в чем состоит разница между ними и когда имеет смысл пользоваться каждым из банковских продуктов.
Кратко об объемах кредитования МСП в России
Эффективное и разнообразное кредитование — обязательное условие успешного развития малого и среднего бизнеса. В последние годы отечественный банковский рынок демонстрирует стабильность и надежность. Несмотря на масштабные антироссийские санкции. Достаточно привести несколько статистических данных (источник):
общий объем кредитования МСП по итогам 2025 года составил 14,53 трлн. рублей;
текущая задолженность перед банками субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2026 года равняется 14,8 трлн. рублей;
сумма просроченной задолженности на 01.01.2026 — 587,8 млрд. рублей (или 4,0% от общего долга перед банками).
Чтобы понять значимость кредитования, имеет смысл рассчитать усредненную долговую нагрузку на бизнес. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года составляло 6,83 миллиона (источник). То есть на каждое ООО и ИП приходится долг по кредитам перед банками в размере почти 2,156 млн. рублей. Что является достаточно внушительной суммой, если учесть, что речь идет именно о малом и среднем бизнесе. Тем более — кредиты имеют далеко не все, поэтому фактическая нагрузка на заемщиков еще серьезнее.
Отдельно нужно отметить, что доля МСП в общем объеме кредитования бизнеса в России составляет 17%. То есть на крупные организации, численность которых на несколько порядков меньше, приходится оставшиеся 83% (или 70,2 трлн. рублей — источник). То есть большой бизнеса также имеет высокую долговую нагрузку, что делает рассмотрение темы еще актуальнее.
Поэтому стоит сделать первый промежуточный вывод. С учетом сказанного становится понятным, почему крайне важно внимательно подходить к выбору подходящего инструмента кредитования. Только такой подход позволит полнее использовать его преимущества и свести к минимуму неизбежно присутствующие в любом банковском продукте недостатки.
Кассовый разрыв — что это такое и чем опасен
Перед тем как перейти к ответу на вопрос, что выгоднее для малого бизнеса в части краткосрочного финансирования — овердрафт или кредитная линия — стоит немного подробнее остановиться на теме кассового разрыва. Термин означает нехватку оборотных средств на текущие нужды предприятия. При этом речь не идет о неплатежеспособности бизнеса, долги которого обычно меньше, чем обязательства перед ним.
Кассовым разрывом принято называть именно краткосрочный недостаток финансовых ресурсов. Его причиной выступают ошибки в планировании расходов и доходов. В результате предприятие не в состоянии самостоятельно покрыть текущие затраты: на зарплату, аренду офисов и складов, расчеты с поставщиками, на налоги и сборы.
Главной опасностью кассовых разрывов становится риск нарастания финансовых проблем:
если не выплатить зарплату, снижается производительность труда, увеличивается отток кадров и усложняется поиск новых сотрудников;
если не заплатить налоги и другие обязательные сборы, начисляются пени и штрафы (то есть появляются непредвиденные дополнительные расходы и падает рентабельность), а также возникает риск блокировки счетов со множеством малоприятных последствий;
если вовремя не рассчитаться с поставщиками, из-за отсутствия сырья может остановиться производство.
Даже одна из перечисленных ситуаций способна сильно навредить ИП или ООО. При одновременном возникновении двух или трех (на самом деле их возможное количество намного больше) существует ненулевая вероятность полной остановки работы предприятия. Именно поэтому намного правильнее и надежнее своевременно воспользоваться подходящей услугой банка в формате овердрафта или кредитной линии. Сравнительно небольшие дополнительные расходы в виде процентов заметно ниже финансовых убытков при усугублении ситуации с нехваткой оборотных средств.
Что такое овердрафт
Термин «овердрафт» произошел от английского слова overdraft, означающего «перерасход». Сегодня так называют услугу краткосрочного кредитования, когда банк дает клиенту возможность расходовать больше средств, чем имеется на расчетном счете. Для лучшего понимания можно сравнить овердрафт с популярными банковскими картами с кредитным лимитом. Который устанавливается в зависимости от оборотов потенциального заемщика. Обычно речь идет о 30–50% от поступлений за месяц. Нередко банки идут на регулярный пересмотр лимита для большей гибкости предоставляемой услуги.
«Овердрафт — это вид кредита, который позволяет клиенту банка тратить денег больше, чем есть на его счете. То есть клиент просто уходит в минус на своем расчетном счете за счет заемных средств, которые предоставляет банк» — Алексей Родин, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» (источник).
Важной особенностью овердрафта для бизнеса становится необходимость регулярного погашения текущего долга. Чаще всего — ежемесячно, нередко — каждые две недели, иногда — каждые два месяца. Оборотной стороной этого недостатка становится возможность брать овердрафт на постоянной основе без необходимости оформлять его каждый раз по новой. То есть схема взаимодействия банка и заемщика предельно проста:
Клиент оформляет овердрафт (обычно — на год или полгода).
Далее он берет заемные средства для ликвидации кассового разрыва.
Затем до истечения указанного в договоре с банком срока текущий долг закрывается (если он не погашен, деньги списываются автоматически, при их отсутствии начисляются штрафные санкции).
После чего заемщик получает возможность снова получить деньги в пределах лимита без оформления нового кредита.
Выгодность и удобство овердрафта очевидны. Тем более — проценты платятся только за реальное время использования заемных средств банка (одновременно с внесением суммы долга или по итогам отчетного периода). Главным достоинством банковской услуги становится минимизация документооборота и оперативность получения необходимых денежных средств. Основным недостатком выступает небольшой лимит финансирования, который к тому же может пересматриваться в зависимости от оборотов по расчетному счету.
Оформить кредит для бизнеса можно на Сравни
Покажем самые выгодные предложения ведущих банков страны для подбора оптимальных условий финансирования
Что такое кредитная линия
Под кредитной линией понимается банковская услуга (преимущественно долгосрочная), которая позволяет заемщику получать выделенные кредитором заемные средства частями. При этом проценты платятся только за реально полученные деньги.
Кредитная линия для бизнеса является очень гибким инструментом финансирования, так как имеет сразу несколько разновидностей:
Возобновляемая. Больше всего напоминает овердрафт, так как позволяет брать деньги и возвращать их неограниченное количество раз (в пределах лимита и срока действия договора). То есть закрытие долга приводит к восстановлению лимита финансирования.
Невозобновляемая. В этом случае лимит кредитования после получения заемных средств уменьшается и не восстанавливается. Фактически речь идет об обычном кредите, разбитом на несколько частей.
Рамочная. Ключевым отличием от других кредитных линий становится целевое финансирование. Чаще всего — с поэтапной оплатой приобретения крупного и ценного актива, например, производственной линии или недвижимости. Часто применяется в инвестиционных проектах, например, при строительстве серьезных объектов.
Онкольная. Разновидность возобновляемой кредитной линии. В отличие от нее, позволяет восстанавливать лимит кредитования только частично.
Контокоррентная. Предусматривает использование единого расчетного счета для средств как самого предприятия, так и заемных. При поступлении денег они автоматически списываются при наличии долга (что очень напоминает одно из условий овердрафта).
Инвестиционная. Отличается длительным сроком действия договора с банком. Обычно является невозобновляемой и предусматривает поэтапное финансирование крупного проекта.
«Кредитная линия позволяет клиенту использовать денежные средства частями (траншами) по мере необходимости, а не получать всю сумму сразу. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, экономия на процентах, так как клиент оплачивает только ту сумму, которую он фактически использовал. Во-вторых, гибкость: транши можно получать неоднократно в пределах установленного лимита. В-третьих, удобство управления средствами: деньги доступны в любое время в рамках действия договора», — Игорь Волков, управляющий директор корпоративного бизнеса Совкомбанка (источник).
На практике наиболее часто применяются две первых разновидности кредитной линии (то есть возобновляемая и невозобновляемая). Что объясняется их простотой, удобством и наглядностью условий сотрудничества с банком.
Сходства овердрафта и кредитной линии
Сравнение двух банковских продуктов стоит начать с того, чем они похожи. Главным сходством овердрафта и кредитной линии (особенно возобновляемой полностью или частично) выступает возможность неоднократного получения заемных средств в пределах установленного лимита.
Причем без необходимости каждый раз оформлять новый кредит. При этом проценты в обоих случаях платятся только за фактическое время их использования. На этом сходства рассматриваемых инструментом кредитования заканчиваются и начинаются отличия.
Основные отличия между кредитной линией и овердрафтом
Ответ на вопрос, чем заключается разница между овердрафтом и кредитной линией, проще всего продемонстрировать в наглядном формате таблицы. Где приводится сравнение условий предоставления обоих банковских продуктов по ключевым критериям.
Критерий для сравнения
Овердрафт
Кредитная линия
Вид кредитования
краткосрочный
долгосрочный
Срок действия договора с банком
на год
от года до 10–15 лет
Лимит финансирования
небольшой
средний и крупный
Принцип расчета лимита
от ежемесячного оборота по счету (до 50%)
от залога и поручительства (до 80–90% от стоимости обеспечения)
Срок погашения долга
от 2 недель до 2 месяцев
без жестких ограничений, в зависимости от вида и условий кредитной линии
Обеспечение
не требуется
залог и/или поручительство
Необходимость формирования пакета документов для подачи в банк
нет (обычно достаточно заполнения заявки)
да (по стандартным банковским правилам)
Списание долга
автоматически (при наличии денежных средств на расчетном счете)
преимущественно — посредством перечисления денег на кредитный счет самим должником
Гибкость условий сотрудничества с банком
относительно низкая
относительно высокая
Необходимость перевода расчетов в банк-кредитор
да (в противном случае рассчитывать на крупный лимит и его постепенное увеличение не стоит)
нет (хотя некоторые банки ставят такое условие)
Процентная ставка
сравнительно высокая (за исключением акций банков по привлечению новых клиентов)
сравнительно низкая (за счет долгосрочности кредитования и предоставления клиентом обеспечения)
Сфера применения
ликвидация кассовых разрывов, покрытие непредвиденных расходов
плановое финансирование развития бизнеса и реализация проектов
Доступность банковской услуги
высокая
обычная (аналогична классическим кредитам)
Что легче получить
Важным отличием, заслуживающим отдельного рассмотрения, становится большая доступность овердрафта по сравнению с кредитной линией. Что вполне логично, так как его оформление не требует предоставления объемного пакета документов и — тем более — обеспечения финансовых обязательства заемщика. В подобном качестве выступают обороты клиента по расчетному счету. Еще одной причиной лояльного отношения к получателю овердрафта становится обычно небольшой лимит финансирования.
Применительно к кредитной линии действуют стандартные правила банка в отношении обычного кредита. То есть к заемщику предъявляется полный набор требований, включающий:
подачу полноценного комплекта документов (от учредительных и регистрационных до налоговой и финансовой отчетности);
стаж деятельности ИП и ООО;
беспроблемную кредитную историю (клиенты с плохой КИ практически не имеют шансов на одобрение сделки);
обязательную проверку платежеспособности и финансовой дисциплины;
нередко — разработку бизнес-плана или инвестиционного проекта;
предоставление обеспечения в виде залога (ценного и ликвидного) и/или поручительства (в том числе — со стороны владельцев и руководителя бизнеса).
Такой подход банков объясняется предельно просто. Практически всегда кредитная линия представляет собой долгосрочный банковский продукт с крупным лимитом финансирования. Логичным следствием таких условий обслуживания становятся повышенные риски кредитора, которые он страхует стандартным способом: тщательной проверкой клиента и получением обеспечения его финансовых обязательств.
Когда лучше использовать овердрафт
Овердрафт для бизнеса может стать очень эффективным и удобным инструментом при условии грамотного использования. Он отлично подходит для решения двух главных задач. Первая заключается в ликвидации коротких кассовых разрывов, например, при краткосрочной задержке оплаты со стороны покупателей сроком на полмесяца-месяц (или даже два). В подобной ситуации овердрафт позволяет финансировать текущую деятельность предприятия до поступления денежных средств от клиентов.
Второй не менее важной задачей становится закрытие непредвиденных расходов ИП или ООО, полностью избежать которых попросту нереально. Например, при начислении штрафных санкций за невыполнение условий договора с контрагентом или необходимости компенсировать допущенный брак. В этом случае овердрафт намного удобнее и выгоднее любых альтернативных вариантов финансирования, так как обеспечивает максимально быстрое поступление денег, что позволяет минимизировать дополнительные расходы.
В качестве примеров бизнеса, для которых овердрафт будет особенно эффективным, можно привести такие:
Розничная и оптовая торговля с большим количеством клиентов и поставщиков.
Сфера услуг.
Небольшие производственные предприятия.
Строительство и капитальный ремонт.
Онлайн-торговля (включая продажи на маркетплейсах).
Любой бизнес, арендующий офис и активно использующий услуги связи.
ИП и ООО с большой численностью наемного персонала.
Когда лучше использовать кредитную линию
Оформление кредитной линии предназначено для решения несколько иных задач, чем получение овердрафта. Прежде всего — с точки зрения сроков, так как в данном случае речь идет о долгосрочном финансировании.
Именно поэтому кредитная линия намного лучше подходит там, где возможно планирование оборотного капитала на длительное время. Например, для бизнеса, который участвует в государственных закупках, работает по договорам со сроком действия в несколько месяцев или даже лет, поставляет продукцию с сезонными перепадами спроса, занимается внешнеторговой деятельностью, совершает сделки с одним-двумя крупными контрагентами и т.д.
Еще одной актуальной сферой применения кредитной линии становится реализация долгосрочных проектов. Например, по развитию и модернизации бизнеса или строительству серьезных объектов. В этом случае появляется возможность увязать график финансирования с поэтапным получением заемных средств в рамках кредитной линии.
Сравнение по ставкам и комиссиям
Условия овердрафта и кредитной линии определяются каждым банком индивидуально. Ниже приводится сравнение по нескольким крупным банковским организациям, предлагающим оба продукта. Важно отметить, что указанные в таблице параметры услуг являются типовыми и могут быть скорректированы для конкретного потенциального клиента, тем более — постоянного или крупного.
Наименование банка
Условия банковского продукта
Овердрафт
Кредитная линия
лимит
срок
ставка
лимит
срок
ставка
Т-Банк
до 10 млн. руб.
1 месяц
индивидуально
до 15 млн. руб.
до 10 лет
от 1% до 4,49%
Альфа-Банк
до 20 млн. руб.
12 месяцев
от 16,5%
до 30 млн. руб.
до 1,5 лет
от 16,5%
АТБ
индивидуально
до 2 лет
от 17,4%
до 50 млн. руб.
до 3 лет
от 20,3%
Сбербанк
до 34 млн. руб.
до 3 лет
от 18%
до 200 млн. руб.
до 10 лет
от 18%
Авангард
от 150 тыс. руб.
3 года
от 13% до 19%
от 100 тыс. руб.
1 год
15%
В завершении стоит перечислить факторы, влияющие на ключевой параметр любого банковского продукта, то есть процентную ставку овердрафта и кредитной линии. Применительно к первому их относительно немного:
тарифная политика конкретного банка;
ежемесячный оборот по расчетному счету клиента;
активность и стаж сотрудничества с банком;
регулярность погашения текущей задолженности;
лимит кредитования.
Процентная ставка по кредитной линии зависит от большего количества факторов, к числу которых относятся:
тарифная политика конкретного банка;
платежеспособность заемщика;
его кредитная история;
активность и стаж сотрудничества с банком;
сумма и срок финансирования;
наличие, ликвидность и ценность обеспечения финансовых обязательств заемщика (залога и/или поручительства);
длительность работы бизнеса;
вид его коммерческой деятельности;
предоставление бизнес-плана и т.д.
Что лучше: кредитная линия или овердрафт
Единственно верного ответа на вопрос, вынесенный в подзаголовок статьи, попросту не существует. Дело в том, что обе банковских услуги могут стать очень полезными для бизнеса при правильном использовании. При этом необходимо понимать, что они предназначены для решения разных задач, то есть не только не должны противопоставляться, но даже могут удачно дополнять друг друга. Нередко ИП или ООО оформляют в банке и кредитную линию, и овердрафт для дальнейшего использования.
Особенности обоих банковских продуктов были рассмотрены, причем в сравнении, выше. Здесь же стоит остановиться на плюсах и минус каждого из них более детально.
Кредитная линия — плюсы и минусы
Главными достоинствами кредитной линии выступают:
гибкость условий обслуживания;
экономия времени на оформлении;
долгосрочный характер сотрудничества с банком;
начисление процентов на фактическое время пользования заемными средствами банка;
разумная процентная ставка;
крупный лимит;
разнообразие предложений банков.
К числу недостатков кредитной линии необходимо причислить такие:
необходимость подачи полного пакета документов;
длительный срок рассмотрения заявки;
полноценная проверка заемщика на платежеспособность и финансовую дисциплину;
частая потребность в разработке инвестиционного или бизнес-плана;
обязательное предоставление обеспечения в виде залога и/или поручительства.
Овердрафт — плюсы и минусы
Популярность овердрафта на сегодняшнем банковском рынке страны объясняется следующими преимуществами услуги:
простота и оперативность оформления;
доступность и удобство;
отсутствие проверок и необходимости предоставлять обеспечение;
автоматическое закрытие долга при наступлении срока погашения и зачислении средств на расчетный счет;
удобство;
разнообразие предложений банков.
Основными недостатками овердрафта выступают:
более высокая процентная ставка;
ограниченный лимит финансирования;
необходимость перевода расчетного счета в банк.
Как выбрать инструмент под свой бизнес
Выбор оптимального способа финансирования потребностей бизнеса базируется на нескольких критериях. Рассмотрим ключевые из них более внимательно:
Цель финансирования. Если речь идет о краткосрочном кредитовании на закрытие кассовых разрывов, лучше подходит овердрафт. Если расходы можно заранее спланировать и они растянуты по времени, стоит оформить кредитную линию.
Время работы бизнеса. Новому ИП или ООО рассчитывать на успешное получение кредитной линии не имеет смысла. При этом для овердрафта вполне достаточно отработать хотя бы 1 месяц (при условии открытия расчетного счета в потенциальном банке-кредиторе).
Масштабы бизнеса. Овердрафт является универсальным продуктом, который подходит для любого предприятия, независимо от объемов выручки. Кредитная линия работает эффективнее, если требуется решать более масштабные задачи.
Риски. Практически любые кредитные продукты неизбежно сопровождаются различными «подводными камнями». Главным риском становится ухудшение кредитной истории. Особенно быстро оно происходит, если несколько раз просрочить выплаты по овердрафту. Применительно к кредитной линии выше другие риски, например, формирования высокой долговой нагрузки или потеря платежеспособности.
В любом случае стоит доверить решение вопроса о подборе оптимального инструмента стороннего финансирования специалистам. Если их в штате ИП или ООО нет, имеет смысл проконсультироваться с кредитным брокером или финансовым аналитиком. Необходимость платить за консультацию с лихвой окупается эффективным использованием овердрафта или кредитной линии в будущем.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли совместить овердрафт и кредитную линию?
Да, один и тот же клиент банка (или даже разных банков) может одновременно пользоваться обеими услугами. Что вполне логично, так как каждая из них нацелена на решение определенных задач, причем слабо пересекающихся друг с другом.
Какие документы нужны для подключения?
Для подключения овердрафта в большинстве банков достаточно подать заявку (при наличии действующего расчетного счета). Оформление кредитной линии предусматривает более сложную процедуру, ничем не отличающуюся от получения обычного кредита. То есть от заемщика требуется предоставить полный и стандартный пакет документов (учредительных, регистрационных, бухгалтерских и т.д.)
Что дешевле для короткого и длинного периода?
Для краткосрочного финансирования дешевле и, что намного важнее, удобнее овердрафт. Если требуется долгосрочное кредитование (тем более — в крупном объеме), лучше подходит кредитная линия.
Какие риски есть при просрочке?
Просрочка при пользовании любого кредитного продукта оборачивается несколькими важными и негативными последствиями. Первое — дополнительные расходы в виде штрафов и пеней. Второе и нередко более неприятное — ухудшение кредитной истории, результатом которого становятся проблемы при дальнейшем взаимодействии с банками.
Выводы
1. Овердрафт и кредитная линия — удобные и эффективные банковские инструменты финансирования бизнеса.
2. Они предназначены для решения разных задач:
овердрафт лучше подходит для ликвидации краткосрочных кассовых разрывов и покрытия непредвиденных расходов;
кредитная линия выгоднее при реализации крупных проектов и покрытия расходов, которые можно заранее спланировать.
3. Главные особенности овердрафта: доступность, удобство, минимум формальностей и высокая эффективность решения краткосрочных проблем при менее выгодной процентной ставке и небольшой сумме финансирования.
4. Главные особенности кредитной линии: гибкость условий, крупный лимит и большой срок кредитования, выгодные процентные ставки при меньшей доступности и сложности оформления (вместе с обязательным предоставлением обеспечения).
5. Овердрафт эффективнее для мелкого и среднего бизнеса, имеющего много клиентов и поставщиков, тем более — с сезонным спросом.
6. Кредитная линия более универсальна и лучше подходит для решения долгосрочных задач, в том числе — по реализации крупных проектов.
