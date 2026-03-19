Кредитная линия vs овердрафт: что выбрать для закрытия кассовых разрывов и краткосрочных нужд

Кратко об объемах кредитования МСП в России

Эффективное и разнообразное кредитование — обязательное условие успешного развития малого и среднего бизнеса. В последние годы отечественный банковский рынок демонстрирует стабильность и надежность. Несмотря на масштабные антироссийские санкции. Достаточно привести несколько статистических данных (источник):

общий объем кредитования МСП по итогам 2025 года составил 14,53 трлн. рублей;

текущая задолженность перед банками субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2026 года равняется 14,8 трлн. рублей;

сумма просроченной задолженности на 01.01.2026 — 587,8 млрд. рублей (или 4,0% от общего долга перед банками).

Чтобы понять значимость кредитования, имеет смысл рассчитать усредненную долговую нагрузку на бизнес. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года составляло 6,83 миллиона (источник). То есть на каждое ООО и ИП приходится долг по кредитам перед банками в размере почти 2,156 млн. рублей. Что является достаточно внушительной суммой, если учесть, что речь идет именно о малом и среднем бизнесе. Тем более — кредиты имеют далеко не все, поэтому фактическая нагрузка на заемщиков еще серьезнее.

Отдельно нужно отметить, что доля МСП в общем объеме кредитования бизнеса в России составляет 17%. То есть на крупные организации, численность которых на несколько порядков меньше, приходится оставшиеся 83% (или 70,2 трлн. рублей — источник). То есть большой бизнеса также имеет высокую долговую нагрузку, что делает рассмотрение темы еще актуальнее.

Поэтому стоит сделать первый промежуточный вывод. С учетом сказанного становится понятным, почему крайне важно внимательно подходить к выбору подходящего инструмента кредитования. Только такой подход позволит полнее использовать его преимущества и свести к минимуму неизбежно присутствующие в любом банковском продукте недостатки.