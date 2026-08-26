Как выбрать курс МСФО: 10 критериев для бухгалтера

Курсы МСФО бывают очень разными: от коротких вводных вебинаров до подготовки к международной квалификации ACCA DipIFR. Как понять, какая программа нужна именно вам и на что обратить внимание при выборе обучения? Разбираемся вместе с практикующим бухгалтером.
Если коротко: хороший курс МСФО должен соответствовать вашему текущему уровню, давать не только теорию, но и практику применения стандартов, объяснять профессиональное суждение и показывать, как формируется отчётность на практике. Для бухгалтера, который работает с российским учётом, особенно полезны темы трансформации РСБУ в МСФО, консолидации и работы с расчётными моделями.
Если же цель − международная квалификация, стоит отдельно сравнить базовый курс МСФО и подготовку к ACCA DipIFR. Это разные по задачам и нагрузке форматы обучения.
Зачем бухгалтеру изучать МСФО
МСФО нужны не только специалистам международных компаний. Обязанность составлять консолидированную финансовую отчётность по МСФО установлена российским законодательством для определённых категорий организаций. Кроме того, отчётность по МСФО может потребоваться группе компаний, инвесторам, банкам, иностранным партнёрам и другим пользователям финансовой информации.
Знание МСФО особенно полезно, если бухгалтер:
работает в группе компаний;
участвует в подготовке консолидированной отчётности;
занимается трансформацией отчётности из РСБУ;
работает в аудите;
взаимодействует с иностранными инвесторами или головной компанией;
планирует переход в международную финансовую функцию;
хочет получить профессиональную квалификацию ACCA.
Есть и ещё одна причина изучать МСФО: новые российские ФСБУ во многих случаях используют подходы, близкие к международным стандартам. Например, ФСБУ 6/2020 связан с подходами IAS 16, а ФСБУ 25/2018 − с IFRS 16. При этом ФСБУ и МСФО не являются идентичными системами, поэтому знание международных стандартов не заменяет изучение российских правил.
РСБУ и МСФО: почему бухгалтеру приходится менять подход
Одна из главных сложностей при переходе от РСБУ к МСФО − не количество новых аббревиатур, а необходимость по-другому анализировать хозяйственные операции.
В МСФО большую роль играет профессиональное суждение. Стандарты устанавливают принципы и критерии, а специалисту в конкретной ситуации необходимо определить, как их применить.
Например, при учёте аренды, выручки, финансовых инструментов или обесценения важно не просто найти подходящую проводку, а понять экономическую суть операции, определить необходимые оценки и обосновать выбранный вариант учёта.
Поэтому хороший курс МСФО должен учить не только отвечать на вопрос «как провести операцию», но и объяснять:
почему применяется именно такой способ учёта;
какие требования стандарта лежат в его основе;
какие профессиональные суждения необходимы;
какие есть альтернативы;
как выбранное решение отразится на отчётности;
какие вопросы по нему может задать аудитор.
Если программа состоит преимущественно из пересказа текста стандартов и тестов на запоминание, практическая ценность такого обучения будет ограниченной.
10 критериев выбора курса МСФО
1. Уровень программы должен соответствовать вашей задаче
Первый вопрос − не «какой учебный центр выбрать», а зачем вам МСФО.
Условно можно выделить несколько ситуаций:
Ваша задача
Что изучать
Раньше не работали с МСФО
Базовый курс МСФО
Нужно понимать ключевые стандарты в текущей работе
Базовый курс с практикой
Работаете с группой компаний
МСФО + консолидация
Занимаетесь трансформацией
МСФО + трансформация РСБУ
Нужна международная квалификация
Подготовка к ACCA DipIFR
Хотите расширить российскую квалификацию
Курсы МСФО и программы подготовки на соответствующий аттестат
Не стоит автоматически выбирать самый объёмный курс. Если задача − начать применять МСФО в работе, программа на 100 и более часов может оказаться избыточной. И наоборот, если цель − DipIFR, короткого вводного курса будет недостаточно для подготовки к экзамену.
2. Кто преподаёт
МСФО сложно качественно изучать только по учебнику.
При выборе курса посмотрите, кто ведёт занятия. Практическую ценность могут дать преподаватели, которые имеют опыт:
подготовки финансовой отчётности по МСФО;
трансформации отчётности;
консолидации;
аудита;
работы финансовым директором или главным бухгалтером;
подготовки к экзаменам ACCA.
Особенно полезно, если преподаватель не просто рассказывает содержание стандарта, а показывает реальные ситуации: где возникает профессиональное суждение, какие ошибки встречаются на практике и как обосновать выбранное решение.
3. Сколько в курсе практики
Для практикующего бухгалтера важно не количество часов лекций, а то, что он сможет сделать после обучения.
Удобный ориентир при сравнении программ − искать курс, в котором практические задания занимают значительную часть обучения. Например, соотношение около 30% теории и 70% практики может быть хорошим ориентиром, но это не универсальный норматив.
Обратите внимание, есть ли в программе:
задачи по отдельным стандартам;
расчёт корректировок;
анализ хозяйственных операций;
подготовка фрагментов отчётности;
трансформация РСБУ в МСФО;
консолидационные расчёты;
задания с профессиональным суждением;
проверка домашних работ преподавателем.
Особенно полезен сквозной кейс, который проходит через несколько тем: от анализа исходных данных и договоров до формирования отчётности и примечаний.
4. Есть ли трансформация РСБУ в МСФО
Для многих российских компаний практическая задача заключается не в ведении отдельного учёта исключительно по МСФО, а в подготовке отчётности на основе данных российского учёта.
Полезно, если слушатель на практике рассчитывает корректировки, формирует трансформационные проводки и видит, как изменения влияют на финансовую отчётность.
Если курс подробно рассказывает о стандартах, но вообще не показывает, как применять их к данным РСБУ, это существенный недостаток именно для практикующего российского бухгалтера.
5. Есть ли Excel и расчётные модели
МСФО невозможно свести к Excel, но на практике расчёты, трансформация и консолидация часто выполняются с использованием электронных таблиц.
Хороший курс даёт готовые расчётные модели в MS Excel для отработки навыка, а не ограничивается лекциями и текстовыми методичками.
6. Какие именно стандарты входят в программу
Фраза «изучаем все МСФО» сама по себе мало что говорит о качестве программы.
Гораздо важнее посмотреть, сколько времени посвящено ключевым темам.
Для базового курса бухгалтеру могут быть особенно полезны:
IAS 2 «Запасы»;
IAS 16 «Основные средства»;
IAS 21 «Влияние изменений валютных курсов»;
IAS 36 «Обесценение активов»;
IAS 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
IAS 38 «Нематериальные активы»;
IAS 12 «Налоги на прибыль»;
IFRS 9 «Финансовые инструменты»;
IFRS 13 «Оценка по справедливой стоимости»;
IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями»;
IFRS 16 «Аренда»;
IFRS 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность»;
IFRS 1 «Первое применение МСФО».
Для специалиста, который занимается групповой отчётностью, дополнительно важны темы консолидации, приобретения бизнеса, инвестиций и совместной деятельности.
Важна не только текущая редакция стандартов
При выборе курса в 2026 году стоит проверить, насколько программа учитывает будущие изменения.
Например, IFRS 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности» заменяет IAS 1. Новый стандарт применяется для годовых периодов, начинающихся 1 января 2027 года или позднее; досрочное применение разрешено.
Поэтому актуальная программа МСФО должна не только перечислять действующие стандарты, но и объяснять важные изменения, которые уже опубликованы и скоро начнут применяться.
7. Есть ли обратная связь от преподавателя
МСФО − область, где недостаточно просто выбрать правильный вариант ответа.
В практической работе важно уметь объяснить, почему выбран именно такой вариант.
Поэтому при выборе курса проверьте:
кто проверяет домашние задания;
можно ли задать вопрос преподавателю;
разбираются ли ошибки;
есть ли письменная обратная связь;
проверяется ли решение задачи экспертом или используется только автоматический тест.
Автоматические тесты полезны для проверки знаний, но не заменяют экспертную проверку задач, где требуется профессиональное суждение.
8. Насколько актуальны учебные материалы
МСФО постоянно развивается, поэтому дата обновления программы − важный критерий.
Проверьте:
на какую экзаменационную сессию рассчитаны материалы;
учитываются ли последние изменения стандартов;
обновляются ли задания;
есть ли новые версии учебников;
отражены ли изменения, вступающие в силу в ближайшие годы.
Особенно важно это для подготовки к DipIFR: ACCA публикует отдельные учебные программы и перечни экзаменуемых документов для каждой сессии.
9. Какой документ вы получите после обучения
Перед оплатой курса стоит выяснить, какой документ выдается учебным центром, есть ли у образовательной организации лицензия. Если речь идёт о международной квалификации, нужно отдельно смотреть на статус организации, выдавшей квалификацию.
При соблюдении установленных законодательством условий расходы на обучение также могут давать право на социальный налоговый вычет.
10. Есть ли у учебного центра профессиональные аккредитации
Если вы выбираете курс подготовки к международной квалификации, имеет смысл проверить статус учебного центра непосредственно на сайте соответствующей профессиональной организации.
Для ACCA существует статус Approved Learning Partner (ALP). ACCA устанавливает требования к таким учебным организациям и оценивает их соответствие программе партнёрства.
Например, Учебный центр «СТЕК» указывает на своём сайте статус Gold Approved Learning Partner ACCA, а также статус ACCA Recognised Content Provider для учебных материалов. По данным самого центра, статус Gold он подтверждает с 2008 года.
Базовый курс МСФО, консолидация или ДипИФР: что выбрать
Это один из самых частых вопросов начинающих изучать международные стандарты.
Если МСФО раньше не изучали
Начать с базового курса обычно логичнее.
Такая программа должна дать:
понимание структуры МСФО;
основные отличия от РСБУ;
ключевые стандарты;
базовые навыки профессионального суждения;
практику трансформации отчётности.
Базовый курс МСФО (около 40 ак. ч.) подходит бухгалтеру, который с МСФО раньше не работал. Задача такой программы − сформировать понимание структуры и логики стандартов, разобрать основные МСФО (запасы, основные средства, аренда, выручка, финансовые инструменты, отложенные налоги) и дать первый практический опыт трансформации отчётности из РСБУ. Предварительная подготовка для старта не требуется.
Если уже знаете МСФО и работаете с группой
Следующий уровень − консолидация.
Здесь понадобятся знания:
приобретения бизнеса;
дочерних и ассоциированных компаний;
инвестиций;
деловой репутации;
внутригрупповых операций;
формирования консолидированной отчётности;
раскрытий.
Курс по консолидации (подготовка на дополнительный аттестат главного бухгалтера 8 уровня) − следующая ступень, для тех, кто уже ориентируется в базовых МСФО и хочет расширить зону ответственности до отчётности группы компаний: учёт инвестиций, приобретение бизнеса, расчёт и обесценение деловой репутации, сборка двух форм консолидированной отчётности. Для допуска к экзамену ИПБ на дополнительный аттестат нужен уже действующий аттестат главного бухгалтера 6 уровня, а для самого обучения − базовые знания МСФО и Excel.
Если нужна международная квалификация
Стоит рассматривать ACCA DipIFR.
ДипИФР (Рус) − это полноценная международная квалификация ACCA, а не «ещё один курс повышения квалификации». Она рассчитана на специалистов с опытом работы в учёте, аудите или финансах. Программа изучает МСФО «с нуля» и не требует предварительной подготовки по стандартам, но требует готовности к серьёзной нагрузке: объём программы существенно больше базового курса за счёт самостоятельной работы и экзамена.
ACCA предусматривает несколько вариантов соответствия требованиям. В частности, кандидат может иметь:
два года релевантного опыта и соответствующее высшее образование;
два года релевантного опыта и ACCA Certificate in International Financial Reporting;
три года релевантного опыта;
статус ACCA Affiliate, Member или Fellow;
членство в профессиональной бухгалтерской организации, входящей в IFAC.
Экзамен длится 3 часа 15 минут, состоит из четырёх обязательных вопросов по 25 баллов. Он проверяет не только знание стандартов, но и расчётные, аналитические и профессиональные навыки. В экзамене есть задания по консолидации, выбору подходящего учётного решения, применению конкретных стандартов и анализу ситуаций.
Экзамен проводится дважды в год − в июне и декабре.
Отдельный нюанс, который стоит учитывать при выборе программы ДипИФР: в связи с санкциями ACCA приостановила деятельность на территории России и Беларуси, поэтому сдать сам экзамен можно только в других странах − например, в Армении, Казахстане, Узбекистане или Грузии. При этом подготовку и обучение по программе можно проходить дистанционно из России, а часть школ дополнительно предлагает сдачу локализованного экзамена «Международная финансовая отчётность» в Москве, на базе российского экзаменационного центра, с получением диплома о профессиональной переподготовке и внесением в ФИС ФРДО.
Сколько стоит обучение МСФО
Цена курса сама по себе мало говорит о качестве. Сравнивать программы лучше по четырём параметрам:
продолжительность и глубина программы;
количество практических заданий;
итоговый документ или квалификация;
статус учебного центра.
В качестве ориентира по рынку − актуальные (на конец лета 2026 года) цены Учебного центра «СТЕК», аккредитованного ACCA Gold Approved Learning Partner:
– базовый курс МСФО (40 ак. ч.) − 21 000 р.;
− курс по консолидации на дополнительный аттестат главного бухгалтера 8 уровня (40 ак. ч. + самостоятельная работа) − 27 000 р., доступна рассрочка;
− подготовка к ДипИФР (Рус) − от 87 000 р. без регистрации на экзамен до 121 900 р. с полной регистрацией на квалификацию и экзамен ACCA;
Цены приведены как пример и могут меняться в зависимости от даты набора, формата обучения и состава услуг. Перед записью стоит проверять актуальную стоимость непосредственно у учебного центра.
Курсы МСФО с нуля и для опытных специалистов
Курсы по международным стандартам финансовой отчетности онлайн. Подготовка к ДипИФР
Красные флаги при выборе курса МСФО
Есть несколько признаков, которые должны заставить внимательнее изучить программу.
«Все стандарты МСФО за 20 часов»
Такой курс может быть полезен как вводный обзор, но не стоит ожидать от него глубокого практического освоения стандартов.
Только лекции и тесты
Если нет практических задач, трансформации и обратной связи, будет сложно перенести знания в рабочие ситуации.
Нет информации о программе
Хороший учебный центр должен показывать, какие стандарты, темы и практические навыки входят в курс.
Обещают международный диплом после прохождения курса
Нужно внимательно читать условия. Сертификат учебного центра и международная квалификация ACCA − разные документы.
Программа не обновляется
В 2026 году особенно важно проверить, учитывает ли курс изменения, связанные с IFRS 18 и другими новыми требованиями.
Частые вопросы
Можно ли изучать МСФО с нуля?
Да. Для базового курса предварительное знание МСФО обычно не требуется. Но нужно иметь базовую подготовку в бухгалтерском учёте.
Нужен ли курс МСФО перед DipIFR?
Нет. ACCA не требует обязательно проходить базовый курс МСФО перед регистрацией на DipIFR. Однако квалификация рассчитана на специалистов с релевантным профессиональным опытом, поэтому человеку без бухгалтерской базы подготовка будет значительно сложнее.
Чем курс МСФО отличается от DipIFR?
Базовый курс обычно ориентирован на практическое применение стандартов в работе. DipIFR − международная квалификация ACCA с отдельным экзаменом и требованиями к регистрации.
Сколько длится обучение МСФО?
Продолжительность зависит от уровня. Базовый курс может занимать около 40 академических часов. Подготовка к DipIFR обычно значительно объёмнее и включает самостоятельную работу.
Что должен включать практический курс МСФО?
Желательно, чтобы программа включала практические задачи, профессиональное суждение, трансформацию РСБУ в МСФО, расчёт корректировок, работу с Excel и проверку домашних заданий преподавателем.
Нужно ли знать Excel для изучения МСФО?
На базовом уровне специальная подготовка не обязательна. Но для практической трансформации и консолидации Excel является полезным рабочим инструментом.
Какие стандарты МСФО нужно знать бухгалтеру?
В первую очередь стоит ориентироваться на стандарты, которые связаны с вашей работой. Для большинства специалистов полезно знать IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16, IAS 2, IAS 12, IAS 16, IAS 36, IAS 37, IAS 38 и IFRS 13. Для специалистов по групповой отчётности дополнительно важны стандарты консолидации и инвестиций.
Какой документ выдают после курса МСФО?
Это зависит от программы и статуса образовательной организации. Учебный центр может выдавать сертификат, удостоверение о повышении квалификации или другой документ. Международный диплом ДипИФР выдаётся самой ACCA при выполнении установленных условий.
Можно ли получить налоговый вычет за обучение МСФО?
При соблюдении требований законодательства расходы на собственное обучение могут учитываться при получении социального налогового вычета. Перед оплатой стоит проверить статус образовательной организации и документы, подтверждающие расходы.
Нужно ли изучать МСФО, если я работаю только по РСБУ?
Если работа связана исключительно с российским учётом и такой задачи нет, изучение МСФО не обязательно. Но знание международных подходов может быть полезно для профессионального развития, особенно если вы планируете перейти в группу компаний, аудит, финансовый анализ или международную финансовую функцию.
С чего начать изучение МСФО бухгалтеру без опыта?
Предварительная подготовка для старта не нужна − можно начинать сразу с базового курса МСФО (около 40 ак. ч.). Такая программа рассчитана именно на специалистов, ранее не работавших со стандартами: она объясняет структуру МСФО, ключевые отличия от РСБУ и даёт первый практический навык трансформации отчётности. После этого уже можно решать, двигаться ли дальше − к консолидации отчётности группы компаний или к подготовке на международный диплом ДипИФР.
Нужен ли опыт работы, чтобы начать изучать МСФО?
Для базового курса МСФО и курса по консолидации предварительная подготовка не требуется − учиться можно «с нуля». Опыт работы становится обязательным условием только для допуска к экзаменам: для дополнительного аттестата главного бухгалтера 8 уровня нужен действующий аттестат 6 уровня, а для ДипИФР − 2–3 года стажа в учёте, аудите или финансах (либо профильное высшее образование с меньшим стажем).
Сколько длится обучение МСФО?
Базовый курс − 40 академических часов. Подготовка к ДипИФР − 100 часов занятий плюс порядка 160 часов самостоятельной работы, обычно 3–3,5 месяца. Курсы по отдельным стандартам МСФО – 20 часов.
Курсы МСФО с нуля и для опытных специалистов
Курсы по международным стандартам финансовой отчетности онлайн. Подготовка к ДипИФР
Итог
Хороший курс МСФО − это не тот, где за минимальное количество часов обещают «выучить все стандарты». Важнее понять, что именно вы сможете делать после обучения.
Практикующему бухгалтеру стоит искать программу, которая:
объясняет логику МСФО и профессионального суждения;
разбирает ключевые стандарты;
показывает применение требований на практических задачах;
учит трансформировать данные РСБУ;
даёт навыки работы с расчётными моделями;
предусматривает обратную связь преподавателя;
использует актуальные материалы;
соответствует вашей профессиональной цели.
Если задача − просто начать разбираться в международной отчётности, обычно достаточно базового курса. Если вы работаете с группой компаний, стоит добавить консолидацию. А если цель − получить международную профессиональную квалификацию, имеет смысл рассматривать подготовку к ACCA DipIFR.
Информация в статье актуальна на август 2026 года. Условия регистрации на экзамены ACCA, расписание, стоимость обучения и состав программ могут изменяться, поэтому перед поступлением стоит проверить актуальные данные на сайтах ACCA и выбранного учебного центра.
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