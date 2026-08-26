Как выбрать курс МСФО: 10 критериев для бухгалтера

Если же цель − международная квалификация, стоит отдельно сравнить базовый курс МСФО и подготовку к ACCA DipIFR. Это разные по задачам и нагрузке форматы обучения.

Если коротко: хороший курс МСФО должен соответствовать вашему текущему уровню, давать не только теорию, но и практику применения стандартов, объяснять профессиональное суждение и показывать, как формируется отчётность на практике. Для бухгалтера, который работает с российским учётом, особенно полезны темы трансформации РСБУ в МСФО, консолидации и работы с расчётными моделями.

Курсы МСФО бывают очень разными: от коротких вводных вебинаров до подготовки к международной квалификации ACCA DipIFR. Как понять, какая программа нужна именно вам и на что обратить внимание при выборе обучения? Разбираемся вместе с практикующим бухгалтером.

Есть и ещё одна причина изучать МСФО: новые российские ФСБУ во многих случаях используют подходы, близкие к международным стандартам. Например, ФСБУ 6/2020 связан с подходами IAS 16, а ФСБУ 25/2018 − с IFRS 16. При этом ФСБУ и МСФО не являются идентичными системами, поэтому знание международных стандартов не заменяет изучение российских правил.

взаимодействует с иностранными инвесторами или головной компанией;

Знание МСФО особенно полезно, если бухгалтер:

МСФО нужны не только специалистам международных компаний. Обязанность составлять консолидированную финансовую отчётность по МСФО установлена российским законодательством для определённых категорий организаций. Кроме того, отчётность по МСФО может потребоваться группе компаний, инвесторам, банкам, иностранным партнёрам и другим пользователям финансовой информации.

Если программа состоит преимущественно из пересказа текста стандартов и тестов на запоминание, практическая ценность такого обучения будет ограниченной.

какие вопросы по нему может задать аудитор.

как выбранное решение отразится на отчётности;

какие требования стандарта лежат в его основе;

почему применяется именно такой способ учёта;

Поэтому хороший курс МСФО должен учить не только отвечать на вопрос «как провести операцию», но и объяснять:

Например, при учёте аренды, выручки, финансовых инструментов или обесценения важно не просто найти подходящую проводку, а понять экономическую суть операции, определить необходимые оценки и обосновать выбранный вариант учёта.

В МСФО большую роль играет профессиональное суждение. Стандарты устанавливают принципы и критерии, а специалисту в конкретной ситуации необходимо определить, как их применить.

Одна из главных сложностей при переходе от РСБУ к МСФО − не количество новых аббревиатур, а необходимость по-другому анализировать хозяйственные операции.

РСБУ и МСФО: почему бухгалтеру приходится менять подход

10 критериев выбора курса МСФО

1. Уровень программы должен соответствовать вашей задаче

Первый вопрос − не «какой учебный центр выбрать», а зачем вам МСФО. Условно можно выделить несколько ситуаций: Ваша задача Что изучать Раньше не работали с МСФО Базовый курс МСФО Нужно понимать ключевые стандарты в текущей работе Базовый курс с практикой Работаете с группой компаний МСФО + консолидация Занимаетесь трансформацией МСФО + трансформация РСБУ Нужна международная квалификация Подготовка к ACCA DipIFR Хотите расширить российскую квалификацию Курсы МСФО и программы подготовки на соответствующий аттестат Не стоит автоматически выбирать самый объёмный курс. Если задача − начать применять МСФО в работе, программа на 100 и более часов может оказаться избыточной. И наоборот, если цель − DipIFR, короткого вводного курса будет недостаточно для подготовки к экзамену.

2. Кто преподаёт

МСФО сложно качественно изучать только по учебнику. При выборе курса посмотрите, кто ведёт занятия. Практическую ценность могут дать преподаватели, которые имеют опыт: подготовки финансовой отчётности по МСФО;

трансформации отчётности;

консолидации;

аудита;

работы финансовым директором или главным бухгалтером;

подготовки к экзаменам ACCA. Особенно полезно, если преподаватель не просто рассказывает содержание стандарта, а показывает реальные ситуации: где возникает профессиональное суждение, какие ошибки встречаются на практике и как обосновать выбранное решение.

3. Сколько в курсе практики

Для практикующего бухгалтера важно не количество часов лекций, а то, что он сможет сделать после обучения. Удобный ориентир при сравнении программ − искать курс, в котором практические задания занимают значительную часть обучения. Например, соотношение около 30% теории и 70% практики может быть хорошим ориентиром, но это не универсальный норматив. Обратите внимание, есть ли в программе: задачи по отдельным стандартам;

расчёт корректировок;

анализ хозяйственных операций;

подготовка фрагментов отчётности;

трансформация РСБУ в МСФО;

консолидационные расчёты;

задания с профессиональным суждением;

проверка домашних работ преподавателем. Особенно полезен сквозной кейс, который проходит через несколько тем: от анализа исходных данных и договоров до формирования отчётности и примечаний.

4. Есть ли трансформация РСБУ в МСФО

Для многих российских компаний практическая задача заключается не в ведении отдельного учёта исключительно по МСФО, а в подготовке отчётности на основе данных российского учёта. Полезно, если слушатель на практике рассчитывает корректировки, формирует трансформационные проводки и видит, как изменения влияют на финансовую отчётность. Если курс подробно рассказывает о стандартах, но вообще не показывает, как применять их к данным РСБУ, это существенный недостаток именно для практикующего российского бухгалтера.

5. Есть ли Excel и расчётные модели

МСФО невозможно свести к Excel, но на практике расчёты, трансформация и консолидация часто выполняются с использованием электронных таблиц. Хороший курс даёт готовые расчётные модели в MS Excel для отработки навыка, а не ограничивается лекциями и текстовыми методичками.

6. Какие именно стандарты входят в программу

Фраза «изучаем все МСФО» сама по себе мало что говорит о качестве программы. Гораздо важнее посмотреть, сколько времени посвящено ключевым темам. Для базового курса бухгалтеру могут быть особенно полезны: IAS 2 «Запасы»;

IAS 16 «Основные средства»;

IAS 21 «Влияние изменений валютных курсов»;

IAS 36 «Обесценение активов»;

IAS 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;

IAS 38 «Нематериальные активы»;

IAS 12 «Налоги на прибыль»;

IFRS 9 «Финансовые инструменты»;

IFRS 13 «Оценка по справедливой стоимости»;

IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями»;

IFRS 16 «Аренда»;

IFRS 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращённая деятельность»;

IFRS 1 «Первое применение МСФО». Для специалиста, который занимается групповой отчётностью, дополнительно важны темы консолидации, приобретения бизнеса, инвестиций и совместной деятельности.

Важна не только текущая редакция стандартов

При выборе курса в 2026 году стоит проверить, насколько программа учитывает будущие изменения. Например, IFRS 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчётности» заменяет IAS 1. Новый стандарт применяется для годовых периодов, начинающихся 1 января 2027 года или позднее; досрочное применение разрешено. Поэтому актуальная программа МСФО должна не только перечислять действующие стандарты, но и объяснять важные изменения, которые уже опубликованы и скоро начнут применяться.

7. Есть ли обратная связь от преподавателя

МСФО − область, где недостаточно просто выбрать правильный вариант ответа. В практической работе важно уметь объяснить, почему выбран именно такой вариант. Поэтому при выборе курса проверьте: кто проверяет домашние задания;

можно ли задать вопрос преподавателю;

разбираются ли ошибки;

есть ли письменная обратная связь;

проверяется ли решение задачи экспертом или используется только автоматический тест. Автоматические тесты полезны для проверки знаний, но не заменяют экспертную проверку задач, где требуется профессиональное суждение.

8. Насколько актуальны учебные материалы

МСФО постоянно развивается, поэтому дата обновления программы − важный критерий. Проверьте: на какую экзаменационную сессию рассчитаны материалы;

учитываются ли последние изменения стандартов;

обновляются ли задания;

есть ли новые версии учебников;

отражены ли изменения, вступающие в силу в ближайшие годы. Особенно важно это для подготовки к DipIFR: ACCA публикует отдельные учебные программы и перечни экзаменуемых документов для каждой сессии.

9. Какой документ вы получите после обучения

Перед оплатой курса стоит выяснить, какой документ выдается учебным центром, есть ли у образовательной организации лицензия. Если речь идёт о международной квалификации, нужно отдельно смотреть на статус организации, выдавшей квалификацию. При соблюдении установленных законодательством условий расходы на обучение также могут давать право на социальный налоговый вычет.

10. Есть ли у учебного центра профессиональные аккредитации