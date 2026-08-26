Как бухгалтеру стать налоговым консультантом: аттестат и обучение

Бухгалтер, который десять лет считает налоги, и налоговый консультант, который планирует налоговую нагрузку на три шага вперёд, − на первый взгляд разные профессии. На практике между ними меньше дистанции, чем кажется: часть требований к консультанту бухгалтер закрывает самой своей текущей работой. Разберём, что засчитывается автоматически, а что нужно добрать отдельно.
Что из опыта бухгалтера обычно засчитывается
Профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам» (утверждён приказом Минтруда России от 12.10.2021 № 722н, зарегистрирован в Минюсте 16.11.2021 № 65840, действует с 1 марта 2022 года) не требует входить в профессию с нуля. Он прямо опирается на знания, которые бухгалтер получает в повседневной практике:
бухгалтерский учёт и понимание хозяйственных операций − база, на которой строится вся дальнейшая программа аттестации;
расчёт налогов по основным режимам (ОСНО, УСН, ПСН) и составление налоговой отчётности − это ядро текущей работы большинства бухгалтеров;
работа с требованиями и запросами налоговых органов − с камеральными проверками сталкивался почти каждый практикующий бухгалтер;
ориентирование в изменениях налогового законодательства − рутинная часть профессии.
Иными словами, программы подготовки на аттестат налогового консультанта (и 6-го, и 7-го уровня) выстроены как надстройка над бухгалтерскими знаниями, а не как отдельная дисциплина. Именно поэтому переход бухгалтера в консультанты − самый короткий путь в профессию по сравнению с другими стартовыми специальностями.
Чего в бухгалтерском опыте не хватает
Разница между профессиями − в горизонте планирования и глубине правовой аргументации. Бухгалтер фиксирует то, что уже произошло; консультант просчитывает последствия того, что ещё только планируется. Отсюда и зоны, которые нужно закрывать отдельно:
налоговое планирование и управление налоговыми рисками − оценка последствий сделок ещё до их совершения, а не постфактум;
сопровождение налоговых споров − подготовка возражений, работа на досудебной и судебной стадии;
более широкое правовое поле − предпринимательское право, договорные обязательства, корпоративные формы, а не только нормы, напрямую завязанные на учёт;
методика самого консультирования − как формулировать позицию, обосновывать её ссылками на нормативную базу и судебную практику, вести переговоры с инспекцией от лица клиента, а не от лица штатного сотрудника.
Это ровно тот объём, который закрывает специализированная программа подготовки к аттестации − она не дублирует бухгалтерский учёт, а достраивает его до уровня консультанта.
Какой аттестат налогового консультанта нужен
Официального лицензирования профессии в России нет, но рынок и работодатели зачастую ориентируются на аттестат профессионального налогового консультанта ИПБ России − он выдаётся по итогам экзамена и подтверждает соответствие профстандарту. Аттестат бывает двух уровней.
6-й уровень – организационное и документационное обеспечение налогового консультирования. Подойдёт как первая ступень, если формального стажа или образования пока недостаточно для 7-го уровня.
7-й уровень − самостоятельное консультирование по вопросам налогового законодательства, включая физлиц. Это основной, наиболее востребованный аттестат: именно с ним связаны позиции «налоговый консультант», «ведущий/главный консультант по налогам и сборам».
Квалификационные требования ИПБ России к каждому уровню:
Уровень аттестата
Образование и доп. обучение
Требуемый стаж
6-й уровень
СПО по направлению «Экономика и управление» или «Юриспруденция» (в т.ч. с ДПО в области экономики и управления)
не менее 5 лет в экономической или юридической сфере
6-й уровень
Высшее образование по направлению «Экономика и управление» или «Юриспруденция» (в т.ч. с ДПО в области экономики и управления)
не менее 2 лет в экономической или юридической сфере
7-й уровень
Высшее образование + дополнительное профессиональное образование в области налогов и сборов (повышение квалификации или профпереподготовка)
не менее 3 лет в области налогового консультирования и налогообложения
Источник: ИПБ России, официальные квалификационные требования к аттестату профессионального налогового консультанта (по состоянию на август 2026 г.)
Важный нюанс для бухгалтеров: требование к стажу для 7-го уровня − не менее 3 лет именно в области налогового консультирования и налогообложения. Практическая работа с расчётом налогов, налоговым учётом и сопровождением проверок в этот стаж, как правило, засчитывается − уточнять это стоит непосредственно при подаче документов в ИПБ или в выбранном учебном центре, поскольку итоговое решение по конкретному случаю принимает институт.
Члены ИПБ России, имеющие действующий аттестат главного бухгалтера, могут претендовать на аттестат НК 7 уровня без предъявления дополнительных требований к стажу работы.
Как стать налоговым консультантом: пошаговый план
Сверьте свои данные с квалификационной таблицей выше − образование и стаж определяют, на какой уровень аттестата вы претендуете сразу.
Выберите программу подготовки, аккредитованную ИПБ России. Это принципиально: экзамен принимает институт, и обучение должно соответствовать его требованиям к содержанию программы.
Пройдите обучение с упором на разделы, которых нет в повседневной практике бухгалтера, − налоговое планирование, работа со спорами, правовое регулирование предпринимательской деятельности. Знакомые темы (учёт, основные режимы налогообложения) можно проходить в более высоком темпе.
Сдайте квалификационный экзамен ИПБ России − тестовая часть и практическая задача.
Курс налогового консультанта
Подготовка на аттестат профессионального налогового консультанта (7 уровень)
Где пройти подготовку на налогового консультанта
Учебный центр «СТЕК» − один из немногих центров, разрабатывающих собственные аккредитованные ИПБ России учебные материалы, и аккредитован институтом на подготовку к аттестату налогового консультанта 7-го уровня. Программа рассчитана на 260 академических часов, стоимость − 43 900 рублей, 96% слушателей сдают экзамен с первого раза. В курс включены портал дистанционного обучения с тренажёрными тестами, видеозаписи всех лекций и практикум по разбору реальных кейсов налогового консультирования.
Для записи на программу достаточно высшего образования и базовых знаний бухгалтерского учёта − то есть именно того набора, с которым бухгалтер приходит в профессию. Для сдачи экзамена – стаж работы в соответствии с требованиями ИПБ России.
Программа в СТЕК ориентирована на подготовку к аттестации в ИПБ и получение аттестата налогового консультанта. Но пройти обучение без сдачи экзамена могут любые специалисты финансовой, экономической и юридической сферы, заинтересованные в знаниях и практических навыках в сфере налогов и налогового консультирования. Для обучения по программе достаточно иметь высшее образование и знания бухгалтерского учета.
Подробнее о программе и подаче заявки − на странице курса на сайте stekaudit.ru.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли стать налоговым консультантом без аттестата ИПБ? Формально профессия не лицензируется, работать консультантом без аттестата не запрещено. Но на практике аттестат − стандартный ориентир для работодателей и клиентов, особенно в консалтинге и аутсорсинге: он подтверждает соответствие профстандарту и даёт основание рассчитывать на более высокий чек.
Сколько времени займёт переход из бухгалтера в консультанты? Сама программа подготовки − около 260 академических часов, обычно это 3–4 месяца обучения без отрыва от работы.
Обязательно ли высшее образование? Для 7-го уровня − да, высшее образование (экономическое или юридическое) плюс дополнительное профессиональное образование в области налогов. Для 6-го уровня подходит и среднее профессиональное образование при стаже от 5 лет.
Что делать, если стажа в налоговом консультировании ещё нет? Начать можно с 6-го уровня − он не требует опыта именно в консультировании, только стажа в экономической или юридической сфере. После накопления практики можно претендовать на 7-й уровень.
Что если у меня уже есть аттестат главного бухгалтера ИПБ? Как действительный член ИПБ России вы можете получить дополнительный аттестат Члены ИПБ России, имеющие действующий аттестат главного бухгалтера, могут претендовать на аттестат НК 7 уровня без предъявления дополнительных требований к стажу работы.
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