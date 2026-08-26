Как бухгалтеру стать налоговым консультантом: аттестат и обучение

Какой аттестат налогового консультанта нужен

Официального лицензирования профессии в России нет, но рынок и работодатели зачастую ориентируются на аттестат профессионального налогового консультанта ИПБ России − он выдаётся по итогам экзамена и подтверждает соответствие профстандарту. Аттестат бывает двух уровней.

6-й уровень – организационное и документационное обеспечение налогового консультирования. Подойдёт как первая ступень, если формального стажа или образования пока недостаточно для 7-го уровня.

7-й уровень − самостоятельное консультирование по вопросам налогового законодательства, включая физлиц. Это основной, наиболее востребованный аттестат: именно с ним связаны позиции «налоговый консультант», «ведущий/главный консультант по налогам и сборам».

Квалификационные требования ИПБ России к каждому уровню:

Уровень аттестата Образование и доп. обучение Требуемый стаж 6-й уровень СПО по направлению «Экономика и управление» или «Юриспруденция» (в т.ч. с ДПО в области экономики и управления) не менее 5 лет в экономической или юридической сфере 6-й уровень Высшее образование по направлению «Экономика и управление» или «Юриспруденция» (в т.ч. с ДПО в области экономики и управления) не менее 2 лет в экономической или юридической сфере 7-й уровень Высшее образование + дополнительное профессиональное образование в области налогов и сборов (повышение квалификации или профпереподготовка) не менее 3 лет в области налогового консультирования и налогообложения

Источник: ИПБ России, официальные квалификационные требования к аттестату профессионального налогового консультанта (по состоянию на август 2026 г.)

Важный нюанс для бухгалтеров: требование к стажу для 7-го уровня − не менее 3 лет именно в области налогового консультирования и налогообложения. Практическая работа с расчётом налогов, налоговым учётом и сопровождением проверок в этот стаж, как правило, засчитывается − уточнять это стоит непосредственно при подаче документов в ИПБ или в выбранном учебном центре, поскольку итоговое решение по конкретному случаю принимает институт.

Члены ИПБ России, имеющие действующий аттестат главного бухгалтера, могут претендовать на аттестат НК 7 уровня без предъявления дополнительных требований к стажу работы.