Земельный и транспортный налоги: первые проблемы после отмены деклараций. Движимость-недвижимость тоже не дает скучать

Обычно бухгалтеры рады отмене отчетов, но с 2021 года, с отменой деклараций по транспортному и земельному налогу, вопросов стало кажется еще больше, чем раньше. Например, когда ждать извещения о сумме к уплате от ФНС или что делать, если налог почему-то не совпадает с вашими расчетами? Как сообщить налоговой службе о льготах? Декларацию по налогу на недвижимое имущество не отменили, но зато до сих пор упрощенцы путаются — когда платить и сдавать, а когда нет.

Чего ждать от ФНС и в какие сроки платить налоги

С 2021 года ФНС сама будет сообщать о том, каким вышел земельный и транспортный налог за прошлый год. По информации налоговой службы сообщения о налогах за 2020 год будут рассылаться в течение 2 квартала 2021 года. При этом срок уплаты для обоих видов налогов — 1 марта — уже прошел. Т.е. по факту сообщения придут после уплаты.

Как долго ждать сообщения?

Сроки указаны в п. 4 статьи 363 НК РФ:

в течение 10 дней после того, как сообщение подготовлено, ФНС должна его отправить, в любом случае не позднее шести месяцев со дня истечения срока уплаты налога за прошедший налоговый период (до 1 сентября 2021 года получается);

не позднее 2-х месяцев со дня, когда ФНС получила документы или информацию, влияющую на расчет налога за предыдущие налоговые периоды (например, ей стало известно об еще одном автомобиле, находящемся в собственности у организации);

не позднее 1 месяца со дня получения налоговой службой сведений из ЕГРЮЛ о ликвидации компании.

Если уведомление от ФНС до вас так и не добралось, придется самостоятельно передать в налоговую данные об имуществе — автомобилях и участках до 31 декабря 2021 года, т.е. до конца текущего налогового периода (п. 2.2 ст. 23 НК РФ). Форма уведомления утверждена Приказом ФНС от 25.02.20 № ЕД-7-21/124@.

От расчета налогов организации по прежнему не освобождены, авансовые платежи необходимо самостоятельно рассчитать и платить. В 2021 году сроки по ним:

за 1 квартал до 30.04.2021;

за 2 квартал до 02.08.2021;

за 3 квартал до 01.11.2020.

По налогу на имущество декларацию нужно сдавать как и раньше. Но с 2020 года не требуется предоставлять авансовые расчеты по налогу в течение года, только годовую декларацию (ФЗ № 63-ФЗ от 15.04.2019). Срок — до 30 марта.

Сдать декларации, направить в ИФНС запрос, провести сверку можно через сервис «Онлайн-Спринтер». Переходите в сервис от конкурентов и получайте годовую скидку 50%.

Вроде бы все уже все сдали и заплатили. Но т.к. уведомления начали многим приходить только сейчас, а работа бухгалтера не проходит без сюрпризов, то стали появляться первые недопонимания и вопросы по правильности расчета налогов и учету имущества.

Не самый последний среди них — льготы.

Как сообщить о льготах по земельному и транспортному налогу

Для этого есть специальная форма, которая утверждена Приказом ФНС от 25.07.19 № ММВ-7-21/377@. Вот например как выглядит пара ее разделов:

Сообщить о праве на льготу теоретически можно в любое время. В НК нет каких-то конкретных сроков. Но сама ФНС рекомендовала сделать это еще в 1 квартале 2021 года, до того, как начнется активная рассылка сообщений о суммах налогов к уплате.

Проверить наличие льготы по имущественным налогам Не обязательно указывать муниципальное образование, достаточно выбрать в форме нужный регион и нажать «Найти»

Что имеем в результате? Путаница в суммах налога — ФНС может видеть недоимку, которой по факту нет, о льготах может узнать уже после направления сообщения, а налогоплательщики, получая уведомление, не понимают — должны они все таки бюджету или нет.

Направить заявление можно через оператора ЭДО, при помощи которого вы сдаете отчетность, например через Такском.

Если сумма пришла неверная, как опротестовать?

Судя по форумам и бухгалтерским группам в соцсетях, немало организаций получают «письма счастья» с неверными данными.

«Получили сообщение из своей ИФНС, транспортный налог к уплате совсем не такой, какой рассчитала я. Оказалось, что налоговая не учла льготу, положенную по региональному закону. Причем никаких подтверждающих документов по тому же закону не требуется, сведения ФНС должна получать после регистрации авто путем информационного обмена», — пишет бухгалтер Ольга. «Прислали письмо с суммой налога за рабочее авто. Сильно больше, чем должно было быть. Указана не та ставка. И что теперь делать?» — интересуется уже бухгалтер Татьяна. «Рассчитали налог как за грузовое авто, хотя черным по-белому в документах указано, что автомобиль легковой», — негодует Евгений, директор компании.

Логично, что нужно написать возражения на неверный расчет налога. Никакой особой формы для этого нет. Оформите жалобу на обычном бланке для писем организации, опишите ситуацию, укажите свои возражения (аргументированно, со ссылкой на НК, региональное законодательство и т.п.), составьте собственный расчет и приложите копии документов, например, подтверждающих льготу, которая не была учтена.

Правда советуем перед тем, как писать гневное письмо, все таки перепроверить информацию. Порой региональное законодательство меняется по-тихому и вы возможно не в курсе возникших перемен.

Обратите внимание, что ответить несогласием на расчет налога налогоплательщик вправе в течение 10 дней со дня получения сообщения (пункт 6 статьи 363 НК РФ).

Рассматривать ваше письмо будут в течение месяца (или даже двух — ФНС вправе продлить срок рассмотрения). Затем вы или получите сообщение с новой суммой налога или требование, если налоговая все правильна посчитала, а вы налог не доплатили.

Важные моменты в расчете налогов:

Транспортный налог

Если ваше авто было уничтожено, к примеру, сгорело при пожаре, то исчисление налога прекратиться с 1-го числа месяца, в котором транспортное средство было утрачено. Но сама по себе ФНС об этом не узнает. Необходимо написать заявление (форма утверждена Приказом от 29.12.2020 № ЕД-7-21/972@) и приложить подтверждающие документы, рассматривается оно в течение 30 дней.

В противном случае налог будет начисляться до момента снятия авто с регистрации (см. Постановления АС Северо-Западного округа от 08.02.2021 по делу № А56-12586/2020).

Земельный налог

Если в течение налогового периода произошло изменение кадастровой стоимости участка, то оно не будет учитываться при расчете налога в текущем и предшествующих налоговых периодах. Исключение — если изменения предусмотрены п.п. 1.1 статьи 391 НК РФ или другим российским законодательством.

Налог на имущество

Практически аналогичное положение действует и по налогу на имущество. Изменение кадастровой стоимости объекта будет учтено при расчете налогооблагаемой базы только если это прямо будет указано в п. 15 статьи 378.2 НК РФ или в законодательстве РФ, которое регулирует кадастровую оценку.

Напоминаем, что для оплаты налогов с 1 мая 2021 года нужно использовать новые реквизиты.

Теперь давайте посмотрим, какие вопросы больше всего тревожат бухгалтеров в связи с нововведениями.

Вопросы по транспортному налогу

Кто платит транспортный налог при лизинге?

Платит тот, на кого зарегистрировано ТС, т.к. этот вопрос стороны решают при заключении договора.

Например, лизингодатель приобрел авто и сразу передал его по договору лизинга, не проводя регистрацию, зарегистрировал авто лизингополучатель в соответствии с условиями договора, значит он и платит транспортный налог.

Другой пример — лизингодатель зарегистрировал ТС на себя и предал его лизингополучателю, по договору в собственность авто перейдет получателю только после полной оплаты, тогда же он сможет его зарегистрировать. Значит в период лизинга транспортный налог будет платить лизингодатель.

Какие авто относятся к дорогостоящим и как рассчитывать по ним налог?

Перечень дорогостоящих автомобилей (от 3 млн рублей) устанавливает Минпромторг (смотреть перечень 2021 года). Если ваше авто в него угодило, то рассчитывать транспортный налог придется с применением повышающих коэффициентов (от 1,1 до 3). Коэффициент зависит от года выпуска и средней стоимости автомобиля (пункт 2 статьи 362 НК РФ).

Нужно ли платить транспортный налог за автомобиль, приобретенный для перепродажи?

Для начала уточним — собственником авто организация может стать и без его регистрации. Одно с другим не связано. Но использование ТС без регистрации в ГИБДД может навлечь штрафы (от 5 000 до 10 000 рублей), к тому же налог платит тот, на кого авто зарегистрировано. Это либо старый либо новый собственник. Чтобы было понятнее, рассмотрим практические ситуации:

Пример 1: ООО купило авто у гражданина Иванова 30 апреля 2021 года. 5 мая организация продала автомобиль другому физлицу — Петрову. При этом не поставила авто на учет в ГИБДД и в ПТС был сразу вписан новый владелец машины. Компания ничего не нарушила. На постановку на учет дается 10 календарных дней, в течение этого времени можно без всяких последствий продать ТС не занимаясь его регистрацией.

Единственная проблема, которая может возникнуть — в ГИБДД автомобиль числится за Ивановым, а Петров принесет договор купли-продажи с ООО. В этом случае лучше прямо в договоре указать на каком основании организация владеет авто и сослаться на договор купли-продажи с Ивановым. В любом случае у инспектора есть право запросить дополнительные документы, если возникнут какие-то сомнения.

Транспортный налог организация не заплатит вообще, т.к. даже не успела зарегистрировать ТС на себя.

Пример 2: Компания купила у другой организации экскаватор 8 апреля 2021 года. 16 апреля техника была поставлена на учет в Гостехнадзоре (обратите внимание — не в ГИБДД), но 20 апреля руководителю компании предложили хорошую цену за экскаватор и он решил его продать. Сделку быстро оформили и уже 28 апреля новый владелец поставил технику на учет.

Компания не заплатит налог за апрель. По правилам, если ТС поставлено на учет после 15 числа месяца, то налог за этот месяц не платиться. С другой стороны если снять с регистрации ТС после 15 числа (что и произошло 28 апреля), то налог за этот месяц считать нужно. Минфин считает, что в этой ситуации (когда авто поставлено и снято с учета в одной и той же половине месяца) налог компания платить не должна.

Новый обладатель экскаватора за апрель налог платить не будет, т.к. поставил его на учет после 15 числа, для него расчет налога начнется с 1 мая.

Самый первый собственник техники, продавший ее 8 апреля и будет плательщиком налога, ведь снята с учета она 16 апреля, т.е. после 15 числа.

Таким образом удается избежать двойного налогообложения и за переходный месяц обязательно кто-то заплатит.

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Вопросы по земельному налогу

В 2020 году в связи с пандемией в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ ИП и организации, работающие в наиболее пострадавших отраслях получили освобождение от уплаты земельного налога за 2 квартал (кстати и от транспортного и от налога на имущество тоже). Надо ли как-то заявить об этой льготе по аналогии с другими, подав заявление?

Нет, специально сообщать ФНС, что у вас есть такое право не нужно. Налоговая должна сама произвести перерасчет. Ели посмотрите на форму заявления в статье выше, то там даже не предусмотрено указание отсылок к ФЗ, а только к региональному законодательству.

Если же ФНС почему-то не пересчитали налоговые обязательства и требует уплаты налога за 2 квартал 2020 года, то придется идти путем возражений и жалоб. Рекомендуем не просто ссылаться на норму ФЗ, но и подтвердить свой статус, дающий право на поддержку — например, приложить выписку из ЕГРЮЛ, где указан основной вид деятельности, выписку из Реестра СМП для подтверждения статуса малого предприятия.

Договор купли-продажи земельного участка заключен 8 февраля 2021 года, 11 мая 2021 года подписан акт передачи, регистрация в ЕГРН 14 мая, приказ о вводе в эксплуатацию от 17 мая. С какой даты отсчитывать срок для расчета земельного налога?

Ориентироваться нужно на день государственной регистрации права в Реестре. Права на земельной участок, согласно гражданскому законодательству, подлежат государственной регистрации и расчет налога будет производится (как и в случае с транспортом) по новому собственнику именно со дня внесения записи в Реестр.

Как узнать кадастровую стоимость, из которой будет производиться расчет налога?

Актуальную стоимость можно найти через онлайн-сервис Росреестра. Вы также можете сделать письменный запрос через МФЦ или по почте или через личный кабинет на сайте Росреестра. Сведения предоставляются бесплатно.

Вопросы про налог на недвижимость

Наверное самые популярные вопросы касаются уплаты налога налогоплательщиками, применяющими УСН.

Организация применяет УСН, имеет в собственности недвижимое имущество. Нужно ли подавать декларацию?

Организации на УСН сдают декларацию и уплачивают налог только по недвижимости, налоговая база по которой определяется, исходя из кадастровой стоимости (пункт 2 статьи 346.11 НК РФ, п.п 2 пункта 1 статьи 374 НК РФ).

Если у организации есть разные объекты недвижимости — облагаемые и не облагаемые налогом, то необлагаемые объекты в декларации не указываются.

Как понять относится конкретное имущество у организации на УСН к облагаемому или нет?

На этот вопрос сможет ответить только региональное законодательство. Нужно смотреть во-первых, местный закон, в котором определен порядок уплаты налога на имущество, во-вторых, перечень объектов недвижимости на 2021 год (или другой год, который интересует) для целей налогообложения. Причем Перечень может периодически пересматриваться. В-третьих, нужно вчитаться в НК, в п.п. 4 пункта 1 статьи 378.2 сказано, что объектами налогообложения выступают, например, гаражи, жилые помещения, машино-места и др.

Получается, что некоторые объекты могут даже отсутствовать в перечне, но при этом упрощенцы все равно должны уплачивать с них налог. К примеру, с квартиры, которая приобретена для проживания сотрудников или с гаража для рабочего автомобиля.

Поэтому проще всего сначала изучить местное законодательство, а в случае сомнений направить запрос в ФНС для дачи разъяснений.

К новой декларации по налогу на имущество организаций есть раздел с движимым имуществом. Значит ли это, что и по движимому имуществу нужно уплачивать налог и сдавать декларацию?

Новая форма декларации утверждена Приказом от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@. В ней действительно есть такой раздел. Но заполняют его только те, кто имеет облагаемое налогом недвижимое имущество и подает декларацию по нему. Т.е. если у вас есть необлагаемая налогом недвижимость и / или движимое имущество — подавать декларацию не надо.

Если у вас есть объекты, подлежащие налогообложению, то кроме них, нужно включать в декларацию информацию и о движимом имуществе, учтенном у организации в качестве основных средств, но налог с такого имущества платить (по крайней мере пока) не нужно.

Сопутствующий вопрос обычно такой — а как различать движимое и недвижимое имущество?

На самом деле в законе все не так однозначно, например, в отношении движимого имущество сказано, что это деньги, ценные бумаги, а также все, что не относится к недвижимому имуществу (пункт 2 статьи 130 ГК РФ). Поэтому придется действовать методом исключения. Проблема в том, что отнесение объекта к недвижимости не слишком однозначное.

Можно выделить несколько признаков недвижимости:

Связь с землей, невозможность переместить объект без ущерба. К примеру, здание фабрики на фундаменте — это недвижимость. А ларек, установленный без фундамента, который можно легко демонтировать и перевезти — движимость;

Закон определяет объекты как недвижимость (пункт 1 статьи 130 ГК РФ) — линии связи, космические объекты и другие;

Недвижимость подлежит обязательной госрегистрации (хотя это не обязательное условие);

Наличие в отношении имущества документов технического учета, технической инвентаризации, разрешений на строительство, проектной документации и т.п. Это один из критериев, описанных в Письме ФНС от 01.10.2018 № БС-4-21/19038@. Т.е. в расчет будут приниматься конкретные документы, в том числе данные экспертиз;

Неспособность имущества функционировать самостоятельно, вне основного объекта. Пример такого имущества — лифты.

На самом деле в данном вопросе стоит обращать внимание на судебную практику. А она очень разношерстная.

Примеры:

Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел дело № А40-95182/20 переквалификации движимого имущества в недвижимое; АС Московского округа вынес Постановление от 23 сентября 2020 г. по делу № А40-317545/2018, где отнесение имущества к недвижимому определялось в том числе на основании Приказа Министерства промышленности и энергетики (т.е. на основании отраслевого законодательства).

Нельзя сказать, что эти дела решились в пользу налогоплательщиков.

Подробнее о разногласиях в определении типа имущества читайте в нашей статье на сайте.

Кстати, Правительство рассматривает возможность вернуться к взиманию налога с движимого имущества (с этими целями собирается информация о нем в составе деклараций). Один из аргументов — прекращение споров по разделению имущества на движимое и недвижимое. Ну да, если все облагается налогом чего тут спорить?

Организация владеет автомобилем, компьютерами, каждый стоимостью свыше 100 000 рублей и несколькими киосками (движимое имущество). Нужно ли подавать декларацию и включать информацию о таком имуществе в декларацию?

Выше мы уже сказали, что декларация не подается, если организации в собственности имеется только движимое имущество, т.к. оно не подлежит налогообложению. Поэтому владельцам авто, компьютеров и прочего аналогичного имущества волноваться не стоит.

Предприниматель имеет право на получение льготы по налогу на имущество, по объектам, которые использует в своей деятельности, какие документы могут подтвердить назначение использования недвижимого имущества?

Можно приложить любые документы, которые укажут на характер использования помещения. Например — КУДиР, где отражены доходы от деятельности, связанной с данным имуществом (сдача в аренду, к примеру), договоры аренды, фото- и видеосъемка помещений, техническая документация. Если ФНС не хочет верить документам — пригласите инспекторов посетить объект лично, у вас есть такое право.

Организация применяет ОСНО, купила здание, зарегистровала права на него, но не ввело его в эксплуатацию, надо ли уплачивать налог?

Сам по себе ввод в эксплуатацию не имеет значения для налогообложения. Если здание учтено на счете 01 и готово к использованию, то оно облагается налогом. Просто так оставлять объект числящимся на счете 08 (как пытаются некоторые) нельзя. Для этого нужны основания. К примеру, здание куплено в состоянии не позволяющем его нормальную эксплуатацию и требуется произвести ремонт. Тогда, пока объект не будет отремонтирован и введен в эксплуатацию и будет числиться на счете 08, он не облагается налогом.