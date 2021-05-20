Такском первым в России получил аккредитацию по новым правилам

С 1 июля 2021 года не все удостоверяющие центры смогут продолжить работу и выдавать электронные подписи. Те, кто не соответствует новым требованиям закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (а они направлены как на подтверждение финансовой состоятельности компании, так и на подтверждение ее репутации) уйдут с рынка. Такском первым в России получил аккредитацию и продолжит выдавать электронные подписи своим клиентам.

Протокол, подтверждающий аккредитацию, подписан 18 мая 2021 года:

До конца 2022 года Такском продолжит выдачу ЭП для физических лиц — сотрудников организаций, ИП и для простых граждан.

Новые требования к аккредитации очень высокие и соответствовать им непросто:

капитал компании должен составлять от 0,5 до 1 млрд рублей в зависимости от наличия филиалов;

выросла сумма гарантированного возмещения ущерба третьим лицам из-за недостоверной информации в сертификате — минимально 100 миллионов рублей, максимум — 200 миллионов рублей;

срок аккредитации сокращен до 3-х лет, значит подтверждать ее придется чаще;

после того, как аккредитацию УЦ одобряет Минкомсвязи (это первый этап), возможность аккредитации рассматривает комиссия, состоящая из представителей исполнительной власти и экспертов в области электронной подписи и шифрования данных (второй этап). На комиссии рассматривается уже репутационная сторона компании — соответствие руководителей и учредителей удостоверяющего центра требованиям к деловой репутации;

сотрудники УЦ теперь отвечают за свою работу в том числе по Уголовному кодексу.

Удостоверяющий центр Такском с честью прошел оба этапа аккредитации и доказал свою финансовую устойчивость и высокую репутацию.

Обратите внимание! В 2022 году удостоверяющие центры смогут выдавать только подписи физлицам, если не получат статус доверенного УЦ у ФНС.

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