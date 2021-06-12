Что сдаем за 2 квартал 2021: памятка для бухгалтера

Полугодие подходит к концу, пора готовиться к сдаче очередных отчетов. Напоминаем о действующих формах отчетности и сроках ее подачи.

Отчетность в ФНС

Традиционно, самая большая нагрузка по налоговой отчетности приходится на тех, кто применяет общую систему налогообложения. Хотя и спецрежимникам тоже расслабляться не стоит. Во-первых, бывают ситуации, когда и на льготных режимах приходится отчитываться в течение года по некоторым налогам (например: по НДС). А во-вторых, отчетность за работников никто не отменял.

Декларация по НДС

Сдают:

ООО и ИП на общем режиме;

субъекты на ЕСХН, которые не освобождены от уплаты НДС;

спецрежимники, которые выставили хотя бы один счет-фактуру с НДС;

налоговые агенты, которые в течение квартала получали или выставляли счета-фактуры как посредники;

импортеры;

иностранные юрлица;

участники товариществ, доверительные управляющие.

Крайний срок подачи декларации за II квартал 2021 года — 26 июля.

Напоминаем, что в 2021 году действует новая форма декларации по НДС (приказ ФНС РФ от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@). Декларация сдается только в электронном виде.

Проверка контрагентов в сервисе Такском-Досье. Проверяйте стабильность, платежеспособность и добросовестность контрагентов и следите за конкурентами.

Декларация по налогу на прибыль

Сдают:

российские и иностранные юрлица;

налоговые агенты;

ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков.

Те, кто платит авансовые ежемесячные или ежеквартальные платежи должны сдать декларацию за полугодие не позднее 28 июля 2021 года.

Субъекты, которые платят авансовые платежи по фактической прибыли и отчитываются в ФНС ежемесячно, должны в этот же срок сдать декларацию за июнь 2021 года.

Действующая форма декларации утверждена приказом ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@.

Декларацию по налогу на прибыль на бумажном носителе можно сдать тем, у кого среднесписочная численность за предыдущий год не превысила 100 человек. Все остальные отчитываются электронно.

Форма 6-НДФЛ

Сдают юрлица и ИП, которые выступают в роли налоговых агентов: удерживают и перечисляют НДФЛ с доходов, выплачиваемых физическим лицам.

Крайний срок подачи отчета за полугодие — 2 августа 2021 года.

Действующий бланк отчета утвержден приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Сдать отчет на бумаге можно при условии, что число физлиц, получивших доходы в отчетном периоде, не превысило 10 человек. Всем остальным доступен только электронный формат.

Расчет по страховым взносам

Сдают компании и ИП, которые платят страховые взносы с доходов физических лиц.

Крайний срок подачи отчета за полугодие — 30 июля 2021 года.

Действующий бланк отчета утвержден приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

Сдать расчет на бумажном носителе разрешено при условии, что число физлиц, за которых платили взносы в отчетном периоде, не превысило 10 человек. Всем остальным также придется отчитаться в электронном формате.

Такском дарит годовую скидку 50 % на электронную отчетность Онлайн-Спринтер при переходе от конкурентов. Меняйте оператора быстро и выгодно.

Отчетность в ФСС

Все ООО и ИП, которые нанимали сотрудников по трудовым и гражданско-правовым договорам (если в договоре ГПХ есть условие об уплате взносов на травматизм) сдают расчет 4-ФСС.

Крайний срок подачи расчета за полугодие — 20 июля (если расчет подается на бумаге) и 26 июля 2021 года (при подаче электронным способом).

Бланк расчета не менялся уже несколько лет. Действующая форма утверждена приказом ФСС от 26.09.2016 № 381.

Расчет на бумаге сдают те, у кого среднесписочная численность не превышает 25 человек, остальные отчитываются электронно.

Отчетность в ПФР

Подача отчетности в ПФР не привязана к датам окончания квартала. Однако ПФР недавно обновил бланки отчетов, поэтому будьте внимательны!

Все работодатели ежемесячно обязаны сдавать в фонд форму СЗВ-М.

До 15 июля включительно субъектам предстоит сдать очередной отчет за июнь 2021 года.

С отчетности за май 2021 года действует новый бланк. Он был утвержден постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п.

Еще одно обновление коснулось формы СЗВ-ТД. Это ситуационная форма, которую сдают при наступлении определенных кадровых событий. Например: в случае приема на работу нового сотрудника.

С 1 июля 2021 года действует форма СЗВ-ТД (постановление Правления ПФР 25.12.2019 № 730п).

Для обеих форм действует общее правило: отчеты на бумаге можно сдать тогда, когда количество застрахованных лиц не превышает 25 человек. В противном случае — только электронно.