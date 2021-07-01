Единственный учредитель - директор: как оформить и сдавать отчеты в 2021

Если руководитель компании является одновременно ее единственным учредителем, нужно ли включать его в отчеты для ПФР и налоговой? Расставим все точки над «i» в этой статье.

В чем сложность вопроса

В нашей стране нередки ситуации, когда единственный учредитель организации и ее генеральный директор — это одно физическое лицо. По статистике в каждом третьем субъекте малого предпринимательства управление осуществляет сам собственник бизнеса.

Особенность его правового положения в том, что трудовой договор с единственным учредителем — директором заключать не нужно (такова позиция Минтруда, см. Письмо от 24.03.2020 № 14-2/В-293). На должность он назначает сам себя решением единственного участника (ст. 16 ТК РФ). Однако выплаты в пользу руководителя считаются производимыми в рамках трудовых правоотношений (Письмо Минфина от 20.11.2019 г. № 03-12-13/89698).

Закономерно возникает вопрос: как оформлять и сдавать отчеты таким компаниям в 2021 г., и нужно ли включать в них сведения по генеральному директору.

Нужно ли сдавать РСВ на руководителя-единственного учредителя

Директор, который является единственным участником фирмы, относится к категории застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию (см. Приказ Минсоцразвития от 08.06.2010г. № 428н). На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством он относится к сотрудникам, работающим по трудовому договору. То есть на выплаты в его пользу начисляем страховые взносы в общем порядке.

Соответственно, такой руководитель включается в расчет по страховым взносам (РСВ). Этот документ направляется в ФНС ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Важно: наличие или отсутствие выплат в пользу директора никак не влияет на обязанность сдавать отчетность. Если руководитель не получал вознаграждения в отчетном периоде, следует подать расчет с нулевыми показателями.

Вот, как выглядит заполнение «нулевого» РСВ (см. Письмо Минфина от 18.08.2020 г. № 03-15-05/72515):

титульный лист;

Раздел 1. — без вложений;

в строке 001 «Тип плательщика» — код «2» — для плательщиков, которые в последний отчетный период фактические не осуществляли выплаты в пользу работника;

во всех строках, где должны быть указаны суммы — «0»;

подраздел 3.1. — прочерк в строке 010;

подраздел 3.2. — прочерк в сроках 120-210.

Включать ли директора-единственного учредителя в СЗВ-М

С мая 2021 г. утвержден новый бланк и правила заполнения сведений СЗВ-М (см. Постановление Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п).

Пенсионный фонд недвусмысленно дал понять всем компаниям: в отчет необходимо внести все сведения о застрахованных лицах, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, в том числе на о директорах, являющихся единственным собственником бизнеса.

А именно: названное постановление делает ссылку на ст. 7 Закона от 15.12.2001 № 167 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», в этой норме есть указание на руководителей — единственных учредителей. Таким образом, теперь оспорить позицию о включении гендиректора в СЗВ-М не удастся.

Образец СЗВ-М, который примет ПФР за июнь 2021 г.

Форма СЗВ-М подается в ПФР ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, который следует за отчетным. Если крайний срок выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то страхователи вправе отчитаться в ближайший следующий рабочий день.

Подготовка электронных отчетов под требования ПФР, автоматическая проверка на ошибки, круглосуточная поддержка и консультации — онлайн-сервис для отчетности в ПФР через Онлайн-Спринтер от Такском.

Нужно ли сдавать СЗВ-ТД при приеме и увольнении директора — единственного участника

Сведения по форме СЗВ-ТД подаются с 1 января 2021 г. в следующие сроки:

не позднее следующего рабочего дня — после издания приказа о приеме или увольнении работника;

ежемесячно, не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным — для иных кадровых изменений (перевод, повышение квалификации и проч.).

Если трудового договора с генеральным директором нет, то и подавать СЗВ-ТД на него не нужно (см. Письмо Минтруда от 24.03.2020 г. № 14-2/В-293).

В обоснование своей позиции Министерство труда приводит следующий аргумент: согласно ч.2 ст. 273 ТК РФ, к трудовым не относятся отношения, которые возникают между организацией и ее руководителем, если последний является одновременно и единственным учредителем юрлица.

Подавать ли СЗВ-СТАЖ в конце 2021 года

Форму СЗВ-СТАЖ организации подают в ПФР по итогам отчетного года — не позднее 1 марта следующего года. Бланк был утвержден постановлением Правления Пенсионного фонда от 06.12.2018 № 507п.

Многие ошибочно полагают, что отчет подается только на лиц, с кем у компании заключен трудовой договор. Но учитывая мнение чиновников (см. Письмо Минтруда от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846), СЗВ-СТАЖ необходимо сдавать, даже если в компании числится только один единственный учредитель — генеральный директор, с которым не заключен трудовой договор и которому выплачивалась зарплата.

Ниже пример заполнения отчета. Если зарплата не начислялась, укажите код «НЕОПЛ».