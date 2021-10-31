Главбух на больничном: как избежать штрафов за несдачу отчетности

Что делать, если главбух планирует лечь в стационар? А если он заболел внезапно? Что грозит предприятию, если просрочить подачу отчетов в госслужбы? Можно ли избежать ответственности, и что нужно предпринять? Разберем подробно.

Что грозит за несдачу отчетности в 2021 году

За несвоевременную подачу деклараций и отчетов в налоговую службу предприятие накажут по ст. 119 НК РФ:

если налоги и взносы были уплачены вовремя, а запоздала сама отчетность штраф составит 1 000 рублей за один отчет;

если деньги в бюджет тоже вовремя не перечислили, то штраф составит от 5% до 30% от неуплаченной суммы.

Кроме того, если задержать подачу отчетности более, чем на 20 дней, налоговики вправе заблокировать расчетные счета компании.

Приостановить операции по счетам налоговики могут не только за несдачу деклараций по прибыли и НДС, но и за непредставление отчетности за работников: расчета по страховым взносам, формы 6-НДФЛ.

Руководителя организации тоже могут оштрафовать по ст. 15.5 КоАП на сумму от 300 до 500 рублей.

Аналогичные по размеру штрафы предусмотрены за неподачу расчета 4-ФСС в Фонд социального страхования, только нормативные акты и статьи КоАП другие:

п. 1 ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ;

ст. 15.33 КоАП РФ (в части санкций для руководителя).

Неподача формы СЗВ-М в Пенсионный фонд также влечет штраф в размере 500 рублей за каждого работника, данные которого должны были попасть в форму (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). А если не сдать в срок форму СЗВ-ТД, то оштрафуют уже не предприятие, а его руководителя по ст. 15.33.2 КоАП РФ.

Онлайн-спринтер — удобный сервис для онлайн-отчетности в госорганы с технической поддержкой 24/7. Подключите на 30 дней бесплатно.

Что можно сделать заранее

Если главбух готовится к плановой госпитализации, то у компании есть возможность продумать ситуацию заранее. Решить, кто именно примет на себя обязанности главбуха, пока тот выбыл из рабочего процесса, предстоит руководителю (ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Кто может временно исполнять обязанности главбуха:

1. Заместитель главбуха, если он на предприятии есть.

Если трудовой договор или должностная инструкция зама содержат условие, что на время отсутствия главбуха к заму переходят его полномочия, то даже соответствующий приказ издавать не нужно.

2. Руководитель, если он разбирается в учете и в состоянии сам сформировать отчетность.

В этом случае нужно издать приказа о временном возложении обязанностей главбуха на руководителя.

3. Другой (в том числе новый, специально нанятый) сотрудник предприятия или сторонний аутсорсер.

В этом случае необходимо, чтобы привлеченный специалист соответствовал требованиям п. 4 ст. 7 закона № 402-ФЗ.

Сторонний аутсорсер привлекается по договору оказания услуг. Своего работника можно привлечь на условиях временного перевода, внутреннего совмещения или совместительства. Нового работника можно нанять по срочному трудовому договору.

Иногда, если отчетный период уже закончился, и есть временной люфт до даты госпитализации, главбух предпочитает сдать отчеты сам по приблизительным данным. А уже потом, после выхода с больничного, сдать корректирующую отчетность. Такой способ тоже имеет право на существование, так как помогает уберечь предприятие от штрафов и блокировки счетов.

Однако, чаще все бывает не так радужно. Болезнь может настичь главбуха неожиданно, а руководитель часто имеет смутное представление о сроках подачи отчетности. Что делать, если установленные сроки вышли, а отчетность не была сдана?

Как избежать ответственности

Согласно ст. 111 НК РФ, если у налогоплательщика есть обстоятельства, которые исключают вину в совершении налогового правонарушения, санкции могут быть полностью отменены.

Процитируем подп. 2 п. 1 данной статьи:

Таким образом, предприятие может представить в налоговый орган:

документ, который подтвердит болезнь главбуха в период сдачи отчетности (больничный лист);

документ, согласно которому обязанность по сдаче отчетности лежит исключительно на главбухе (Положение о бухгалтерии, трудовой договор с главбухом и т. д.).

Приложить эти документы можно как в момент сдачи запоздавшей отчетности, так и к возражениям на акт о налоговом правонарушении.

Если аргументы не сработают и ваш территориальный налоговый орган вынесет решение о привлечении к ответственности, его стоит обжаловать через вышестоящий орган — УФНС. Если обжалование результатов не принесло, обращайтесь в суд.

Вот положительные решения суда по данному вопросу:

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.04.2009 № Ф03-1568/2009;

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.09.2008 по делу № А56-46717/2007.

Аналогичным образом следует поступить с фондами.

Даже если совсем отменить санкции не удастся, суд может счесть болезнь главбуха смягчающим обстоятельством, и сумму штрафа удастся значительно снизить.

Вот примеры положительных судебных решений: