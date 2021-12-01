Новый вид проверок бизнеса. Что вам нужно знать про инспекционные визиты

Летом 2021 года появился новый вид контрольно-надзорных мероприятий — инспекционный визит. Расскажем бухгалтерам, кто может нагрянуть с визитом, можно ли узнать о нем заранее, и какие действия вправе совершать инспекторы.

Кто придет с инспекционным визитом

Новая форма контроля применяется не ко всем видам проверок.

В частности, согласно ст. 2 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (статья содержит внушительный список исключений), инспекционный визит не применяется в отношении:

налогового контроля;

валютного контроля;

таможенного контроля;

контроля в сфере миграции и т. д.

Таким образом, бояться внезапного инспекционного визита со стороны налоговиков не стоит.

Однако в гости к компании (ИП) могут нагрянуть: Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Россельхознадзор, Государственная трудовая инспекция и прочие госструктуры.

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Способ проведения мероприятия

Инспектор может посетить предприятие непосредственно по месту его нахождения (месту ведения деятельности). В частности навести визит проверяющий может в филиал компании (обособленное подразделение, представительство) или на определенный объект (например: в магазин).

Кроме того инспекционный визит может быть проведен дистанционно. Например: по аудио- или видеосвязи (ч. 5 ст. 56 № 248-ФЗ).

Виды инспекционного визита

Новая форма контроля может быть плановой и внеплановой.

Внеплановые инспекционные визиты проводятся только по согласованию с прокуратурой. Однако законом № 248-ФЗ предусмотрен целый ряд ситуаций, когда разрешение прокурора не требуется:

Пункты 3-6 части 1 статьи 57

Часть 3 статьи 57

Часть 12 статьи 66

Плановые инспекционные визиты в 2021 году могут проводиться в качестве замены выездной проверки в адрес контролируемого лица.

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Сколько продлится инспекционный визит

Длительность проведения этой формы контроля ограничена 1 рабочим днем. Исключений не предусмотрено (ч. 5 ст. 70 № 248-ФЗ).

Что будут делать контролеры

Перечень контрольно-надзорных действий приведен в ч. 3 ст. 70 № 248-ФЗ:

Обратите внимание: перечень закрытый, и превышать свои полномочия проверяющие не вправе.

Сообщат ли заранее о визите

О внеплановом инспекционном визите вам никто сообщать не обязан.

Такой порядок закреплен в ч. 4 ст. 70 № 248-ФЗ. То есть проверяющий может свалиться вам, как снег на голову, и будет в своем праве.

Иная ситуация, если визит плановый, и заменяет выездную проверку в адрес организации (ИП).

В этом случае контролирующий орган за 20 рабочих дней до начала плановой выездной проверки вправе принять решение о ее замене инспекционным визитом. А за 10 рабочих дней — уведомить о своем решении проверяемое лицо (п. 3 постановления Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969).

Таким образом, предприятия, к которым до конца 2021 года должна была явиться выездная проверка, могут отделаться легким испугом, так как срок проверки сократится с 10 дней до 1, а полномочия проверяющего будут ограничены жесткими рамками закона.

Напоминаем, что перечень действий, которые проверяющие вправе проводить в рамках выездной проверки гораздо шире (ч. 1 ст. 65 № 248-ФЗ). В их число входят: эксперименты, испытания, экспертизы, отбор проб и образцов.

Какими документами оформляется

Инспектор, явившийся на предприятие, обязан предъявить решение о проведении инспекционного визита (приложение № 4 к приказу Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151).

В шапке решения должен быть размещен QR-код с информацией:

о размещении сведений об инспекционном визите в едином реестре надзорных мероприятий;

в случае необходимости — о согласовании проведения мероприятия с прокуратурой.

По итогам визита инспектор обязан оформить акт (приложение № 11 к приказу № 151).

Акт должен быть подписан самим инспектором, который провел проверку (причем в документе должны быть указаны его контакты: телефон и адрес электронной почты), и его руководителем.

Скачать бланк акта для ознакомления.

Важно: составить акт инспектор обязан даже тогда, когда никаких нарушений выявлено не было.

Обжалование действий инспектора

Если в ходе мероприятия инспектор нарушил свои полномочия, то организация (ИП) вправе обжаловать его действия и решения (ст. 39-43 № 248-ФЗ).

Если инспектор в ходе визита допустил грубые нарушения, например, нанес визит без согласования с прокуратурой (полный перечень грубых нарушений приведен в ч. 2 ст. 91 № 248-ФЗ), то решение по итогам проверки может быть отменено. Признать решение недействительным может руководитель контрольно-надзорного органа, вышестоящий орган или суд, в том числе по заявлению прокурора (ч. 1 ст. 91 № 248-ФЗ).